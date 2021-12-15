Как в прошлом звезды Голливуда снимались в кино под ядовитым асбестовым снегом

Но несколько десятилетий назад о его вредных свойствах никто не знал, поэтому из него делали новогодние украшения и даже искусственный снег.
В наши дни сложно представить, что кто-нибудь в адекватном состоянии стал бы обсыпать себя каким-нибудь канцерогеном. Однако меньше ста лет назад такая практика была весьма популярна: настоящим ядом обсыпали себя голливудские звезды, да и во многих домах планеты хранились ядовитые новогодние украшения.
Асбест также называют горным льном, и существует два вида этого минерала: амфиболовый асбест и хризотил-асбест. Первый вид минерала запрещен в использовании уже больше трех десятилетий, так как он оказался невероятно ядовитым веществом. Хризотил-асбест менее вредный, однако также является канцерогеном, но его все же применяют на производстве, правда, в очень жестких рамках. Так, в России хризотил используют в более, чем трех тысячах наименований различной продукции, начиная от кирпичей и прочих строительных материалов, заканчивая сферой ракетостроения.
Ну, а что же с амфиболовым асбестом? Это мельчайшее волокно белоснежного цвета когда-то было весьма привлекательно не только для промышленности, но и для киноиндустрии. Дело в том, что примерно до 1920-х годов на съемках фильмов в Голливуде вместо снега использовали хлопок. Однако он очень огнеопасный и мог легко воспламениться от небольшой искры, и когда в 1920-х годах в киностудиях решили повысить уровень пожарной безопасности, хлопку начали подыскивать замену. И самой достойной альтернативой оказался асбест. Во-первых, он был очень похож на снег, гораздо больше, чем хлопок, а во-вторых, он давно был известен своей огнестойкостью.
Кстати, о стойкости к огню: и сегодня производят ткани из асбеста, и они действительно не горят. Есть даже легенда, что ко двору Петра I привезли с Урала (где уже велась и ведется сегодня добыча хризотила) скатерть в подарок и провернули с ней невероятный фокус. На скатерть пролили суп, вино, а затем бросили в огонь, и… она не сгорела! Более того, пятна от еды и вина испарились. Позже даже в моде были асбестовые шляпки, сумочки и прочие аксессуары. А знаете, в чем была их прелесть? Их не нужно было стирать, вместо этого грязные перчатки бросали в огонь, через несколько минут доставали, остужали, и они были снова чисты. Это же настоящее волшебство для XVIII века! Так что асбест пользовался популярностью очень долго, в том числе и на съемочных площадках: так, он часто заменял снег в фильмах.
Например, в сказке «Волшебник страны Оз», где Дороти сидит в снегу, снег вовсе не снег, это самый настоящий асбест. Он также широко был продавался в магазинах как искусственный снег для декора, им украшали елочные игрушки, гирлянды и искусственные ветки. Так было точно до Второй мировой войны, пока асбест не перенаправили на военное производство: его использовали в качестве огнеупорного покрытия кораблей.
Так в чем же опасность этого вещества? По своему внешнему виду он напоминает стекловату, и этот минерал опасен для здоровья. Дело в том, что он попадает в дыхательные пути и провоцирует болезни. При этом длинные асбестовые волокна не так вредны, так как они обычно задерживаются в дыхательных путях, а дальше выводятся. А вот тончайшие волокна проникают вглубь и оседают в легких, со временем провоцируя появление раковых клеток. Рак легких еще в 1970-х годах был признан профессиональной болезнью горняков, которые добывали этот минерал. Например, в Финляндии в те времена работал рудник Пааккила, и смертность мужского населения в этом местечке была рекордной.
О вреде асбеста и о замене его в некоторых вещах заговорили лишь в середине 1980-х годов. Сегодня его все так же используют в промышленности, примерно 80% стран земного шара, но при этом есть определенные нормы работы с ним: вентиляция и уборка помещений, средства индивидуальной защиты. Ну, а что касается промышленных изделий, в составе которых есть асбест, мы действительно можем с ними столкнуться в повседневной жизни: например, в составе строительных материалов. Однако этот минерал используется в связке с другими веществами, например, с гипсом или цементом, а значит не опасен для здоровья. Однако старые елочные игрушки, которые передаются из поколения в поколение, могут содержать асбест. Правда, речь здесь больше об игрушках, созданных на территории США примерно в 1930-1940-е годы: там регулярно применяли этот минерал для праздничных украшений.
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