Как в прошлом звезды Голливуда снимались в кино под ядовитым асбестовым снегом

Например, в сказке «Волшебник страны Оз», где Дороти сидит в снегу, снег вовсе не снег, это самый настоящий асбест. Он также широко был продавался в магазинах как искусственный снег для декора, им украшали елочные игрушки, гирлянды и искусственные ветки. Так было точно до Второй мировой войны, пока асбест не перенаправили на военное производство: его использовали в качестве огнеупорного покрытия кораблей.

Так в чем же опасность этого вещества? По своему внешнему виду он напоминает стекловату, и этот минерал опасен для здоровья. Дело в том, что он попадает в дыхательные пути и провоцирует болезни. При этом длинные асбестовые волокна не так вредны, так как они обычно задерживаются в дыхательных путях, а дальше выводятся. А вот тончайшие волокна проникают вглубь и оседают в легких, со временем провоцируя появление раковых клеток. Рак легких еще в 1970-х годах был признан профессиональной болезнью горняков, которые добывали этот минерал. Например, в Финляндии в те времена работал рудник Пааккила, и смертность мужского населения в этом местечке была рекордной.