Как Надежда Румянцева стала «Королевой бензоколонки»

Не все получается у главной героини, но ее находчивый нрав, юмор и житейские навыки меняют работу всех автозаправочной станции.

Сначала в главной роли снималась не Надежда Румянцева, а ее коллега из Прибалтики Терье Луйк. Но когда режиссер показал несколько отснятых сцен руководству киностудии, там решили, что актриса играет не достаточно задорно и через чур скромно.