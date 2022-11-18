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Как Надежда Румянцева стала «Королевой бензоколонки»

Как Надежда Румянцева стала «Королевой бензоколонки»

Автор:
18 ноября 2022 09:46
Сообщество : Кино
Метки: Королевой бензоколонки   Надежда Румянцева   актериса   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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В 1962 году молодому режиссеру Николаю Литусу доверили снимать комедию о девушке с забавным именем Людмила Добрыйвечер. Она мечтает стать участницей балета на льду, но не проходит по конкурсу и устраивается заправщицей на бензоколонку.

Не все получается у главной героини, но ее находчивый нрав, юмор и житейские навыки меняют работу всех автозаправочной станции.

Сначала в главной роли снималась не Надежда Румянцева, а ее коллега из Прибалтики Терье Луйк. Но когда режиссер показал несколько отснятых сцен руководству киностудии, там решили, что актриса играет не достаточно задорно и через чур скромно.

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И тогда в роли 17-летней Людмилы попробовали 32-летнюю Надежду Румянцеву. Правда, на дворе уже стояла осень, и съемочный процесс перенесли на будущий год, за это время режиссера Литуса сменили на более опытного Алексея Мишурина. Тот попросил, чтобы его коллеге дали должность второго режиссера.

Съемочная группа долго искала подходящую АЗС, нашли объект в Пирятине под Полтавой. Однако из-за необходимости соблюдать правила безопасности, решили построить рядом декорации автозаправки. Вышло реалистично, сюда даже как-то заехал грузовик - водитель собирался заправить автомобиль.

К нему подошла Румянцева и сказала, что не будет заправлять машину, потому что она грязная, а шофер не брит. Водитель возмутился и потребовал пригласить начальника станции.

К нему подошел актер Андрей Сова в форме начальника АЗС и сказал шоферу, что заправщица права – все по уставу. Негодующий водитель заявил, что будет жаловаться! И тут к нему подошел «инспектор Госавтоинспекции» - актер Павле Винник, попросивший предъявить права.

После этого перед водителем извинились, объяснили, что к чему, а эпизод с розыгрышем включили в фильм.

Для Надежды Румянцевой специально на киностудии оборудовали площадку для катания на роликовых коньках. В фильме есть эпизод, где главная героиня репетирует на роликах ночью у АЗС. Но в Притяне асфальт был весь в выбоинах, поэтому пришлось строить еще одну бутафорскую станцию в Киеве с ровным покрытием.

В кинотеатры посмотреть фильм «Королева бензоколонки» пришли 34 миллиона человек, Румянцева стала народной любимицей. Совсем скоро фильму исполнится 60 лет. Классика, проверенная временем!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Королевой бензоколонки   Надежда Румянцева   актериса   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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8k
ron Час назад
"..что актриса играет не достаточно задорно и через чур скромно".
==
В этом пи.з.де.це почему "задорно" написано слитно?
)))
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1k
Nataly 12 минут назад
А заправка эта действующая до сих пор.
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5k
TirAn Час назад
Классная киношка
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