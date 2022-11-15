Справедливое возмездие через 30 лет: как оно настигло самую жестокую женщину-палача?

Антонине Макаровой был всего 21 год, когда ее мобилизовали по комсомольской линии и отправили на фронт санинструктором. Буквально через несколько дней ее 170-ая дивизия попала в окружение. И девушку взяли в плен.

Через месяц вместе с одним из солдат она сбежала. В селе Красный Колодец Брянской области пути разошлись: попутчик вернулся к семье. Антонина отправилась в крупный поселок Локоть в поисках работы.

Там она свела знакомство с земляком – Ивановым-Иваниным и по настоянию мужчины поступила на службу в местную вспомогательную полицию. Когда ее покровителя повысили до коменданта тюрьмы, то он не забыл о протеже и взял ее на должность штатного палача. В течение следующего года она участвовала в казнях, а затем неожиданно исчезла.