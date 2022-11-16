Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?

По распоряжению губернатора Московской области всем ветеранам должны были подарить автомобили – «Ладу Калину». В местной газете опубликовали список будущих обладателей. Но вскоре редакцию накрыло волной писем, авторы которых единогласно выказывали возмущение в адрес одного из них – Сергея Маслова. Который был никаким не ветераном, а изменником Родины, за свои деяния десять лет проведшим в лагерях.

В ходе разбирательства было установлено, что один из ветеранов – настоящих – Сергей Бутурлин еще несколько лет назад доказал, что эти утверждения правдивы.

Маслов – офицер связи 11-го кавалерийского полка был призван на службу в 1941 году. Когда лейтенанта взяли в плен, он выдал фашистам место расположения штаба, который вскоре и был уничтожен. За содействие Маслова сначала зачислили в запас, а затем он возглавил взвод в карательном батальоне. На западном фронте участвовал в боях против партизан.

Когда бывший лейтенант попал в плен к американцам, то слезно умолял не выдавать его в СССР. Но молитвы услышаны не были. И предатель отправился на Родину, которую предал. Но с условием, что избежит смертной казни. Пулю, вполне, кстати, заслуженную, ему заменили 10-летним сроком.