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Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?

Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?

Автор:
16 ноября 2022 11:45
Сообщество : Военное
Метки: Доказательство   Сергей Маслов   война   история   каратель   концлагерь   мошенничество   предатель   родина   
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Странно и грустно, но даже на парадах в честь великого, светлого и грустного праздника можно встретить псевдоветеранов, которые и на свет-то появились уже после Победы. Что движет такими людьми, сочиняющими небылицы о невероятных подвигах и чудесном спасении?

Вероятно, у каждого свои причины: кто-то хочет славы, другие – поправить финансовое положение. Третьих терзает зависть или просто не все в порядке с головой. Но есть один действительно беспрецедентный случай раскрытия фальшивого ветерана, который сам выкопал себе яму.

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По распоряжению губернатора Московской области всем ветеранам должны были подарить автомобили – «Ладу Калину». В местной газете опубликовали список будущих обладателей. Но вскоре редакцию накрыло волной писем, авторы которых единогласно выказывали  возмущение в адрес одного из них – Сергея Маслова. Который был никаким не ветераном, а изменником Родины, за свои деяния десять лет проведшим в лагерях.

В ходе разбирательства было установлено, что один из ветеранов – настоящих – Сергей Бутурлин еще несколько лет назад доказал, что эти утверждения правдивы.

Маслов – офицер связи 11-го кавалерийского полка был призван на службу в 1941 году. Когда лейтенанта взяли в плен, он выдал фашистам место расположения штаба, который вскоре и был уничтожен. За содействие Маслова сначала зачислили в запас, а затем он возглавил взвод в карательном батальоне. На западном фронте участвовал в боях против партизан.

Когда бывший лейтенант попал в плен к американцам, то слезно умолял не выдавать его в СССР. Но молитвы услышаны не были. И предатель отправился на Родину, которую предал. Но с условием, что избежит смертной казни. Пулю, вполне, кстати, заслуженную, ему заменили 10-летним сроком.

После отбытия наказания Маслов жил тихо и неприметно. Как-то в Автодоре, где он работал, погиб рабочий. И по просьбе начальника мужчина подписал свидетельские показания, что в смерти сотрудник был виноват сам. За содействие руководитель, получивший должность в военкомате, выправил бывшему подчиненному удостоверение участника войны.

Это и стало отправной точкой в «карьере» предателя. Он договаривался с публицистами и журналистами о публикации лже-воспоминаний, на которые потом ссылался. Так создавалась фальшивая история его «героизма».

После переезда в 1991 году в область, он возглавил местную организацию ветеранов и за активную деятельность даже получил от государства в собственность двухкомнатную квартиру.

Бутурлин был первым человеком, поймавшим «сослуживца» на неточности. А небольшая ложь, как известно, рождает большое подозрение. Маслов в красках расписывал бои под Ржевом, в которых якобы участвовал. Между тем как рассказы не соответствовали действительности, поскольку Бутурлин действительно там воевал.

В 2003 году история с разоблачением заглохла в связи со смертью Бутурлина. И Маслов еще несколько лет купался в лучах славы. Но сам себя потопил в 2011 году после истории с получением машины. Вожделенная «Лада Калина» разрушила фальшивую историю.

После начала процесса правоохранители  обратились к коллегам из Беларуси. Пришел ответ, что Маслов был признан изменником и не подлежал реабилитации. Как только бюрократическая машина медленно, но верно завертелась, фигурант быстро отбыл в Беларусь к дальней родне.

Правда или нет, но соседка рассказала, что он плюс ко всему потихоньку приторговывал золотом: еще со времен деятельности карателя под кроватью остался полный таз золотых зубных коронок.

Лже-ветерана суд лишил звания ветерана ВОВ, воинского звания, всех наград и привилегий. Жаль только, что до вынесения приговора мошенник не дожил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Доказательство   Сергей Маслов   война   история   каратель   концлагерь   мошенничество   предатель   родина   
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7  комментариев
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1k
Bonefacius 43 минуты назад
Полвека назад Василий Шукшин о таких "ветеранах" хорошо высказался. Мой дед (царствие ему небесное) свою коробку с наградами никогда не доставал и о войне ни слова не говорил, зато его младший брат, который в войне не участвовал, постоянно у него эту коробку с орденами тырил и щеголял по улице, а бабуля потом отнимала)
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40k
Игорь 22 минуты назад
В уме или на калькуляторе проводим не сложные вычисления:
1) 1945-18=1927
2) 2022-1927=95
Т.е. настоящему ветерану сегодня должно быть не менее 95лет. Исключение: юные партизаны, сыны полков, юнги, но и им не намного меньше, да и осталось их не много.
Остальные, косящие под ветеранов, - ряженые которые делятся на больных на голову и мошенников.
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26k
SerGProS 57 минут назад
Есть еще награды Умалатовой...Это вообще песня!

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1k
Шурман Час назад
Дед брал Берлин , призывался из Алматы . Помню в 80тых к нему начал приходить казах его же возраста , все доказывал что он служил вместе с ним . Дед так ему и сказал не знаю с кем ты служил но от нас осталось 12 человек а на данный момент всего 7 . После последнего парада ему стало очень плохо , оказалось рак легких потому что он на бетонном заводе работал после окончания войны . Дед харкал кровью каждый день , да если бы харкал его рвало ей , помочь не смогли .
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3k
pinbalist Час назад
Да уж. Каких только мразей нет в этом мире.
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