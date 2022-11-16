Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?

Странно и грустно, но даже на парадах в честь великого, светлого и грустного праздника можно встретить псевдоветеранов, которые и на свет-то появились уже после Победы. Что движет такими людьми, сочиняющими небылицы о невероятных подвигах и чудесном спасении?
Вероятно, у каждого свои причины: кто-то хочет славы, другие – поправить финансовое положение. Третьих терзает зависть или просто не все в порядке с головой. Но есть один действительно беспрецедентный случай раскрытия фальшивого ветерана, который сам выкопал себе яму.
По распоряжению губернатора Московской области всем ветеранам должны были подарить автомобили – «Ладу Калину». В местной газете опубликовали список будущих обладателей. Но вскоре редакцию накрыло волной писем, авторы которых единогласно выказывали возмущение в адрес одного из них – Сергея Маслова. Который был никаким не ветераном, а изменником Родины, за свои деяния десять лет проведшим в лагерях.
В ходе разбирательства было установлено, что один из ветеранов – настоящих – Сергей Бутурлин еще несколько лет назад доказал, что эти утверждения правдивы.
Маслов – офицер связи 11-го кавалерийского полка был призван на службу в 1941 году. Когда лейтенанта взяли в плен, он выдал фашистам место расположения штаба, который вскоре и был уничтожен. За содействие Маслова сначала зачислили в запас, а затем он возглавил взвод в карательном батальоне. На западном фронте участвовал в боях против партизан.
Когда бывший лейтенант попал в плен к американцам, то слезно умолял не выдавать его в СССР. Но молитвы услышаны не были. И предатель отправился на Родину, которую предал. Но с условием, что избежит смертной казни. Пулю, вполне, кстати, заслуженную, ему заменили 10-летним сроком.
После отбытия наказания Маслов жил тихо и неприметно. Как-то в Автодоре, где он работал, погиб рабочий. И по просьбе начальника мужчина подписал свидетельские показания, что в смерти сотрудник был виноват сам. За содействие руководитель, получивший должность в военкомате, выправил бывшему подчиненному удостоверение участника войны.
Это и стало отправной точкой в «карьере» предателя. Он договаривался с публицистами и журналистами о публикации лже-воспоминаний, на которые потом ссылался. Так создавалась фальшивая история его «героизма».
После переезда в 1991 году в область, он возглавил местную организацию ветеранов и за активную деятельность даже получил от государства в собственность двухкомнатную квартиру.
Бутурлин был первым человеком, поймавшим «сослуживца» на неточности. А небольшая ложь, как известно, рождает большое подозрение. Маслов в красках расписывал бои под Ржевом, в которых якобы участвовал. Между тем как рассказы не соответствовали действительности, поскольку Бутурлин действительно там воевал.
В 2003 году история с разоблачением заглохла в связи со смертью Бутурлина. И Маслов еще несколько лет купался в лучах славы. Но сам себя потопил в 2011 году после истории с получением машины. Вожделенная «Лада Калина» разрушила фальшивую историю.
После начала процесса правоохранители обратились к коллегам из Беларуси. Пришел ответ, что Маслов был признан изменником и не подлежал реабилитации. Как только бюрократическая машина медленно, но верно завертелась, фигурант быстро отбыл в Беларусь к дальней родне.
Правда или нет, но соседка рассказала, что он плюс ко всему потихоньку приторговывал золотом: еще со времен деятельности карателя под кроватью остался полный таз золотых зубных коронок.
Лже-ветерана суд лишил звания ветерана ВОВ, воинского звания, всех наград и привилегий. Жаль только, что до вынесения приговора мошенник не дожил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1) 1945-18=1927
2) 2022-1927=95
Т.е. настоящему ветерану сегодня должно быть не менее 95лет. Исключение: юные партизаны, сыны полков, юнги, но и им не намного меньше, да и осталось их не много.
Остальные, косящие под ветеранов, - ряженые которые делятся на больных на голову и мошенников.
Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17 октября 1938 года. В положении о новой медали говорилось следующее: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, которые проявлены при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, внутренних и пограничных войск, а также другие граждане СССР». В наградной системе Советского Союза медаль «За отвагу» была высшей медалью. Данную награду можно было сравнить по своей значимости и важности с солдатским Георгиевским крестом.
После распада СССР медаль «За отвагу» не была забыта, награда не превратилась в отжившую свое историческую реликвию, как это произошло со многими орденами и медалями советского периода. Медаль «За отвагу» была вновь учреждена в системе российских государственных наград на основании Указа № 442 Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. При этом внешний облик медали практически не претерпел никаких изменений, с награды убрали только надпись «СССР» и несколько уменьшили ее диаметр – до 34 мм.