Ольга Куриленко, покорившая мир

Когда девочке исполнилось 13 лет, она вместе с матерью переехала из Украины в Москву. Мама старалась привить дочери любовь к искусству. Водила ее по столичным выставкам и музеям. Они побывали в Санкт-Петербурге, посетили Эрмитаж. Однажды в метро симпатичную украинку с роскошными, доходившими до талии волосами, приметил представитель модельного агентства. Предложил сделать фотосессию. Но когда узнал, сколько ей лет, то от своего предложения отказался.

Карьера модели

А вот сама Ольга о карьере модели тогда призадумалась. В 15 лет она с помощью мамы действительно сделала фотосессию и явилась в одно из столичных модельных агентств. А в шестнадцать уже заключила первый контракт и улетела на работу в Париж.

Первое время украинской красавице приходилось нелегко. Пришлось на ходу учить французский язык. Укладываться в жесткий съемочный график. Работать без выходных. Терпеть бытовые лишения. Ночами Ольга рыдала в подушку от усталости и отчаяния. Порывалась все бросить, улететь домой. Но суровая закалка в детстве не позволила ей опустить руки. Она все выдержала и победила, быстро научившись всему. А Париж с тех пор стал ее самым любимым городом на свете.