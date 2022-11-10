Ольга Куриленко, покорившая мир

Французская актриса и модель украинского происхождения – одна из немногих уроженок бывшего СССР, покорившая мировой кинематографический олимп. Ее талант восхищает, а феноменальная работоспособность вызывает уважение.
Ей по плечу любые амплуа и любые жанры. Она убедительно смотрится и в роли роковой красотки, и в образе легко ранимой романтичной барышни. Уверенно чувствует себя в драмах, триллерах, боевиках, комедиях, серьезном авторском кино.
Трудное детство
Будущая кинозвезда родилась в городе Бердянске. Отец – коренной украинец, мама – сибирячка русско-белорусского происхождения. Когда девочке было три года, родители развелись. Все тяготы по воспитанию единственной дочери легли на плечи матери. Женщина работала школьной учительницей, и ее скромной зарплаты им едва хватало на жизнь. Иногда экономили даже на еде. Да и условия проживания были очень стесненными. Маленькая Оля вместе с матерью ютилась в небольшой квартирке, где жили дед с бабушкой, тетя и двоюродный брат.
Отец практически не принимал участия в воспитании родной дочери. Он делал карьеру танцовщика, сочинял стихи, и до проблем его бывшей семьи ему не было дела. Дочь увиделась со своим родителем лишь спустя пять лет после его развода с матерью. И поняла, что они стали друг другу совершенно чужими людьми.
Девочка росла очень талантливым ребенком. Мать всеми силами стремилась раскрыть ее таланты и дать хорошее образование. Чтобы подзаработать, на свой страх и риск давала частные уроки по изобразительному искусству. Уезжала на заработки в крупные города, оставляя дочь на попечение бабушки с дедушкой. Оля усиленно учила английский язык, посещала драмкружок, музыкальную и художественную школы, балетную студию. И вполне могла бы стать известной балериной, если бы во время занятий однажды не получила травму.
Когда девочке исполнилось 13 лет, она вместе с матерью переехала из Украины в Москву. Мама старалась привить дочери любовь к искусству. Водила ее по столичным выставкам и музеям. Они побывали в Санкт-Петербурге, посетили Эрмитаж. Однажды в метро симпатичную украинку с роскошными, доходившими до талии волосами, приметил представитель модельного агентства. Предложил сделать фотосессию. Но когда узнал, сколько ей лет, то от своего предложения отказался.
Карьера модели
А вот сама Ольга о карьере модели тогда призадумалась. В 15 лет она с помощью мамы действительно сделала фотосессию и явилась в одно из столичных модельных агентств. А в шестнадцать уже заключила первый контракт и улетела на работу в Париж.
Первое время украинской красавице приходилось нелегко. Пришлось на ходу учить французский язык. Укладываться в жесткий съемочный график. Работать без выходных. Терпеть бытовые лишения. Ночами Ольга рыдала в подушку от усталости и отчаяния. Порывалась все бросить, улететь домой. Но суровая закалка в детстве не позволила ей опустить руки. Она все выдержала и победила, быстро научившись всему. А Париж с тех пор стал ее самым любимым городом на свете.
Ольга стала лицом престижных мировых брендов. Часто появлялась на обложках модных журналов. Но не забывала и про дополнительное образование. Много читала. Помимо французского, изучала и другие иностранные языки. К тридцати годам Куриленко уже была успешной, состоявшейся в своей профессии девушкой. Но прекрасно отдавала себе отчет, что карьера модели слишком коротка. И поставила себе новую цель – покорить кинематограф.
Киноактриса нарасхват
Она стала ходить на актерские курсы, посещать кастинги. И однажды жгучую красавицу-брюнетку пригласили на эпизодическую роль в сериал «Ларго Винч». А чуть позже она сыграла главную роль в драме «Перст любви», за которую даже получила награду на Бруклинском кинофестивале как лучшая актриса. С тех пор ее кинокарьера стремительно набирала обороты. С ее участием выходило по несколько проектов в год. Боевики, шпионские триллеры, мелодрамы, комедии, хорроры, сериалы – Ольга Куриленко стала в Европе нарасхват.
А потом прогремела и в Голливуде. Роль девушки Бонда в приключенческом боевике «Квант милосердия» принесла ей мировую славу. Лучшие голливудские продюсеры и режиссеры буквально завалили ее предложениями. Ольга прекрасно чувствует себя и в откровенно коммерческих проектах, и в авторском кино. Играет как положительные, так и отрицательные роли. Один из знаковых проектов с ее участием – чувственная мелодрама режиссера Теренса Малика «К чуду», где Куриленко составила компанию красотке Рэйчел МакАдамс, Бену Аффлеку, Хавьеру Бардему.
Актриса основательно готовится к каждой своей работе. Для роли девушки Бонда она дни напролет пропадала в спортзале. Научилась стрелять из ружья не моргая, освоила массу трюков. А для роли в исторической военной драме Рассела Кроу «Искатель воды» специально выучила турецкий язык.
Сегодня Ольга Куриленко – одна из самых востребованных актрис мирового кино. Количество проектов с ее участием в последние годы зашкаливает. При этом на удивление не падает и их качество. Актриса умеет выбирать себе фильмы. Триллер «Залив тишины», мини-сериал «Страна чудес», драма «Комната желаний», боевик «Пятнадцать минут войны» – эти и многие другие проекты демонстрируют яркий актерский талант Ольги и однозначно достойны просмотра.
Сама она больше предпочитает сниматься в англоязычных кинокартинах. Только так можно сделать мировую кинокарьеру, резонно считает актриса. Поэтому, несмотря на свою горячую любовь к Парижу, еще в 2009 году переехала жить в Лондон.
Избегает излишней публичности
Удивительно, но известная на весь мир актриса старается избегать публичности и не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она два раза побывала замужем. У нее было несколько продолжительных романов без официального оформления отношений. В одиночку воспитывает сына Александра Марка Горацио, который свободно говорит на русском, французском и английском языках. Сама Ольга, помимо английского и французского, хорошо владеет испанским языком. Но не забыла и свои корни. До сих пор может легко общаться на русском и украинском.
В свободное от съемок время Ольга много путешествует, ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своей внешностью. И при этом не стесняется показаться на людях без макияжа. А еще она занимается благотворительностью. По собственному признанию, мечтает открыть современную клинику с бесплатными услугами для всех нуждающихся. Отчасти она уже реализовала свою мечту – помогла купить хорошее оборудование для больницы в своем родном Бердянске – городе, где когда-то прошло ее детство, и который она помнит до сих пор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ахренеть, как жалко то!
Извините, но кроме смазливого личика, других талантов не наблюдается.
Хотя, и с личиком - на любителя.