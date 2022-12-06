Бумеранг в жизни поэта

Долматовскому повезло: ему удалось сбежать. Но Евгений даже и подумать не мог, что пути его с тем самым генералом снова пересекутся. Но уже в другом контексте.

Фон Даниэльс попал в плен в декабре 1942 года под Сталинградом. Красноармеец узнал об этом и лично попросил Рокоссовского вернуть гитлеровцу старый долг. Получив добро, Евгений тихо вошел в кабинет, где за партой, словно нашкодивший школьник, сгорбившись, сидел генерал. И буквально дословно повторил фашисту все слова, которые тот произнес под Уманью. Но теперь все сказанное адресовалось Германии.