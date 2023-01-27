«Мы пришли в этот мир для любви, а не для страданий»: как живёт психолог, сумевшая пережить Освенцим

Когда оставшиеся в живых заключённые пересекли австрийскую границу и попали в концлагерь Гунскирхен, то из 2 тыс. их осталось не более сотни. Последние километры девушки, с которыми она делилась в Освенциме хлебом, несли её на руках. Иначе Эдит просто не дошла бы: дали о себе знать проблемы с позвоночником на фоне общего истощения.

Когда лагерь освободили, то несчастная была уже в таком состоянии, что её перенесли в груду к мертвецам. По чистой случайности девушку заметил американский солдат, подошёл и сунул в рот несколько конфеток-драже. Впоследствии балерина напишет в мемуарах, что вкус этих конфет она запомнила на всю жизнь.

Девушки вернулись домой, где жила их сестра Клара. Она внешне не походила на еврейку, что спасло ей жизнь. От неё Эдит узнала о гибели возлюбленного: Эрик не дожил до освобождения всего один день…