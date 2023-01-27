«Мы пришли в этот мир для любви, а не для страданий»: как живёт психолог, сумевшая пережить Освенцим

Эдит Ева родилась в 1927 году в словацком городе Кошице в семье известного портного Лайоша Элефанта. Особой любви между родителями не было, поскольку мать девочки выдали замуж против её воли, так как партия была подходящей. Но у Эдит и двух её сестёр было всё, что нужно для комфортной жизни.
Девочка с 5 лет начала заниматься балетом. Плюс к этому, она увлекалась гимнастикой, имела хороший музыкальный слух и обладала неиссякаемой энергией.
В 14 лет к Эдит пришла первая подростковая любовь. Но насладиться ночными прогулками за ручку с любимым не вышло: семья планировала переезд, поскольку в 1941 году немцы уже перешли к активным действиям, и еврейской семье не было смысла ждать от этого ничего хорошего.
Но дальше обсуждений дело не пошло. Элефанты решили остаться дома в надежде, что всё как-нибудь образуется. Не образовалось: еврейские семьи погрузили в теплушки и вывезли из города в неизвестном направлении, объявив, что они будут трудиться на особом заводе, пока не закончится война.
После остановки людей высадили, разделили в соответствии с полом. Девочка осталась с матерью, но ненадолго: женщину вскоре выдернули из шеренги и направили в группу малышек и старух, которых отвели в газовую камеру.
Уже скоро к группе вновь прибывших приблизился мужчина. Им оказался Менгеле, подбиравший для своего услаждения талантливых узников. Девочку вытолкнули вперёд: посмотрите, она танцует гениально. По молчаливому приказу Менгеле дежуривший у барака оркестр заиграл вальс. Не желая противиться чарующим звукам, Эдит начала танцевать, представляя, что она на сцене, а в зале её родные, родители, сёстры, любимый Эрик.
Увлечение юности спасло девушке и её соседкам по бараку жизнь. Ведь танцы оплачивались невероятно щедро, буханкой хлеба.
В 1945 году заключённых отправили в Маутхаузен. Состав периодически бомбили, люди гибли. Эдит впоследствии рассказывала, что не один раз могла сбежать в суматохе. Но рядом была сестра Магда, которую она не могла бросить.
Когда оставшиеся в живых заключённые пересекли австрийскую границу и попали в концлагерь Гунскирхен, то из 2 тыс. их осталось не более сотни. Последние километры девушки, с которыми она делилась в Освенциме хлебом, несли её на руках. Иначе Эдит просто не дошла бы: дали о себе знать проблемы с позвоночником на фоне общего истощения.
Когда лагерь освободили, то несчастная была уже в таком состоянии, что её перенесли в груду к мертвецам. По чистой случайности девушку заметил американский солдат, подошёл и сунул в рот несколько конфеток-драже. Впоследствии балерина напишет в мемуарах, что вкус этих конфет она запомнила на всю жизнь.
Девушки вернулись домой, где жила их сестра Клара. Она внешне не походила на еврейку, что спасло ей жизнь. От неё Эдит узнала о гибели возлюбленного: Эрик не дожил до освобождения всего один день…
Надо было жить дальше. И некоторое время спустя Эдит познакомилась с Альбертом Эгером и вышла за него замуж. Мужчина во время войны партизанил в лесах и избежал участи узника. Возможно, поэтому бывшая заключённая и потянулась к Альберту: «Я не видела отражения труб крематория в его глазах».
У пары родились дети – две дочери и сын, которые помогали сделать призраки прошлого более блёклыми. В 1949 году супруги переехали в США, и Эдит увлеклась психологией. Пошла учиться, получила учёную степень.
Доктор Эгер помогает своим пациентам справляться с собственными демонами, поскольку не понаслышке знает о страданиях, боли, потерях. Она столкнулась с этим сама, прошла и не сломалась. И теперь помогает другим выбрать правильный путь, найти источник силы, зажечь свой внутренний свет, чтобы справиться с последствиями травм и насилия.
Доктор написала книгу «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», посвятив её своим родным. И свой невероятный, хоть и болезненный опыт она использует, чтобы выпустить человека из внутренней тюрьмы и помочь обрести свободу.
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Освенцим, Маутхаузен, Гунскирхен.
Бессвязный рассказ какой-то