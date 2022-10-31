Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь

Вернувшись в столицу, Папанов твёрдо решил получить актёрское образование и направился прямиком в ГИТИС. Вступительные экзамены уже закончились, но для раненого фронтовика сделали исключение — прослушали вне очереди и зачислили сразу на второй курс. В этих стенах он не только познакомился с опытными мэтрами актёрского дела, но и обрёл свою единственную любовь. С однокурсницей Надей Коротаевой у них было много общего — девушка тоже недавно вернулась с фронта, где была медсестрой, и как никто другой понимала, что пережил Анатолий. Они поженились в 1945 году — спустя десять дней после победы советских войск, и прожили вместе всю оставшуюся жизнь.