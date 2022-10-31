Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь

В этот день ровно сто лет назад на свет появился выдающийся актёр, любимец миллионов зрителей Анатолий Папанов. Он родился 31 октября 1922 года в Вязьме в семье русского военного Дмитрия Папанова и польской модистки Елены Росковской, которая ради мужа сменила католичество на православие.
Творческие наклонности маленький Толя унаследовал от главы семейства: Дмитрий Филиппович играл в труппе гарнизонного театра и с ранних лет брал с собой сына и дочь, которые выходили на сцену во всех постановках, где имелись детские роли.
Когда Толику было восемь лет, семья перебралась в Москву. Здесь он ходил в школу, но особого интереса к учёбе не проявлял, хулиганил и перебивался с двойки на тройку. Подростком Папанов устроился литейщиком в ремонтную мастерскую, а вместе с тем записался в драмкружок при заводе «Каучук». Ещё в 15 лет он засветился на киноэкране — промелькнул в образе матроса в эпизоде фильма «Ленин в Октябре», а затем много и удачно снимался в массовке. Среди его первых картин оказались «Степан Разин», «Минин и Пожарский», «Подкидыш», «Суворов», правда имя юного актёра даже не попадало в титры.
Все изменилось, когда началась война. 19-летнего Анатолия Папанова направили в запасной стрелковый полк для прохождения подготовки, однако вскоре он вместе с другом оказался перед военным трибуналом. Курсанты на время самовольно оставили военную часть, за что их осудили на шесть лет. Однако в исполнение этот приговор так и не был приведён — уже через месяц Папанов отправился на фронт.
В первые же дни он столкнулся со всеми ужасами войны. На его глазах молодые бойцы седели за одну ночь, товарищи десятками гибли в бою. Он и сам чудом остался жив: попал в окружение под Харьковом и лишился двух пальцев ноги из-за разорвавшегося поблизости снаряда. Проведя полгода в госпитале, Анатолий Папанов в 21 год стал инвалидом третьей группы, а после ещё долгое время мог передвигаться только с тростью. К военной службе он был больше не годен.
Вернувшись в столицу, Папанов твёрдо решил получить актёрское образование и направился прямиком в ГИТИС. Вступительные экзамены уже закончились, но для раненого фронтовика сделали исключение — прослушали вне очереди и зачислили сразу на второй курс. В этих стенах он не только познакомился с опытными мэтрами актёрского дела, но и обрёл свою единственную любовь. С однокурсницей Надей Коротаевой у них было много общего — девушка тоже недавно вернулась с фронта, где была медсестрой, и как никто другой понимала, что пережил Анатолий. Они поженились в 1945 году — спустя десять дней после победы советских войск, и прожили вместе всю оставшуюся жизнь.
Ради Надежды талантливый и перспективный актёр отказался от предложений вступить в труппу МХАТа и Малого театра. Вместе с женой и другими однокурсниками он отправился в Клайпеду, где на протяжении следующих двух лет работал в русском драматическом театре. Вскоре Анатолию предложили вернуться в Москву и стать актёром Театра сатиры, а затем в труппе нашлось место и для его жены. Эти стены были для Папанова вторым домом. Здесь он служил без малого сорок лет и блистал в лучших постановках, среди которых — «Двенадцать стульев», «Дом, где разбиваются сердца», «Ревизор», «Горе от ума», «Бег», «Вишнёвый сад».
Его путь к большим ролям в кино начался с комедии Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда», где Папанову довелось примерить на себя сразу несколько образов — начальника антропологической экспедиции, вождя племени тапи, актёра театра трагикомедии и спортсмена-дебошира. А вскоре ему предоставился шанс проявить и свой драматический талант — режиссёр Александр Столпер пригласил его сыграть Серпилина в военной драме «Живые и мёртвые». Поначалу Папанов сомневался в собственных силах и даже несколько раз отказывался от роли, но когда лента вышла на экраны, все сомнения развеялись сами собой. Актёр был удостоен государственной премии, его изображение из фильма поместили на почтовую марку, а автор одноимённого романа Константин Симонов говорил, что представлял своего героя именно таким, каким его сыграл Папанов.
После этого перед Анатолием Папановым открылся огромный выбор самых разноплановых ролей у ведущих режиссёров. Зрители полюбили его в фильмах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Белорусский вокзал», «12 стульев», «По семейным обстоятельствам». Он снимался и в «Золотом телёнке» Михаила Швейцера — блестяще исполнил роль интеллигента Васисуалия Лоханкина, но эпизод с его участием полностью вырезали при монтаже. Не менее выдающейся оказалась и работа Анатолия Папанова в качестве актёра дубляжа. Он озвучил около сотни мультфильмов, а его визитной карточкой стал голос знаменитого Волка из «Ну, погоди!». Актёр часто шутил: «Ко мне с Волком так пристают, что он перегрыз всю мою биографию».
В браке с Надеждой Коротаевой Анатолий Папанов прожил больше сорока лет и воспитал дочь Елену — она пошла по стопам родителей, окончила ГИТИС и стала актрисой Театра имени Ермоловой, где служит и сегодня. Елена Папанова написала книгу воспоминаний «Хочу рассказать... Книга об отце», в которой поведала трогательные истории о знаменитом папе, его жизни, работе и друзьях. Елена вышла замуж за однокурсника Юрия Титова и родила двух дочерей — Марию и Надежду. Внучки легендарного актёра решили не продолжать семейную традицию: Мария занялась изучением корейской культуры и языка, а Надежда выбрала для себя банковское дело.
Последней работой Анатолия Папанова в кино стала роль Копалыча в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…». Едва вернувшись со съёмок в Карелии, актёр первым делом хотел помыться с дороги, однако горячую воду отключили. Папанов всё же решил принять холодный душ, даже не подозревая, что его сердце не выдержит низкой температуры. 64-летний актёр умер прямо в ванной от сердечного приступа. Дома никого не оказалось, жена была на гастролях, а потому о смерти Анатолия Папанова стало известно лишь спустя несколько дней.
За работу в картине «Холодное лето пятьдесят третьего…» актёр был посмертно награждён государственной премией. В память о Папанове установлено несколько скульптурных композиций, его именем названа улица, круизный теплоход и даже астероид.
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АНТИФИШКИ
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