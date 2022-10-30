Мавритания: страна, где до сих пор существует рабство

Исламская Республика Мавритания – одно из немногих государств, где рабовладение до сих пор играет важную роль в жизни общества. Государство трижды запрещало рабство, однако этот закон никто не соблюдает. Сколько стоит раб в Мавритании, и почему местные жители не стремятся менять многовековые порядки?
«Медвежий угол» планеты
Мавритания довольно крупное государство, расположенное в Западной Африке с выходом в Атлантический океан. Площадь территории – более 1 млн км². Это в 2 раза больше, чем земли Испании, Франции или Узбекистана.
Однако 60% территории страны занимают пустыни. Здесь очень мало пахотных земель, несколько лет подряд может держаться засуха и существует серьезная проблема с питьевой водой. Лишь 2/3 жителей имеют к ней доступ.
Районы сельского хозяйства ограничены узкой полоской суши вдоль реки Сенегал и вокруг оазисов. У мавританцев нет ни богатых природных ресурсов, ни развитой промышленности, ни туризма, ни офшорной зоны.
Залежи железных и медных руд разрабатываются иностранными кампаниями и фактически не принадлежат местным властям. У страны официально самая слабая производственная база в Африке, и если бы не выход в океан, то Мавритания совсем бы пропала.
Нищета, безграмотность и сама пустыня не позволяют мавританцам выбраться из бедности, обуславливают консервацию общества и сохраняют рабовладельческие порядки. Однако для многих местных это единственный способ выжить.
В чём уникальность мавританского рабства?
Рабовладельческие порядки в Мавританию пришли вместе с арабской экспансией. Мусульмане подчинили местных берберов и африканские племена, захватив в личную собственность все источники воды и оазисы.
Те, кто умел воевать, обладал ремеслом и принял ислам, заняли привилегированное положение и получили доступ к ресурсам. Люди, которые ничего не умели, оказались рабами. Им пришлось работать на мусульман, чтобы получить возможность возделывать землю и брать воду.
Прошли века, а в Мавритании ничего не изменилось. До сих пор 500 тысяч жителей (11% населения), преимущественно чернокожих, не имеют никаких прав и находятся в зависимом положении от своих хозяев.
Официально, страна запретила рабство ещё в 1981 году. В больших городах и прибрежной зоне этого запрета придерживаются, но в пустыне следить за законом некому.
Это нищие края, где всё имущество берберов – это поголовье скота и колодец. Чёрные семьи пасут животных, продают воду и занимаются земледелием на земле хозяина-бербера, а взамен получают кров и пищу. Правозащитные организации и ООН также отмечают многочисленные случаи сексуального рабства и насилия над женщинами.
Формально, никто рабов не держит: если хотите, убегайте. Но убегать им некуда. Добраться до крупных городов или выехать за пределы Мавритании без чужой помощи практически невозможно. Можно попробовать отобрать имущество у хозяина. Но поскольку это незаконно, полиция встаёт на сторону берберов.
Сколько стоит раб в Мавритании и каковы его условия жизни?
В отличие от других рабовладельческих регионов, например, Судана, в Мавритании раба можно продать только на внутреннем рынке. За рубеж мавританцы не попадают. Стоимость человека варьируется около 100 долларов... Хотя для страны, где большинство населения живёт меньше чем на $2 в день, это большие деньги, жизнь раба здесь стоит копейки.
В целом, в Мавритании действуют правозащитные организации, которые помогают людям обрести свободу. ООН отмечает, что за прошедшие 10 лет удалось освободить как минимум 100 тысяч человек. Их вывозят в крупные города или за рубеж, в соседние африканские или европейские страны.
Если не получается вывезти за рубеж, то беглецу помогают найти жильё и работу в городе, чтобы он мог прокормить себя и не возвращаться к прежней жизни
Однако в целом факт рабства властями отрицается, а потому активисты сталкиваются с противодействием со стороны полиции. Политики, выступающие за отмену рабства, попадают под арест, власти их всеми способами дискредитируют.
К сожалению, рабство для мавританцев стало неотъемлемой частью их жизни. Изменить ситуацию простым законом невозможно. Необходимы экономический прогресс, перераспределение ресурсов, давление других стран, приход к власти заинтересованных в отмене рабства политиков. Однако всё это ведёт к потрясениям во власти, а жертвовать политической стабильностью никто не хочет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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