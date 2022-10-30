Мавритания: страна, где до сих пор существует рабство

«Медвежий угол» планеты

Мавритания довольно крупное государство, расположенное в Западной Африке с выходом в Атлантический океан. Площадь территории – более 1 млн км². Это в 2 раза больше, чем земли Испании, Франции или Узбекистана.

Однако 60% территории страны занимают пустыни. Здесь очень мало пахотных земель, несколько лет подряд может держаться засуха и существует серьезная проблема с питьевой водой. Лишь 2/3 жителей имеют к ней доступ.

Районы сельского хозяйства ограничены узкой полоской суши вдоль реки Сенегал и вокруг оазисов. У мавританцев нет ни богатых природных ресурсов, ни развитой промышленности, ни туризма, ни офшорной зоны.