Жизнь в трейлере, диеты и каббала: факты о Деми Мур

Деми Мур, которой 11 ноября исполнилось 60, считается в Голливуде «сбитой летчицей»: став в конце девяностых звездой первой величины и получая за роли миллионные гонорары, она в 2010-х почти утратила звездный статус и перестала сниматься в крупных проектах.
Тем не менее у Мур хватило сил вернуться в кино, да и выглядит она сегодня так, что даже юные девушки готовы лопнуть от зависти. Поэтому в честь юбилея «солдата Джейн» Time Out предлагает познакомиться с актрисой поближе.
Деми Мур росла в проблемной семье
Деми Джин Гайнс родилась 11 ноября 1962 года в городке Розуэлл (штат Нью-Мексико) с населением не более сорока тысяч человек. Ее отец — Дэн Гайнс — был рекламным агентом, мама — Вирджиния Кинг — сменила несколько профессий, но ни в одной из них так и не состоялась.
Из-за работы отца и капризов матери семья часто переезжала, и юная Деми, которую, кстати, по одной из версий, мать назвала в честь шампуня, увиденного в универмаге, сменила несколько школ. Проблема, однако, была вовсе не в переездах, а в том, что родители пили — и не обращали внимания на детей.
«У меня были родители, которые не очень-то присутствовали в моей жизни. Поэтому мы с братом очень рано научились брать ответственность на себя».
Когда же Дэн Гайнс, не выдержав постоянных запоев жены, подал на развод и забрал сына с собой, Деми случайно заглянула в свое свидетельство о рождении и поняла, что ее биологическим отцом был кто-то другой.
Им оказался военный летчик Чарльз Хармон, бросивший Вирджинию за пару месяцев до рождения дочери. Тем не менее в юности у нее не было более близкого человека, чем отчим, поэтому его самоубийство стало для нее настоящим кошмаром.
«Да, у меня были родители-алкоголики. Да, человек, которого я считала своим отцом, покончил жизнь самоубийством, когда мне было всего 18. Да, все мое детство мы переезжали, иногда жили в трейлере, а вы знаете, у нас в Штатах это знак полного социального падения… Но это не значит, что из-за этого я расхотела иметь собственную семью — наоборот! И потом, у меня была потрясающая бабушка. Она одна в семье работала, одна подняла четырех дочерей, и это во времена, когда рабочих мест для женщин в Америке было совсем немного!».
По словам Деми, мать продала ее за $500
Три года назад Деми Мур выпустила скандальную автобиографию «Наизнанку», где был шокирующий факт. Оказывается, в 15 лет ее изнасиловал один из владельцев ночного клуба, в котором она иногда бывала вместе со своей матерью. Причем сделано это было не без «благословения» мамы.
Дело было так. По словам Деми, мужчина получил от женщины ключ квартиры, где находилась девушка — якобы для того, чтобы передать этот ключ ей. Он открыл дверь этим ключом и изнасиловал Деми, которая сопротивлялась, но справиться с ним не смогла. При этом виноватым себя насильник не чувствовал: для него это была лишь часть сделки, ведь мать девушки была должна ему 500 долларов, а теперь он этот долг милостиво прощает. Да и Деми всегда казалась ему чересчур распущенной для своего возраста, так что он был уверен, что ничего страшного для нее не произошло.
Деми Мур вышла замуж в 17 лет
Изнасилование стало для Деми настоящим кошмаром, последствия которого она пыталась преодолеть много лет. Не сумев справиться со своей бедой, она в 16 лет бросила школу: по официальной версии, ради модельной карьеры, хотя на самом деле это была попытка сбежать из дома. Следующим ее побегом от реальности стало замужество.
Правда, когда отношения с будущим мужем, рок-музыкантом Фредди Муром, только формировались, «суженый» был женат. Однако ради брака с Деми он развелся – и вместе они прожили до 1985 года. В наследство от этой авантюры девушке досталась фамилия, которую она не стала менять, клип на песню It’s Not A Rumour, записанную вместе с Фредди и любовь к выпивке.
С Брюсом Уиллисом у Деми до сих пор прекрасные отношения
Вторым мужем Мур стал «крепкий орешек», от которого она родила троих дочерей. Правда, имена у девочек странные: их зовут Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. Брак продержался 13 лет, а потом актриса поняла, что ее отношения с Брюсом плавно сползают в рутину. Она подала на развод. Тем не менее с бывшим мужем она общается до сих пор, и даже праздники они предпочитают отмечать вместе — в компании с его новой семьей.
«Когда мы расходились с Брюсом, то приняли решение не терять друг друга. Это была моя инициатива. Мне достаточно того, что я сбежала из дома в 16 лет, поэтому больше прощаться со своими близкими я не хочу. Но именно поэтому я и решила с Брюсом расстаться: наши отношения достигли стадии, когда стали чем-то, чем я не хотела заражать дочерей. Не хотела, чтобы у них был этот горький опыт отчуждения, раздражения. Мы вовремя разбежались — поэтому и остались семьей. Так что я очень горжусь нашим разводом. Правда, в самом начале Брюс боялся, что буду манипулировать нашими детьми и делать всякие гадости, на которые идут супруги при расставании. Но я этого не сделала, и он тоже».
Снимаясь в «Стриптизе», Деми Мур сидела на очень жесткой диете
Фильм «Стриптиз» Эндрю Бергмана стал одним из самых ярких в карьере актрисы. Однако дался он ей нелегко.
«Я старалась довести до совершенства собственное тело. Поэтому во время съемок я отмеряла себе полстакана овсянки и готовила ее на воде, а в течение дня позволяла себе немного овощей и какой-то белок. При этом я тренировалась шесть дней в неделю по несколько часов: было очень нелегко, но я не могла вести себя по-другому».
Также Деми ходила по стрип-клубам и знакомилась с работавшими там танцовщицами: это помогало ей понять свою героиню.
Готовясь к съемкам в «Солдате Джейн», Деми Мур тренировалась вместе с «морскими котиками»
Еще более сложной оказалась подготовка к работе в «Солдате Джейн» Ридли Скотта.
«Мне нужно было быть максимально реалистичной в этой роли, поэтому я решила пройти через все испытания, которые достались лейтенанту О’Нил. Поэтому я вместе с другими парнями-актерами отправилась на спецподготовку в армию».
Актриса решила максимально вжиться в роль, поэтому с головой окунулась во все тонкости боевой подготовки.
«Каждый день начинался с того, что нас поднимали в пять утра и заставляли бежать милю. После первой пробежки меня сразу же вырвало, а ноги мои были натерты так сильно, что я едва могла стоять. Тогда ко мне подошел один из инструкторов и шепнул, что я, в общем-то, не обязана это делать. Но я же собиралась играть офицера! Как я могла сдаться?! В итоге, к концу подготовки я уже была сильнее большинства ребят. Единственное, что у меня не получалось — это подтягивания. Это было моим проклятием: ни разу в жизни мне не удалось подтянуться более четырех раз. Поэтому в кадре я только делаю вид, что подтягиваюсь».
После «Солдата Джейн» Деми Мур отказалась от диет и усиленных тренировок
Во время съемок в фильме Скотта актриса набрала приличную мышечную массу: такая фигура ей нравилась, но оставаться «качком» на всю жизнь актриса не собиралась. Однако сбросить вес у нее долго не получалось.
«Я слишком долго была зациклена на своей внешности. Мне казалось, что если я стану худее, то и людям я начну нравиться больше. Это была настоящая одержимость! Но в конце концов я поняла, что ошибаюсь — и прекратила оценивать свое место в мире с позиции размера одежды. Я перестала мучить свое тело в спортзале, забросила сумасшедшие диеты. Перестала истерически манипулировать собственным телом. Я просто оставила его в покое: начала есть, отказалась от грудных имплантов. И, о чудо! — мое тело само вошло в форму, к которой я так долго и изнурительно стремилась. И теперь я постоянно твержу своим девочкам, что худоба — не поезд, который обязательно должен вас привести к станции „Счастье“».
Разница в возрасте с Эштоном Катчером Деми Мур никогда не пугала
Самым скандальным оказался третий брак актрисы. В 2003-м она начала встречаться с молодым актером Эштоном Катчером, которому было 25 лет, а через два года вышла за него замуж. 16-летняя разница в возрасте не стала для нее серьезным препятствием.
«С Эштоном я чувствовала себя так, как будто я улетала в прошлое и снова становилась бесстыдно юной. Причем это ощущение молодости было гораздо более ярким, чем когда мне на самом деле было двадцать по паспорту. А сколько ему лет — не так уж и важно. Гораздо важнее, что мы общего корня. Правда, поняли мы это не сразу. А познакомились и вовсе совершенно случайно. Я была в Нью-Йорке, снималась для Vogue. Приехала одна, всего на один день. Вечер был пустой, позвонила подруга, пригласила на ужин. Стихийно собралась небольшая компания, в том числе Эштон. Что-то между нами произошло, и я подумала: „Пусть будет так, как будет“. С тех пор мы фактически не расставались…».
Однако расстаться им все-таки пришлось. Красивая сказка закончилась также стремительно, как и началась. Деми Мур устала от бесконечных интрижек Эштона и от того, что он требовал «открытых отношений» и секса втроем.
«Я стала гнуть спину, чтобы соответствовать тому образу жены, который он себе представлял. Я поставила его на первое место, хотя он меня об этом не просил. Именно так в свое время поступали моя мама с бабушкой, и я переняла это для своих отношений. Мне хотелось сохранить наш брак, и я была готова ради этого почти на все. Однако такая тактика оказалась ошибочной — и я поняла, что пришло время расстаться».
Деми Мур не скрывает, что у нее были проблемы с алкоголем
После развода с Эштоном Деми провалилась в жесточайшую депрессию, которая оказалась катализатором для возвращения старых проблем. Дело в том, что еще в самом начале карьеры Деми не брезговала алкоголем — а тут и вовсе пустилась во все тяжкие.
«Мое пристрастие к алкоголю вышло из-под контроля, я скатывалась по наклонной».
К этой зависимости прибавились таблетки и веселящие вещества, а потом и вовсе случилась серьезная передозировка. После этого актрисе пришлось лечь в клинику и несколько месяцев потратить на курс реабилитации.
Деми Мур увлекается каббалой
Интерес к этому учению она переняла у Мадонны. Однако, в отличие от многих его последователей, актриса признается, что не вкладывает в него религиозного смысла.
«Для меня скорее это мистическое учение, которое завораживает. Тут речь скорее идет о месте человека в мире, только моем месте, которое никто другой не может занять. Но я занять это место обязана. В общем, мне такие идеи близки. Правда, многих каббала притягивает своей страстью и заразительностью, но я человек не слишком эмоциональный, и во внешних „потрясениях“ не нуждаюсь. Меня кормят не они, а что-то совершенно другое».
Источник:
АНТИФИШКИ
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