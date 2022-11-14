Жизнь в трейлере, диеты и каббала: факты о Деми Мур

Деми Джин Гайнс родилась 11 ноября 1962 года в городке Розуэлл (штат Нью-Мексико) с населением не более сорока тысяч человек. Ее отец — Дэн Гайнс — был рекламным агентом, мама — Вирджиния Кинг — сменила несколько профессий, но ни в одной из них так и не состоялась.

Из-за работы отца и капризов матери семья часто переезжала, и юная Деми, которую, кстати, по одной из версий, мать назвала в честь шампуня, увиденного в универмаге, сменила несколько школ. Проблема, однако, была вовсе не в переездах, а в том, что родители пили — и не обращали внимания на детей.

«У меня были родители, которые не очень-то присутствовали в моей жизни. Поэтому мы с братом очень рано научились брать ответственность на себя».

Когда же Дэн Гайнс, не выдержав постоянных запоев жены, подал на развод и забрал сына с собой, Деми случайно заглянула в свое свидетельство о рождении и поняла, что ее биологическим отцом был кто-то другой.