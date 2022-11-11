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Нейросеть создала гибрид Суровикина и бога войны Кратоса

Нейросеть создала гибрид Суровикина и бога войны Кратоса

Автор:
11 ноября 2022 23:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: GodOfWar   Midjourney   Бог Войны   Кратос   Суровикин   игра   
942
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В нейросеть Midjourney загрузили фотографию командующего СВО генерала Суровикина и запрос Кратос Бог Войны и вот что из этого вышло.

Кто-то наблюдательный очень верно подметил внешнее сходство командующего СВО и бога войны Кратоса из компьютерной игры God of War, загрузил фото одного и изображение другого в нейросеть и получилось замечательное:

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Ранее нейросеть сделала Кратоса из разных актёров.

Узнаете, кто есть кто? Мы так и не разобрались:

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: GodOfWar   Midjourney   Бог Войны   Кратос   Суровикин   игра   
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10  комментариев
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2k
Rulzen 50 минут назад
Теперь каждый высер нейросети надо постить?
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38k
Александр 7 минут назад
Тьфу, выговорится не могу, если Суровкин бог войны, то звездоносный удмурт с полной грудью медалей и есть сама война! Вы только посмотрите на его "грозный" взгляд....Сидит такой на брифинге, глазки бегают. - О, я полностью с вами согласен, бог войны Суровкин... надо отступать, ну как то так, в ы только это, там мирных не забудьте спасти если выйдет...
Прикиньте такой Сталин, ну надо отступить за Волгу, вы главное из Сталинграда не забудте вывести мирняк, если что, а то товарищ Жуков говорит надо бы отступить... Ну что поделать то.....Тьфу. И этого узкоглазого на груди блестит звезда героя России. А у Сталина ее не было во время войны, ему чуть ли не начильно звезду повесили. Зато у его последователей, начиная с Брежнева звезды прямо сверкают. ....
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38k
Александр 14 минут назад
Я не понимаю радости урадурачков от этого персонажа. Он пока не сделал вообще ничего. кроме сдачи уже Российских территорий. То, что этот дядя с суровым лицом приказал стрелять ракетами по хохлам, не делает его гениальным генералом. Я бы такой приказ отдал бы еще в 2014м году, будь я генералом армии. Бог плять. войны плядь.... Только людей в Херсоне подставили под фашистов и все. Мы н\е уйдем, мы тут навсегда... Ой , уходим... всегда ваш. бог войны... С.
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4k
satra 20 минут назад
1 и 2. Генри "Ведьмак" Кавилл.
4. Крис "Тор" Хемсворт.
5. Бред "Ахилес" Питт.
6. Дэйв "Дракс" Баутиста
7 и 9. Том "Веном" Харди.
8. Кристиан "Бэтэн" Бейл.

3. Похож на Гошу Куценко.
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38k
Александр 36 минут назад
В Херсоне заценили бога войны?
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127k
Игорь 40 минут назад
Его надо было с ещё одним таким командующим скрещивать. Который, тоже, вместо того что бы побеждать, от врага бегал. И города сдавал, имея все шансы на победу. Куропаткин его фамилия.
Суровикин = Куропаткин 2.0
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62k
doker 43 минуты назад
Х.З. ,но я запустил своего нейробота... и шо он мне, таки выдал?
ВОТ ЭТО...

Ну, я сразу всё удалил и объявил этого "нейро" иноагентом.
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16k
Delhana 52 минуты назад
Да уж, жесть.
И этот бог войны такой: на бой! на смерть! драпаем из Херсона! кто последний - тот лох!
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