Нейросеть создала гибрид Суровикина и бога войны Кратоса

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В нейросеть Midjourney загрузили фотографию командующего СВО генерала Суровикина и запрос Кратос Бог Войны и вот что из этого вышло.
Кто-то наблюдательный очень верно подметил внешнее сходство командующего СВО и бога войны Кратоса из компьютерной игры God of War, загрузил фото одного и изображение другого в нейросеть и получилось замечательное:
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Ранее нейросеть сделала Кратоса из разных актёров.
Узнаете, кто есть кто? Мы так и не разобрались:
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Прикиньте такой Сталин, ну надо отступить за Волгу, вы главное из Сталинграда не забудте вывести мирняк, если что, а то товарищ Жуков говорит надо бы отступить... Ну что поделать то.....Тьфу. И этого узкоглазого на груди блестит звезда героя России. А у Сталина ее не было во время войны, ему чуть ли не начильно звезду повесили. Зато у его последователей, начиная с Брежнева звезды прямо сверкают. ....
4. Крис "Тор" Хемсворт.
5. Бред "Ахилес" Питт.
6. Дэйв "Дракс" Баутиста
7 и 9. Том "Веном" Харди.
8. Кристиан "Бэтэн" Бейл.
3. Похож на Гошу Куценко.
Суровикин = Куропаткин 2.0
Ну, я сразу всё удалил и объявил этого "нейро" иноагентом.
И этот бог войны такой: на бой! на смерть! драпаем из Херсона! кто последний - тот лох!
@voenkorKotenok
У меня сейчас мир потихонечку в башке переворачивается. Это с 2005 пытались сделать укры. У них не вышло, а походу получится у вас.