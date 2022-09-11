Плиточки: азартная дворовая игра из советского детства

Кстати говоря, не всегда удавалось добыть эти плитки в целости и сохранности: орудовать инструментом приходилось второпях и втайне от взрослых, поэтому у хрупкой облицовки часто откалывались уголки или она отрывалась от стены не полностью - такие плитки для игры не годились.

Гораздо больше везло тем, в чьих городах располагались заводы по производству таких плиток - все всегда знали, как можно проникнуть на территорию предприятия, а иногда было достаточно и просто побродить по окрестностям завода и порыться в производственных отбросах, чтобы разжиться материалов для игры.

У плиток, как и у других предметов подобных игр (фантики, вкладыши от жвачек, пробки и пр.) были разные уровни ценности, в зависимости от которых плитка получала название. Белые и непрозрачные квадратики в большинстве городов называли "сахарком", усеченные с одного края - "сапожком", цветные плитки - "цветнушки" или любые производные от названия цвета (словарь названий в каждом населенном пункте мог быть своим).