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Плиточки: азартная дворовая игра из советского детства

Плиточки: азартная дворовая игра из советского детства

Автор:
11 сентября 2022 09:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Двор   СССР   дети   игра   плиточки   факты   фото   
803
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Дворовые игры, столь популярные в советское детство, имели всесоюзный масштаб распространения. Можно было приехать практически в любой город, чтобы убедиться, что там тоже умеют играть в вышибалы, штандер, прыгать по расчерченному на классы асфальту или через резиночку.

Да, правила могли отличаться, но такое встречалось даже в пределах соседних дворов, не говоря уж о городах или республиках.

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Но существовала одна игра, которая была известна лишь в тех населенных пунктах, где в больших количествах встречались построенные по типовому проекту здания, облицованные мелкой квадратной плиткой.

Вот эта облицовка и становилась объектом ребячьей "охоты", потому что там, где есть строения с этими вожделенными квадратиками, там обычно самозабвенно играли в "плиточки". Да, способы добывания плиток не всегда шли на пользу внешнему облику города: ободранные фасады домов/школ и некоторые мозаичные композиции, которыми украшали здания, имели довольно неприглядный вид после нашествия игроков в "плиточки".

Кстати говоря, не всегда удавалось добыть эти плитки в целости и сохранности: орудовать инструментом приходилось второпях и втайне от взрослых, поэтому у хрупкой облицовки часто откалывались уголки или она отрывалась от стены не полностью - такие плитки для игры не годились.

Гораздо больше везло тем, в чьих городах располагались заводы по производству таких плиток - все всегда знали, как можно проникнуть на территорию предприятия, а иногда было достаточно и просто побродить по окрестностям завода и порыться в производственных отбросах, чтобы разжиться материалов для игры.

У плиток, как и у других предметов подобных игр (фантики, вкладыши от жвачек, пробки и пр.) были разные уровни ценности, в зависимости от которых плитка получала название. Белые и непрозрачные квадратики в большинстве городов называли "сахарком", усеченные с одного края - "сапожком", цветные плитки - "цветнушки" или любые производные от названия цвета (словарь названий в каждом населенном пункте мог быть своим).

Как и в игре со вкладышами от жвачек, "стоимость" плиток была неодинаковой: самыми "дешевыми" были белые, далее стоимость возраста в зависимости от внешней красоты и уровня распространения плиток: от молочных и кремовых до черных и прозрачных с пастельными оттенками розового, салатового или голубого цвета.

Правила игры в плиточки тоже могли сильно варьироваться в зависимости от региона распространения игры. Так, например, это могла быть детская разновидность гольфа, когда плитку нужно было прицельно отправить с заранее размеченной площадки в лунку выкопанную в земле ямку. Иногда встречался и другой вариант - когда горсть плиток нужно было подбрасывать в воздух и ловить какой-нибудь частью руки - тыльной стороной ладони, локтем, запястьем и т.д.

Но вне зависимости от правил, принятых в том или ином дворе, районе, населенном пункте, игра всегда была очень захватывающей и азартной. И как это часто бывает с азартными играми, она нередко порицалась со стороны родителей и учителей. Во многих школах "плиточки" были запрещены наравне с "трясучкой" или "пристенком", но разумеется, эти запреты только подстегивали интерес к игре, вовлекая в нее даже тех, кто прежде был равнодушен к плиточкам...

Кстати говоря, почему-то эта довольно простая игра больше всего интересовала только мальчиков. Девочки в нее играли редко, больше предпочитая эстетико-собирательную позицию, коллекционируя особо красивые и редкие экземпляры плиток.


А вам приходилось в детстве играть в "плиточки"? Какие плитки были особо ценными и как их добывали?


Источник:

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Метки: Двор   СССР   дети   игра   плиточки   факты   фото   
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11  комментариев
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116
Юрий 57 минут назад
Одна из самых популярных игр на Дальнем Востоке и в Прибалтике. Как правило в неё особо резались в военных городках дети военнослужащих Советской Армии.
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−4
sqlapp 15 минут назад
У нас почему-то кубиками назывались
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184
Янка из Цесиса Полчаса назад
Очень ценились синие и красные. Крутыми считались тонкие голубые...
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209
Елена 48 минут назад
Очень популярная в своё время игра была. В военных городках в Латвии строились новые дома и эти плитки были приклеены к картонным рулонам, а детвора их снимала и играла. Вырывалась ямка и туда бросались по очереди эти самые плитки...
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85
Sveiki visiem! 53 минуты назад
Помню. В начале 80-х играли всем двором. Иногда ходили в другие районы, что бы наколупать с домов разноцветные плитки. Даже за реальные деньги выкупали.
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26k
Ваня 56 минут назад
помню, играл в нее...
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4k
Вадим Игнатьев Час назад
В Казани играли в конце 70х. Позже в пробки от парфюма и этикетки от жевачек. В почтовые марки. А вот орлянку ( монеты) я только в раннем детстве видел в начале 70х. Более старшие играли на задворках Дворца Пионеров. Больше орлянку не видел вообще.
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4k
Egoro Час назад
Первый раз слышу о такой игре как "плиточки". Мы так (в лунку) только в "пробки" играли. Хотя новостроек с мелкой плиткой в городе хватало.
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