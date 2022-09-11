Плиточки: азартная дворовая игра из советского детства

Дворовые игры, столь популярные в советское детство, имели всесоюзный масштаб распространения. Можно было приехать практически в любой город, чтобы убедиться, что там тоже умеют играть в вышибалы, штандер, прыгать по расчерченному на классы асфальту или через резиночку.
Да, правила могли отличаться, но такое встречалось даже в пределах соседних дворов, не говоря уж о городах или республиках.
Но существовала одна игра, которая была известна лишь в тех населенных пунктах, где в больших количествах встречались построенные по типовому проекту здания, облицованные мелкой квадратной плиткой.
Вот эта облицовка и становилась объектом ребячьей "охоты", потому что там, где есть строения с этими вожделенными квадратиками, там обычно самозабвенно играли в "плиточки". Да, способы добывания плиток не всегда шли на пользу внешнему облику города: ободранные фасады домов/школ и некоторые мозаичные композиции, которыми украшали здания, имели довольно неприглядный вид после нашествия игроков в "плиточки".
Кстати говоря, не всегда удавалось добыть эти плитки в целости и сохранности: орудовать инструментом приходилось второпях и втайне от взрослых, поэтому у хрупкой облицовки часто откалывались уголки или она отрывалась от стены не полностью - такие плитки для игры не годились.
Гораздо больше везло тем, в чьих городах располагались заводы по производству таких плиток - все всегда знали, как можно проникнуть на территорию предприятия, а иногда было достаточно и просто побродить по окрестностям завода и порыться в производственных отбросах, чтобы разжиться материалов для игры.
У плиток, как и у других предметов подобных игр (фантики, вкладыши от жвачек, пробки и пр.) были разные уровни ценности, в зависимости от которых плитка получала название. Белые и непрозрачные квадратики в большинстве городов называли "сахарком", усеченные с одного края - "сапожком", цветные плитки - "цветнушки" или любые производные от названия цвета (словарь названий в каждом населенном пункте мог быть своим).
Как и в игре со вкладышами от жвачек, "стоимость" плиток была неодинаковой: самыми "дешевыми" были белые, далее стоимость возраста в зависимости от внешней красоты и уровня распространения плиток: от молочных и кремовых до черных и прозрачных с пастельными оттенками розового, салатового или голубого цвета.
Правила игры в плиточки тоже могли сильно варьироваться в зависимости от региона распространения игры. Так, например, это могла быть детская разновидность гольфа, когда плитку нужно было прицельно отправить с заранее размеченной площадки в
лунку выкопанную в земле ямку. Иногда встречался и другой вариант - когда горсть плиток нужно было подбрасывать в воздух и ловить какой-нибудь частью руки - тыльной стороной ладони, локтем, запястьем и т.д.
Но вне зависимости от правил, принятых в том или ином дворе, районе, населенном пункте, игра всегда была очень захватывающей и азартной. И как это часто бывает с азартными играми, она нередко порицалась со стороны родителей и учителей. Во многих школах "плиточки" были запрещены наравне с "трясучкой" или "пристенком", но разумеется, эти запреты только подстегивали интерес к игре, вовлекая в нее даже тех, кто прежде был равнодушен к плиточкам...
Кстати говоря, почему-то эта довольно простая игра больше всего интересовала только мальчиков. Девочки в нее играли редко, больше предпочитая эстетико-собирательную позицию, коллекционируя особо красивые и редкие экземпляры плиток.
А вам приходилось в детстве играть в "плиточки"? Какие плитки были особо ценными и как их добывали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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