Нейросеть Midjourney показала зомби-версии персонажей "Игры престолов"

322
11
Пользователи продолжают тестировать возможности нейросети Midjourney, которая создаёт изображения по текстовому описанию.
Популярность нейросети Midjourney набирает обороты и эксперименты, связанные с ней, тоже. В этот раз автор под никнеймом Коэн решил превратить персонажей телесериала «Игра престолов» в зловещих зомби. Образы хорошо знакомых актёров преобразились до неузнаваемости. Теперь их внешность выглядит настолько пугающей, что с их участием можно легко снять хоррор, который в прокате будет ждать гарантированный успех.
Поколдовав над настройками и запросами программы, Коэн смог изменить лица героев, текстуру их кожи и одежды. Однако при этом у автора получилось сохранить фотографическое качество получившихся изображений. Глядя на них, каждый сможет узнать любимых персонажей без малейшего усилия.
Поколдовав над настройками и запросами программы, Коэн смог изменить лица героев, текстуру их кожи и одежды. Однако при этом у автора получилось сохранить фотографическое качество получившихся изображений. Глядя на них, каждый сможет узнать любимых персонажей без малейшего усилия.
×
×
Бран Старк
Автор отмечает и некоторые несовершенства Midjourney. У нейросети есть явные проблемы с прорисовкой рук и ног. Не говоря уже о пальцах. Поэтому большинство персонажей автор не рискует создавать в полный рост.
Тирион Ланнистер
Автор отмечает, что если бы он не знал, что данного персонажа сгенерировала нейросеть, то подумал бы, что это полноценный фотошоп. Герой соответствует образу, который был продемонстрирован в сериале.
Бриенна Тарт
Midjourney быстро учится. Постоянное использование программы приводит к тому, что она лучше понимает, что от неё требуется. В результате на создание одного персонажа уходит в два раза меньше времени (поначалу нейросети требовалось около 20 минут на прорисовку одного героя).
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности
- Какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка
- Как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками
- Как выглядели бы персонажи фильмов «Звёздные войны», если бы вдруг стали детьми
- «Крипота-то какая!»: нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию
Новости партнёров
реклама