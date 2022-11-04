Нейросеть Midjourney показала зомби-версии персонажей "Игры престолов"

Популярность нейросети Midjourney набирает обороты и эксперименты, связанные с ней, тоже. В этот раз автор под никнеймом Коэн решил превратить персонажей телесериала «Игра престолов» в зловещих зомби. Образы хорошо знакомых актёров преобразились до неузнаваемости. Теперь их внешность выглядит настолько пугающей, что с их участием можно легко снять хоррор, который в прокате будет ждать гарантированный успех.



Поколдовав над настройками и запросами программы, Коэн смог изменить лица героев, текстуру их кожи и одежды. Однако при этом у автора получилось сохранить фотографическое качество получившихся изображений. Глядя на них, каждый сможет узнать любимых персонажей без малейшего усилия.