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Нейросеть Midjourney показала зомби-версии персонажей "Игры престолов"

Нейросеть Midjourney показала зомби-версии персонажей "Игры престолов"

Автор:
04 ноября 2022 11:01
Метки: Midjourney   зомби   зомби-апокалипсис   игра престолов   нейросеть   
322
11
Пользователи продолжают тестировать возможности нейросети Midjourney, которая создаёт изображения по текстовому описанию.
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Источник:

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Метки: Midjourney   зомби   зомби-апокалипсис   игра престолов   нейросеть   
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6  комментариев
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10k
insaider 2 часа назад
Новая порция кала от программистов нейросети. Им что больше заняться нечем,денег влили ,а других результатов нема?!
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44k
Максим Т. 12 минут назад
Я думал, про эту табуретку уже все забыли. Ан нет. Откопали и пыль сдули
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91k
sapér Vodička 51 минуту назад
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
лять ещё и зомби !
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6k
Slowly Час назад
Интересно, какие переменные у этой обкуренной сети для создания подгнивших образов и компиляции разложения?
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15k
Александр 2 часа назад
А как выглядят белые ходоки?
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