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Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности

Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности

Автор:
14 сентября 2022 09:42
Сообщество : Кино
Метки: актеры   властелин колец   кино   нейросеть   персонаж   сериал   фильм   
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В наше время нейросетью уже почти никого не удивишь. Об этих штуках слышали многие, а также видели результаты их деятельности. Эти удивительные программы умеют обрабатывать видео, вести беседу с человеком, искать материалы в интернете, писать музыку, распознавать объекты на фото, а ещё они способны рисовать. И делают они это не хуже настоящих художников.

Один из пользователей Фейсбука* Иван Ребиков решил протестировать недавно созданную нейросеть Midjourney. Он поручил ей создать образы персонажей трилогии «Властелин Колец» и использовать для этого их оригинальные описания, которые были даны в книгах Толкина. Новые герои получились довольно узнаваемыми. Однако нужно согласиться, что они мало чем сходны со своими киношными версиями.


Фродо

Гендальф слегка похож на главного героя сериала «Ведьмак»

Midjourney — независимый и самофинансируемый проект. Работа программы обеспечивается за счёт алгоритмов, которые распознают речь и создают образы. Midjourney умеет понимать печатный текст и рисовать на его основе картинки. Любой желающий пользователь может воспользоваться возможностями нейросети. Ему достаточно дать ей описание на английском языке и направить его на обработку. Получившийся результат можно беспрепятственно скачать на компьютер.


Арагорн почти вылитый Киану Ривз

Гном Гимли

Саурон

Балрог — демоническое существо

Назгул благодаря нейросети показал своё лицо

Повальная заинтересованность персонажами «Властелина Колец» не случайна. Второго сентября 2022 года состоялась премьера нового сериала «Властелин Колец: Кольца власти», снятого по мотивам произведений Толкина. Серии фильма будут выходить раз в неделю на платформе Amazon Prime Video. На данный момент зрители успели увидеть только 2 серии кинокартины.

Любопытно, но реакция фанатов на премьеру неоднозначна. Первые серии собрали много отрицательных отзывов и рецензий. Поклонники жалуются на то, что в фильме много штампов, нераскрытых сюжетных линий и плохая актёрская игра. Однако есть и те, кто встал на защиту новинки и не согласился с негативными отзывами.

Многих взволновали слухи об облике «нового» Саурона. По предположениям пользователей интернета он будет выглядеть следующим образом. Однако на данный момент официального подтверждения этому нет.


Возможно именно так будет выглядеть Саурон в сериале «Властелин Колец: Кольца власти»

Споры в сети появились после выхода первого трейлера. Вы можете посмотреть его самостоятельно и предположить, кем по сюжету является этот необычный герой.

Первый трейлер


Второй трейлер


Первый сезон «Властелин колец: Кольца власти» будет состоять из восьми эпизодов. В сериале покажут времена за тысячи лет до событий всем известной трилогии. Действие развернётся во времена Второй эпохи и расскажет о восхождении главного антагониста Саурона, выковке колец власти и последнем союзе людей и эльфов.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   властелин колец   кино   нейросеть   персонаж   сериал   фильм   
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21  комментарий
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111
Sata33 3 часа назад
Блин четко помню , что назгул в книге это крылатая тварь , а не всадник на нем ...
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27k
Квантовый переход 5 минут назад
Справа Гендальф такой,каким и должен быть.Единственное, нет ощущения силы.Слева пи.до.рас какой то.
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3k
Александр 7 минут назад
Саурон- просто обоссаться...
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17k
Наталья 14 минут назад
Уже в который раз вижу "шедевры" нейросети, и каждый раз появляется неприятное ощущение, как будто побывала на выставке работ шизофреника.
Справедливости ради, к этой категории относятся не все иллюстрации, но подавляющее большинство, ИМХО.
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3k
Trilik 52 минуты назад
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297
Кирилл Башков 57 минут назад
Погладьте неровную сеть по алгоритмам, а то она не справляется
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26k
Ego sum qui sum Час назад
Когда был Саур маленький, с белесой головой,
Он тоже зыркал зенками, чтобы знали все, что злой
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19k
nobody® 2 часа назад
Байопик про Мартина Лютера Кинга надо с белым в главной роли. Только так
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10k
Dmitry 2 часа назад
"Кольца власти" - грусть-тоска. Все какие-то прилизанные, слащавые. По экрану бегает толпа негров и "ромашек" и пытается всех убедить в превосходстве женщин над мужиками. Задрала уже эта повестка
А про связь с "Сильмариллионом", вообще неловко говорить. Видимо сценаристы книгу только пролистывали, не читая.
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9k
Sapsan 2 часа назад
У Гимли такая опухшая рожа, как будто бухал целый месяц дни напролёт )
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17
Julia Vasilevskaya 2 часа назад
ну все же идеально уже снято (пусть напридумано немного лишнего, но красиво и не мешает замыслу, то бишь книге), зачем тут фантазировать не по теме? чот Унесенных ветром не переснимают до сих пор, уж почти 100 лет.
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1k
Вадик Бондаренко 2 часа назад
Как говорил известный актер *Слащавые они какие то*. Эльф афроамериканец.Ну если не было в книге их нафига пихать,задолбали со своей толерантностью. Если пятница был папуасом его же китайцем или белым не делают. Скоро везде напихают, скоро Тарас Бульба или Распутин будут угольками.
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