Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности

Повальная заинтересованность персонажами «Властелина Колец» не случайна. Второго сентября 2022 года состоялась премьера нового сериала «Властелин Колец: Кольца власти», снятого по мотивам произведений Толкина. Серии фильма будут выходить раз в неделю на платформе Amazon Prime Video. На данный момент зрители успели увидеть только 2 серии кинокартины.

Любопытно, но реакция фанатов на премьеру неоднозначна. Первые серии собрали много отрицательных отзывов и рецензий. Поклонники жалуются на то, что в фильме много штампов, нераскрытых сюжетных линий и плохая актёрская игра. Однако есть и те, кто встал на защиту новинки и не согласился с негативными отзывами.

Многих взволновали слухи об облике «нового» Саурона. По предположениям пользователей интернета он будет выглядеть следующим образом. Однако на данный момент официального подтверждения этому нет.

Возможно именно так будет выглядеть Саурон в сериале «Властелин Колец: Кольца власти»