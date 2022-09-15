Финские инженеры придумали наскальный пинг-понг

Как там в песне про друзей пел Владимир Семенович Высоцкий? Правильно, нужно брать друзей в горы. А что если до ближайших гор у тебя сопки высотой не больше 1500 метров?
Зови его на скалодром. Именно так и решили сделать финские инженеры. Но вместо обычной искусственной имитации отвесных скал, они решили сделать кое-что поинтереснее.
Финны создали скальный пинг-понг, суть которого заключается в том, что на двух дорожках скалодрома проецируется шар. Он перемещается между дорожками, в зависимости от того, какое направление ему зададут.
На самом деле, весьма увлекательное и энергозатратное развлечение, которое может заменить поход в зал. Самое главное, что тренируется не только хват, но и координация и ловкость.
Вот уж где действительно можно проверить друга на прочность. А вы бы хотели сыграть в наскальный пинг-понг?
Источник:
АНТИФИШКИ
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