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Финские инженеры придумали наскальный пинг-понг

Финские инженеры придумали наскальный пинг-понг

Автор:
15 сентября 2022 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: игра   интересно   развлечение   скалодром   скалы   финны   
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Как там в песне про друзей пел Владимир Семенович Высоцкий? Правильно, нужно брать друзей в горы. А что если до ближайших гор у тебя сопки высотой не больше 1500 метров?

Зови его на скалодром. Именно так и решили сделать финские инженеры. Но вместо обычной искусственной имитации отвесных скал, они решили сделать кое-что поинтереснее.

Финны создали скальный пинг-понг, суть которого заключается в том, что на двух дорожках скалодрома проецируется шар. Он перемещается между дорожками, в зависимости от того, какое направление ему зададут.

На самом деле, весьма увлекательное и энергозатратное развлечение, которое может заменить поход в зал. Самое главное, что тренируется не только хват, но и координация и ловкость.

Вот уж где действительно можно проверить друга на прочность. А вы бы хотели сыграть в наскальный пинг-понг?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: игра   интересно   развлечение   скалодром   скалы   финны   
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1  комментарий
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Вепс Час назад
Отлично. Нужно думать чем топить зимой, а они пинг-понг придумали наскальный , так и согреются =)))
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