Какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка

Пользователь Reddit с ником NodaShogun совместно с нейросетью Midjourney создал серию иллюстраций с героями «Гарри Поттера» в сеттинге киберпанка. Получившиеся образы вышли яркими и запоминающимися. Чего только стоит один Рон Уизли.
Когда приключения любимого героя книги или фильма подходят к закономерному концу, фанатам только и остаётся, что представлять его в пределах необычных сеттингов и дописывать «собственное» продолжение истории. Ведь это так любопытно отправить персонажа в прошлое, будущее или даже в параллельный мир, чтобы посмотреть, как он трансформируется внешне, насколько сильно поменяются его привычки и ценности. Для такого явления даже есть специальное название Alternative Universe или Альтернативная Вселенная. Для переноса героев можно по-старинке использовать художественные навыки и показывать новые миры на рисунках. Некоторые же поклонники пошли дальше и используют для этого дела нейросеть.
Гарри Поттер собственной персоной в различных ракурсах
Автор подборки подметил, что нейросеть явно заранее ознакомили с образами популярных персонажей из «Гарри Поттера». Ему не требовалось описывать детально каждого героя. Программа самостоятельно генерировала изображения при наличии минимальных описаний и уточнений.
Альбус Дамблдор в новом образе. Узнали?
Северус Снегг — преподаватель зельеварения и защиты от тёмных искусств в школе Хогвартс
Рубеус Хагрид осваивает мотоцикл
Тёмный волшебник Волан-де-Морт
Гермиона Грейнджер
Рон Уизли — лучший друг Гарри Поттера
Пользователи Reddit остались в восторге от проделанного эксперимента. Многим особенно сильно понравились обновлённые образы Гарри Поттера, Полумны Лавгуд и Рона Уизли.
Полумна Лавгуд
Некоторые пользователи Reddit собрались писать фанфик по миру киберпанкового Хогвартса, где вместо магии есть небольшое общество людей с величайшими научными достижениями, которые они скрывают от остального мира. Как вам такое?
Дементор
Киберпанковый Хогвартс
Поле для игры в квиддич
Поезд прибывает в Хогвартс
Сова Букля — помощница Гарри Поттера
Косой переулок
Источник:
АНТИФИШКИ
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