Какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка

Когда приключения любимого героя книги или фильма подходят к закономерному концу, фанатам только и остаётся, что представлять его в пределах необычных сеттингов и дописывать «собственное» продолжение истории. Ведь это так любопытно отправить персонажа в прошлое, будущее или даже в параллельный мир, чтобы посмотреть, как он трансформируется внешне, насколько сильно поменяются его привычки и ценности. Для такого явления даже есть специальное название Alternative Universe или Альтернативная Вселенная. Для переноса героев можно по-старинке использовать художественные навыки и показывать новые миры на рисунках. Некоторые же поклонники пошли дальше и используют для этого дела нейросеть.

Гарри Поттер собственной персоной в различных ракурсах