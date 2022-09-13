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Какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка

Какими были бы герои «Гарри Поттера», окажись они в мире киберпанка

Автор:
13 сентября 2022 09:48
Метки: гарри поттер   забавно   киберпанк   книга   фантастика   фильм   фото   
132
24

Пользователь Reddit с ником NodaShogun совместно с нейросетью Midjourney создал серию иллюстраций с героями «Гарри Поттера» в сеттинге киберпанка. Получившиеся образы вышли яркими и запоминающимися. Чего только стоит один Рон Уизли.

Когда приключения любимого героя книги или фильма подходят к закономерному концу, фанатам только и остаётся, что представлять его в пределах необычных сеттингов и дописывать «собственное» продолжение истории. Ведь это так любопытно отправить персонажа в прошлое, будущее или даже в параллельный мир, чтобы посмотреть, как он трансформируется внешне, насколько сильно поменяются его привычки и ценности. Для такого явления даже есть специальное название Alternative Universe или Альтернативная Вселенная. Для переноса героев можно по-старинке использовать художественные навыки и показывать новые миры на рисунках. Некоторые же поклонники пошли дальше и используют для этого дела нейросеть.

Гарри Поттер собственной персоной в различных ракурсах

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Автор подборки подметил, что нейросеть явно заранее ознакомили с образами популярных персонажей из «Гарри Поттера». Ему не требовалось описывать детально каждого героя. Программа самостоятельно генерировала изображения при наличии минимальных описаний и уточнений.

Альбус Дамблдор в новом образе. Узнали?

Северус Снегг — преподаватель зельеварения и защиты от тёмных искусств в школе Хогвартс

Рубеус Хагрид осваивает мотоцикл

Тёмный волшебник Волан-де-Морт 

Гермиона Грейнджер

Рон Уизли — лучший друг Гарри Поттера

Пользователи Reddit остались в восторге от проделанного эксперимента. Многим особенно сильно понравились обновлённые образы Гарри Поттера, Полумны Лавгуд и Рона Уизли.


Полумна Лавгуд

Некоторые пользователи Reddit собрались писать фанфик по миру киберпанкового Хогвартса, где вместо магии есть небольшое общество людей с величайшими научными достижениями, которые они скрывают от остального мира. Как вам такое?


Дементор

Киберпанковый Хогвартс

Поле для игры в квиддич

Поезд прибывает в Хогвартс

Сова Букля — помощница Гарри Поттера

Косой переулок

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гарри поттер   забавно   киберпанк   книга   фантастика   фильм   фото   
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2  комментария
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59k
pynh 48 минут назад
Уродов каких-то нарисовал.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 15 минут назад
Странно, даже "нейросети" не приплели....
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