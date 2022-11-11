Как в СССР снимали комедию «Золотой теленок»

Фильм «Золотой теленок» Михаила Швейцера, выпущенный в 1968 году, стал первой советской экранизацией произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Книги этих авторов в те годы были очень популярны, но экранизировать их до поры не разрешали. И вот Швейцеру доверили снять фильм.
За ним в очереди были Георгий Данелия и Леонид Гайдай. Первый от проекта «12 стульев» по Ильфу и Петрову отказался в пользу второго.
Экранизацию «Золотого теленка» Михаил Швейцер задумал в 1962 году, но разрешения ему несколько лет не давали. И дело было не только в книге, но и в самом режиссере. Швейцер экранизировал произведения Льва Толстого и Валентина Катаева, поэтому комедии от него никто не ожидал.
Сам режиссер говорил, что жизнь Остапа Бендера, растраченная впустую, это трагедия, что он и хотел подчеркнуть в своем фильме. В итоге снимать разрешили, куратором назначили искусствоведа Георгия Куницына. Съемки начались в 1967 году.
Швейцер никого кроме Сергея Юрского в роли Бендера не видел, но в Госкино сказали, что все равно нужно провести пробы. Среди кандидатов были Александр Пороховщиков, Владимир Басов и Николай Губенко и несколько других актеров. Приглашение на пробы выслали даже Арчилу Гомиашвили, который играл Остапа на сцене театра в Тбилиси. Но тот не смог прибыть из-за занятости. Именно этот актер через три года сыграет Бендера у Леонида Гайдая. И все-таки в итоге утвердили Юрского.
За роль проходимца Паниковского боролись Ролан Быков и Георгий Вицин. Роль досталась Быкову, а Вицин получит роль в «12 стульях» Гайдая. Однако Быков вскоре лишился роли. Это произошло после того, как Михаил Швейцер позвал своего друга Зиновия Гердта дать несколько советов по созданию этого образа. Гердт предложил несколько вариантов по Паниковскому, после чего режиссер понял, что именно этот актер должен сыграть роль.
Роль Шуры Балаганова сначала отдали Вячеславу Невинному, но потом доверили ее Леониду Куравлеву. Актер работал сразу на двух проектах, параллельно с «Золотым теленком» он снимался в фильме ужасов «Вий».
На съемки фильма ушло больше года, снимали не только в павильонах «Мосфильма», но и в Одессе, пустыне Каракумы, а также во Владимирской области.
Отснятый материал пришлось несколько раз дорабатывать. Так, к примеру, пересняли финал, чтобы показать поражение главного героя в борьбе с советским миром.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Рассказать всем и показать на большом экране, что деньги воровали миллионами и товары сбывали вагонами и составами - это нечто!
Остап Бендер, как главный герой, с харизмой Юрского - вызывает устойчивую симпатию у зрителей.
А он ведь по сути должен быть отрицательным персонажем!
Жулик, аферист и мошенник шантажирующий махрового преступника!
Только за это МИНУС.
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