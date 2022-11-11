Как в СССР снимали комедию «Золотой теленок»

За ним в очереди были Георгий Данелия и Леонид Гайдай. Первый от проекта «12 стульев» по Ильфу и Петрову отказался в пользу второго.

Экранизацию «Золотого теленка» Михаил Швейцер задумал в 1962 году, но разрешения ему несколько лет не давали. И дело было не только в книге, но и в самом режиссере. Швейцер экранизировал произведения Льва Толстого и Валентина Катаева, поэтому комедии от него никто не ожидал.