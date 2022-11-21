FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11184 поста • 1203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Интересные факты о фильме "Вокзал для двоих"

Интересные факты о фильме "Вокзал для двоих"

Автор:
21 ноября 2022 10:33
Сообщество : Кино
Метки: Вокзал для двоих   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
290
8

Я бы не сказал, что фильм "Вокзал для двоих" относится к числу моих любимых фильмов. Но я иногда его пересматриваю, чтобы полюбоваться на актерскую игру Олега Басилашвили, Людмилы Гурченко и Никиты Михалкова.

А еще очередной раз удивиться, как другие известнейшие советские актеры играют второстепенные и маленькие роли.


Далее 10 фактов про этот фильм:

1. Съемки фильма проходили на Рижском вокзале в Москве.

×
×

2. Людмила Гурченко и Олег Басилашвили познакомились за два часа до съемок первого эпизода. А один из первых эпизодов был "поцелуй главных героев".


3. По одной из версий, сюжет фильма построен на дорожном происшествии с Михаилом Таривердиевым и его возлюбленной Людмилой Максаковой. Михаил Таравердиев был осужден на два года, но композитор был освобожден по амнистии, так как суд и длился почти два года. Но Людмила Максакова все же утверждает, что за рулем был сам Таривердиев.


4. По другой версии, фильм снят на основе криминальной истории, произошедшей в городе Петушки. Один из выпусков передачи «Следствие вели…» был посвящен этой истории, которая уж очень сильно напоминает сюжет фильма.


5. Нам показывают фотографию покойного мужа "дядя Миши". На этой фотографии изображен Вадим Спиридонов в роли Федора Савельева из "Вечного зова".

6. Финальная сцена фильма, где герои бегут по заснеженному полю, была снята в самом начале работы над фильмом. Как рассказывала Людмила Гурченко, в тот день температура воздуха была - 28 градусов. Актеры бежали, а оператор ехал на санях, которые тащили пять человек вместе с режиссером.

7. В одном из интервью Людмила Гурченко рассказала, что звание "народной артистки СССР" ей дали после этого фильма, когда его посмотрел сам Андропов.

8. В своем фильме Эльдар Рязанов сыграл маленькую роль заместителя начальника вокзала. Это вообще рязановская "фишка" - играть небольшую роль в своем фильме. Всего он в своих фильмах снялся 17 раз.

9. В хулиганской сцене в ресторане Никита Михалков слишком разошелся в импровизации. Получилось, что герой Олега Басилашвили слабак. Но Людмила Гурченко предложила вырулить на то, что ее героиня полюбит именно такого мужчина - без разницы слаб он или силен.

10. Нонна Мордюкова, сыгравшая "дядю Мишу" сама создала интерьер "жилища спекулянта", сделав его бессмысленным и безвкусным. При этом с интерьером совершенно не вязалась заграничная техника.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Вокзал для двоих   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1311610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение...
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
Набирающие популярность в сообществах
Что если в Средневековье попадет современная девушка?
Что если в Средневековье попадет современная девушка?
Про Питер!
Про Питер!
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#сарказм#животные#Разное#Россия#съемка
#факты#Юмор#фотографии#фильм#в мире#комментарии#Прикол#актеры
#интересно#кино#картинки#Приколы#страна#позитив#Спорт#роль
В Японии создали кибернетический аватар чиновника В Японии создали кибернетический аватар чиновника 6 необычных требований одних актеров к другим 6 необычных требований одних актеров к другим Шарлиз Терон рассказала о том, насколько изнурительными были съёмки Адвоката Дьявола Шарлиз Терон рассказала о том, насколько изнурительными были съёмки Адвоката Дьявола 10 фактов про фильм "Чародеи" 10 фактов про фильм "Чародеи" Как в СССР снимали комедию «Золотой теленок» Как в СССР снимали комедию «Золотой теленок» Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у...

На что жалуетесь?

Вернуться