Интересные факты о фильме "Вокзал для двоих"

2. Людмила Гурченко и Олег Басилашвили познакомились за два часа до съемок первого эпизода. А один из первых эпизодов был "поцелуй главных героев".

3. По одной из версий, сюжет фильма построен на дорожном происшествии с Михаилом Таривердиевым и его возлюбленной Людмилой Максаковой. Михаил Таравердиев был осужден на два года, но композитор был освобожден по амнистии, так как суд и длился почти два года. Но Людмила Максакова все же утверждает, что за рулем был сам Таривердиев.

4. По другой версии, фильм снят на основе криминальной истории, произошедшей в городе Петушки. Один из выпусков передачи «Следствие вели…» был посвящен этой истории, которая уж очень сильно напоминает сюжет фильма.

5. Нам показывают фотографию покойного мужа "дядя Миши". На этой фотографии изображен Вадим Спиридонов в роли Федора Савельева из "Вечного зова".