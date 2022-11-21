Интересные факты о фильме "Вокзал для двоих"

Я бы не сказал, что фильм "Вокзал для двоих" относится к числу моих любимых фильмов. Но я иногда его пересматриваю, чтобы полюбоваться на актерскую игру Олега Басилашвили, Людмилы Гурченко и Никиты Михалкова.
А еще очередной раз удивиться, как другие известнейшие советские актеры играют второстепенные и маленькие роли.
Далее 10 фактов про этот фильм:
1. Съемки фильма проходили на Рижском вокзале в Москве.
2. Людмила Гурченко и Олег Басилашвили познакомились за два часа до съемок первого эпизода. А один из первых эпизодов был "поцелуй главных героев".
3. По одной из версий, сюжет фильма построен на дорожном происшествии с Михаилом Таривердиевым и его возлюбленной Людмилой Максаковой. Михаил Таравердиев был осужден на два года, но композитор был освобожден по амнистии, так как суд и длился почти два года. Но Людмила Максакова все же утверждает, что за рулем был сам Таривердиев.
4. По другой версии, фильм снят на основе криминальной истории, произошедшей в городе Петушки. Один из выпусков передачи «Следствие вели…» был посвящен этой истории, которая уж очень сильно напоминает сюжет фильма.
5. Нам показывают фотографию покойного мужа "дядя Миши". На этой фотографии изображен Вадим Спиридонов в роли Федора Савельева из "Вечного зова".
6. Финальная сцена фильма, где герои бегут по заснеженному полю, была снята в самом начале работы над фильмом. Как рассказывала Людмила Гурченко, в тот день температура воздуха была - 28 градусов. Актеры бежали, а оператор ехал на санях, которые тащили пять человек вместе с режиссером.
7. В одном из интервью Людмила Гурченко рассказала, что звание "народной артистки СССР" ей дали после этого фильма, когда его посмотрел сам Андропов.
8. В своем фильме Эльдар Рязанов сыграл маленькую роль заместителя начальника вокзала. Это вообще рязановская "фишка" - играть небольшую роль в своем фильме. Всего он в своих фильмах снялся 17 раз.
9. В хулиганской сцене в ресторане Никита Михалков слишком разошелся в импровизации. Получилось, что герой Олега Басилашвили слабак. Но Людмила Гурченко предложила вырулить на то, что ее героиня полюбит именно такого мужчина - без разницы слаб он или силен.
10. Нонна Мордюкова, сыгравшая "дядю Мишу" сама создала интерьер "жилища спекулянта", сделав его бессмысленным и безвкусным. При этом с интерьером совершенно не вязалась заграничная техника.
Источник:
АНТИФИШКИ
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