21 факт о фильме "Война и мир"

2. На право снимать фильм претендовали два режиссера - Иван Пырьев и Сергей Бондарчук. Выбор должна была сделать комиссия, но было понятно, что Пырьев обладает таким авторитетом, что ему трудно было отказать, хотя и Бондарчук уже отметился фильмом "Судьба человека". Однако Пырьев сам снял свою кандидатуру. Впоследствии между режиссерами была размолвка, из-за которой они даже не здоровались друг с другом.

3. Одним из спонсоров съемок фильма стало министерство обороны СССР. Да и вообще, к созданию фильма были привлечены Госплан СССР и министерство легкой промышленности.

4. Для съемок фильма был создан кинематографический кавалерийский полк в составе 1500 всадников. В дальнейшем этот полк участвовал в создании многих других фильмов.