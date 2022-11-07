21 факт о фильме "Война и мир"

Сергей Бондарчук снял грандиознейший фильм всех времен и народов "Война и мир". Это такое кино, которое снимается на века, его будут пересматривать последующие поколения, восхищаясь отсутствием компьютерной графики.
А далее 21 факт про этот фильм:
1. Предпосылками создания фильма в СССР стала 150-я годовщина Бородинской битвы, а также тот факт, что в 1959 году в СССР был показан американский фильм "Война и мир", который очень тепло был встречен зрителями.
2. На право снимать фильм претендовали два режиссера - Иван Пырьев и Сергей Бондарчук. Выбор должна была сделать комиссия, но было понятно, что Пырьев обладает таким авторитетом, что ему трудно было отказать, хотя и Бондарчук уже отметился фильмом "Судьба человека". Однако Пырьев сам снял свою кандидатуру. Впоследствии между режиссерами была размолвка, из-за которой они даже не здоровались друг с другом.
3. Одним из спонсоров съемок фильма стало министерство обороны СССР. Да и вообще, к созданию фильма были привлечены Госплан СССР и министерство легкой промышленности.
4. Для съемок фильма был создан кинематографический кавалерийский полк в составе 1500 всадников. В дальнейшем этот полк участвовал в создании многих других фильмов.
5. Съемки фильма проходили очень тяжело. К примеру, операторы Чен и Шелепенков отказалась работать с Бондарчуком из-за режиссерского диктата и отсутствия порядка в съемочном процессе. В результате конфликта главным оператором стал Анатолий Петрицкий.
6. Съемка эпопеи заняла почти 6 лет. Работа над сценарием началась в 1961 году. В первой половине 1962 года прошли кинопробы. Съемки фильма начались 7 сентября 1962 года.
7. Для съемок фильма были использованы экспонаты из 58 музеев страны. Почти 40 предприятий производили реквизит. Было построено 50 декораций, 8 мостов, высажено 200 деревьев и 500 кустов (чтобы скрыть телеграфные столбы).
8. Съемки Бородинского сражения начались в годовщину сражения - 25 августа 1963 года.
9. В массовке Бородинского сражения участвовало 15 тысяч человек. У каждого участника было оружие и исторический костюм.
10. В 1965 году Бондарчуку дали приказ срочно останавливать съемки и готовить первые две серии к покажу на Московском международном кинофестивале. Бондачуку это стоило второй клинической смерти. Врачи спасли его.
11. В 1966 году первая серия вышла в прокат. В этом же году 20 июля в прокат вышла вторая серия. Третья серия - 21 июля 1967 года. Премьера четвертой серии состоялась 4 ноября 1967 года.
12. В фильме было более 300 озвученных персонажей.
13. На роль Наташи Ростовой претендовали Людмила Гурченко, Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская, Лариса Кадочникова, но Бондарчук выбрал 19-летнюю дебютантку - Людмилу Савельеву.
14. На роль Андрея Болконского режиссер выбрал кандидатуру Иннокентия Смоктуновского. Но у того уже было заманчивое предложение сыграть Гамлета. Тогда министр культуры Екатерина Фурцева сказала Бондарчуку снимать Вячеслава Тихонова.
15. На роль Пьера Безухова рассматривалась кандидатура Юрия Власова. Но в итоге в этой роли сыграл сам Сергей Бондарчук, поправившись на 10 кг.
16. Петю Ростова начал играть Никита Михалков. Но после первого дня съемок он отказался играть Петю. На эту роль взяли Сергея Ермилова, а эпизодические "проскоки на лошади" Никиты Михалкова так и остались в фильме.
17. Как ни странно, но фильм вызвал разную реакцию у коллег Бондарчука. В частности, известный режиссер Козинцев назвал фильм "бижутерией на экране".
18. В 1969 году фильм получил "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Статуэтку получала Людмила Савельева, так как сам Бондарчук был занят на съемках другого фильма.
19. После участия в съемках фильма Вячеслав Тихонов был настолько разочарован, что вообще решил уйти из кино. Кинокритики были недовольны его работой, да и сам Бондарчук считал, что Тихонов не подходил для своей роли. Выйти актеру из кризиса помог Станислав Ростоцкий, буквально заставивший Тихонова сыграть главную роль в фильме "Доживем до понедельника".
20. Сложно оценить бюджет фильма, но сходятся во мнении, что по курсу на 2007 год было израсходовано 560 миллионов долларов (а по курсу доллара 60-х - 100 миллионов).
21. В советском прокате фильм принес 58 миллионов рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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