Сериал «Бандитский Петербург»: истории от режиссёра и криминалитет на съемках

Полицейские детективы и криминальные саги конца 1990-х – начала 2000-х годов – особая страница в истории российского кинематографа. Удивительно, что именно в эти трудные времена были созданы столь качественные сериалы.
Они оказались образцами настоящего кино, хотя снимались в условиях малобюджетности, низких гонораров, делались буквально "на коленке", поскольку не хватало хорошей техники для съемки и монтажа. Тогда на площадки сериалов пришли именитые режиссеры, которые открыли дорогу в большое кино многим нынешним звездам.
Одним из успешных проектов той эпохи стал сериал "Бандитский Петербург". Вот несколько историй о его создании от Владимира Бортко, режиссера первых двух сезонов – "Барон" и "Адвокат", вышедших на телеэкраны в 2000 году.
Поиск сценария
Владимир Владимирович рассказывает, что после работы в сериале "Улицы разбитых фонарей" начал искать сценарий для "сольного" проекта. Обратился Андрею Кивинову, по книгам которого снимал серии для "Улиц...", но тот сослался на занятость и порекомендовал питерского журналиста и писателя Андрея Константинова. Он согласился. Тем более, что уже писал сценарий для режиссера Валерия Огородникова. Правда, тогда проект не осуществился.
Начало работы
Андрей Константинов дал режиссеру одну из своих книг, которая могла бы лечь в основу сценария. "В то время выходила масса книг о "лихих девяностых". Как правило, на обложке был какой-нибудь пистолет, кастет или еще что-то угрожающее. Книга "Адвокат", которую мне подарил Андрей, была примерно с такой же обложкой", – вспоминает Бортко. Шаблонность обложки не вызывала желания читать, но дома вечером режиссер все-таки открыл книгу и, по его признанию, закрыл только утром. История захватила, Бортко счел ее перспективной для съемок сериала. Он сообщил писателю, что готов сотрудничать, но посетовал – будет непросто найти деньги на съемки. Через две недели Константинов достал необходимую сумму. Помог бывший коллега по угрозыску, работавший в одном из питерских банков. Оказалось, что его босс, президент банка, – большой поклонник творчества Константинова. Обратились к нему с предложением вложится в съемки, банкир не отказал. "Конечно, деньги были смешные, маленькие, но, тем не менее, как-то все образовалось. Я очень доволен, что снял тогда этот фильм. Горжусь этим", – признается Бортко.
Идея фильма
"Думаю, успех пришел потому, что с самого начала мы сосредоточились на кино не про бандитов, а про людей", – считает Владимир Бортко. Продюсеры долго уговаривали его и Константинова оставить в живых главных героев картины "Адвокат" и некоторых других криминальных персонажей. Оба были категорически против. Объясняется просто. Жанр "Бандитского Петербурга" – криминальная драма, гангстерский фильм. Это детектив должен завершаться победой героя и восстановлением справедливости. "Гангстерские фильмы – это рассказ о нехороших людях изнутри. ...Здесь благополучного конца быть не может. А если он и есть, то, во-первых, это нехорошо с точки зрения воспитания будущего поколения, а, во-вторых, это неправда, неточность", – уверен режиссер.
Съемки первых сезонов
Съемки двух фильмов "Барон" и "Адвокат" шли параллельно. По составу актеров они мало связаны между собой, поэтому удавалось снимать кусочки из двух картин сразу. Переключаться было сложно, зато экономили ресурсы и время. "Первые 15 серий были сняты одной единственной камерой, и тем не менее эти серии стали лучшими, потому что люди работали с душой, думали... не о заработках, а о том, как сделать хорошую вещь", – считает Бортко.
В ролях
Роль журналиста Андрея Обнорского отдали Александру Домогарову, против кандидатуры которого резко выступал Бортко. По мнению Владимира Владимировича, играть эту роль нужно Дмитрию Нагиеву. Но писатель поставил ультиматум – либо Домогаров, либо проект не состоится.
Бортко согласился, но продвинул на роль Кати Ольгу Дроздову, которую не хотел видеть в сериале Константинов. В итоге в сериале «Бандитский Петербург» появились и Домогаров, и Дроздова.
Большая часть главных героев сериала имеют реальные прототипы в криминальной среде северной столицы. Бароном стала авторитетный человек Юрий «Горбатый» Алексеев. Роль отдали Кириллу Лаврову, хотя изначально она предназначалась для Михаила Ефремова.
У Антибиотика тоже есть реальный прототип, правда, автор его называть не стал. В Гургене несложно узнать Отари Квантришвили.
У Константинова в те годы были знакомства с представителями криминального мира Санкт-Петербурга, и он эти связи использовал на съемках. Представители этого мира консультировали актеров и членов съемочной бригады, а также попадали в эпизоды.
Продолжение
Поначалу никто не планировал продолжения. Режиссер получил в распоряжение всего две истории Андрея Константинова, их и снимал. Последующие сезоны появились благодаря зрительским откликам. Нашлись и новые спонсоры проекта. В съемках других фильмов Владимир Бортко не участвовал, но выступил продюсером сериала. Правда, свою роль в этом качестве он называет номинальной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Удивительно, что именно в эти трудные времена были созданы столь качественные сериалы.
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Качественные?!
Саркастический юмор оценил.
А если не сарказм, то рекомендую к просмотру РЕАЛЬНО качественные сериалы на тему уголовного мира:
"Следствие ведут знатоки"
"Рожденные бурей" и т.п.