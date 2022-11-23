Сериал «Бандитский Петербург»: истории от режиссёра и криминалитет на съемках

Андрей Константинов дал режиссеру одну из своих книг, которая могла бы лечь в основу сценария. "В то время выходила масса книг о "лихих девяностых". Как правило, на обложке был какой-нибудь пистолет, кастет или еще что-то угрожающее. Книга "Адвокат", которую мне подарил Андрей, была примерно с такой же обложкой", – вспоминает Бортко. Шаблонность обложки не вызывала желания читать, но дома вечером режиссер все-таки открыл книгу и, по его признанию, закрыл только утром. История захватила, Бортко счел ее перспективной для съемок сериала. Он сообщил писателю, что готов сотрудничать, но посетовал – будет непросто найти деньги на съемки. Через две недели Константинов достал необходимую сумму. Помог бывший коллега по угрозыску, работавший в одном из питерских банков. Оказалось, что его босс, президент банка, – большой поклонник творчества Константинова. Обратились к нему с предложением вложится в съемки, банкир не отказал. "Конечно, деньги были смешные, маленькие, но, тем не менее, как-то все образовалось. Я очень доволен, что снял тогда этот фильм. Горжусь этим", – признается Бортко.





Идея фильма