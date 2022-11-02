6 актеров, которые снимались в кино, зная, что их скоро не станет в реальной жизни

Болезни, к сожалению, не обошли этих замечательных актёров.
Чедвик Боузман - "Ма Рейни: Мать блюза"
Чедвик Боузман для многих стал звездой фильмов Marvel, в частности "Черной Пантеры". Несмотря на то, что "Черная Пантера" подверглась некоторой критике, многие отмечали актерскую игру Чедвика Боузмана, который не был начинающим актером, но при этом только пробился в Голливуд. Чедвик покорял одну вершину за другой, и фанаты, как обычно, следили за ним, а затем вдруг затрубили в тревогу, когда Чедвик снял видео, в котором был в ужасном состоянии. Он очень сильно похудел и выглядел так, будто его держали в подвале на цепи. Фанаты попытались успокоить себя и говорили, что он просто так готовится к роли.
28 августа 2020 года Чедвика не стало. Оказалось, что он сражался с раком толстой кишки с 2016 года, однако болезнь оказалась сильнее. Последние фильмы Чедвика - это "Пятеро одной крови" и "Ма Рейни: Мать блюза". Он также озвучивал своего персонажа в мультсериале "Что, если...?", который вышел только в 2021 году.
Хелен Маккрори - "Острые козырьки"
Как и Чедвик Боузман, Хелен Маккрори держала свой диагноз в секрете от всех, поэтому пока ее фанаты ждали шестой сезон "Острых козырьков", она медленно угасала на глазах. Возможно, создатели сериала тоже не знали о ситуации Хелен, потому что когда ее не стало, им пришлось резко изменить сценарий. Хелен мирно ушла из жизни в своем доме в окружении любящей семьи. Об этом сообщил ее муж Дэмиэн Льюис, известный по сериалу "Братья по оружию".
Хелен также снялась в таких фильмах, как серия "Гарри Поттер" и "007: Координаты Скайфолл"
Пит Постлетуэйт - "Начало" и "Город воров"
Пит Постлетуэйт - один из самых значимых актеров 90-х. Он снялся в таких фильмах, как "Во имя отца", "Парк Юрского периода: Затерянный мир", "Дело - труба", "Подозрительные лица", "Ромео + Джульетта" и других. Он также снялся в картине Кристофера Нолана "Начало". О том, что у Пита Постлетуэйта осталось совсем немного времени, не знал практически никто, но при этом различные источники сообщали, что Киллиан Мерфи был в курсе, и плакал по-настоящему, когда во время съемок сцены прощался со своим экранным отцом.
Рауль Хулия - "Уличный боец"
Массовый зритель может знать Рауля по главной роли в "Семейке Аддамс", однако у него достаточно много других ролей, которые достойны упоминания. "Поцелуй женщины-паука", "Презумпция невиновности", "Ромеро", "Новичок", "Луна над Парадором" - это лишь малый список лучших фильмов с Раулем. Последним его фильмом стал "Уличный боец", который снят по компьютерной игре "Street Fighter".
Изначально Рауль Хулия не хотел снимать в этом проекте, однако он сделал это ради детей, которые являлись большими фанатами игры. Практически никто не знал, что у Рауля - рак желудка, поэтому когда актера увидели исхудавшим, его съемки просто отодвинули в самый конец, чтобы он успел набрать вес. И он постарался на славу. Превозмогая всю боль, он отснял свой материал, и стал одним из немногих плюсов этого провалившегося фильма.
Джон Казале - "Охотник на оленей"
Кинокарьера Джона Казале поистине удивительна. Он снялся всего лишь в пяти полнометражных фильмах, и все они были номинированы на Оскар, как лучшие фильмы. Хоть Джон и не был ведущим актером, он чаще всего светил ярче всех, однако свет его начал угасать в фильме "Охотник на оленей". Джон узнал, что у него неизлечимый рак легкого, поэтому все, что ему оставалось, это сняться в фильме "Охотник на оленей" и уехать домой. Он так и сделал, правда из-за печальной новости ему не хотели отдавать роль, так как страховка на него оказалась слишком большой. Тогда Роберт Де Ниро заплатил за страховку Джона из своего кармана, а съемочная команда вошла в положение и отсняла все сцены с Казале в первую очередь, чтобы он мог как можно скорее уехать домой отдыхать. Вскоре к нему присоединилась Мерил Стрип, которая на тот момент была его девушкой. В последний путь Джон ушел, когда Мерил была рядом с ним.
Ричард Фарнсуорт - "Простая история"
Долгие годы Ричард Фарнсуорт был тем актером, которого даже не указывали в фильмах. Взлет его карьеры произошел тогда, когда у некоторых обычно приходит закат. Последний фильм, "Простая история", Ричард снимал, зная, что у него опухоль кости. Он отказал режиссеру Дэвиду Линчу в участии, но тот все же смог его переубедить. Ричард благополучно завершил свои съемки, но страдал от сильных болей, из-за которых решил добровольно уйти из жизни с помощью огнестрельного оружия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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