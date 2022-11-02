6 актеров, которые снимались в кино, зная, что их скоро не станет в реальной жизни

Кинокарьера Джона Казале поистине удивительна. Он снялся всего лишь в пяти полнометражных фильмах, и все они были номинированы на Оскар, как лучшие фильмы. Хоть Джон и не был ведущим актером, он чаще всего светил ярче всех, однако свет его начал угасать в фильме "Охотник на оленей". Джон узнал, что у него неизлечимый рак легкого, поэтому все, что ему оставалось, это сняться в фильме "Охотник на оленей" и уехать домой. Он так и сделал, правда из-за печальной новости ему не хотели отдавать роль, так как страховка на него оказалась слишком большой. Тогда Роберт Де Ниро заплатил за страховку Джона из своего кармана, а съемочная команда вошла в положение и отсняла все сцены с Казале в первую очередь, чтобы он мог как можно скорее уехать домой отдыхать. Вскоре к нему присоединилась Мерил Стрип, которая на тот момент была его девушкой. В последний путь Джон ушел, когда Мерил была рядом с ним.

Ричард Фарнсуорт - "Простая история"