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20 фактов о фильмах Марка Захарова

20 фактов о фильмах Марка Захарова

Автор:
10 ноября 2022 11:00
Сообщество : Кино
Метки: Марк Захаров   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Эти фильмы вы наверняка смотрели. И не раз.


12 стульев, 1976

1. Ровно 10 человек снялись как в экранизации Марка Захарова, так и до этого у Леонида Гайдая.

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2. Анатолий Папанов и Андрей Миронов, сыгравшие главные роли, до этого не прошли кинопробы на "12 стульев" у Леонида Гайдая.

3. Леонид Гайдай называл фильм Марка Захарова "уголовным преступлением".

4. Юлием Кимом для этого фильма было написано 5 песен для Остапа. Но последнюю песню в самом финале так и не приняли.


5. В фильме есть маленький ляп - события происходят в 1927 году, но студенты на пароходе поют песню, которая впервые прозвучала в фильме "Волга-Волга" 1938 года.


Обыкновенное чудо, 1978

6. В самом начале съемок Олега Янковского сразил сердечный приступ. Съемки были отложены до тех пор, пока актер выйдет из больницы.

7. Евгений Леонов часто предлагал Захарову два варианта сцены - сценарный и импровизационный. Захаров нередко принимал второй вариант, как более удачный.


8. Для Евгении Симоновой стрельба из пистолета была самым настоящим испытанием, так как о на с трудом переносила оружие и выстрелы.


9. Александр Абдулов самостоятельно выполнил все трюки в фильме. Хотя, один трюк мог закончиться печально - когда он забыл высвободить ногу из стремян, из-за чего лошадь протащила его по земле несколько метров.


Тот самый Мюнхгаузен, 1979

10. Олега Янковского, которого режиссер очень хотел видеть в своем новом фильме, не хотели утверждать на главную роль на худсовете. Считалось, что Янковский должен играть только героические роли. Да и на момент съемок ему было всего 35 лет, а ведь у его персонажа уже был взрослый сын. Но в итоге Захаров отстоял Янковского.


11. На роль Феофила рассматривали кандидатуру Юрия Васильева, но утвердили Леонида Ярмольника. На роль баронессы рассматривали Екатерину Васильеву, но утвердили Инну Чурикову. На роль Марты рассматривали Татьяну Догилеву и Ирину Мазуркевич, но утвердили Елену Кореневу.


12. У барона Мюнхгаузена в сценарии была фраза «Серьёзное лицо ещё не признак ума, все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица». Но Олег Янковский оговорился на озвучивании и сказал «Умное лицо ещё не признак ума». Фразу оставили, хотя Григорий Горин возражал.


Дом, который построил Свифт, 1982

13. Фильм был снят в 1982 году, но его телепремьера состоялась только в 1985 году. Всему виной одна фраза - «Когда случилось это? — Сегодня, как обычно, в пять часов». Это было время "кремлевских похорон", а потому побоялись "двоякости".


Формула любви, 1984

14. Григорий Горин написал сценарий с расчетом, что Калиостро сыграет Олег Янковский. Но актер отказался от этой роли, так как был суеверен и не хотел связываться с мистикой.


15. Первоначально для Александра Абдулова не было роли в этом фильме. Но он захотел сниматься у Захарова, а потому специально для него придумали небольшую роль Жакова.


16. Между прочим, эпизод со сниманием парика и превращением в другого человека придумал сам Александр Абдулов.


17. Очень маленькую роль слуги, который сказал фразу «С кого ж такую лепили?», исполнил композитор фильма Григорий Гладков.


18. Песенку, которую исполняют Жакоб и Маргадон, придумали Геннадий Гладков и Юлий Ким. Но Гладков отказался от авторства. Эту песенку пришлось утверждать в литературном комитете. Это было абсурдно, но для песенки придумали русский перевод, чтобы члены литературного комитета дали добро.


19. Вокальную партию Семена Фарады исполняет Григорий Гладков. Александр Абдулов поет сам.


20. Анонс этого фильма состоялся в новогоднем выпуске "Кинопанорамы" 1984 года, где присутствовали создатели фильма основные актеры. А уже 30 декабря 1984 года фильм был показан по телевидению.

Источник:

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Метки: Марк Захаров   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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1k
klklkl 37 минут назад
-А тебя отправят в Сибирь убирать снег
-Весь?
-Да!
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775
Максим Макашев 12 минут назад
Фильмы - шедевры! Только вот "Дом, который построил Свифт" мне, ИМХО, как то не пришёлся
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71k
Доктор Джонс Полчаса назад
Симонова - клёвая!
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