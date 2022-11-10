20 фактов о фильмах Марка Захарова

5. В фильме есть маленький ляп - события происходят в 1927 году, но студенты на пароходе поют песню, которая впервые прозвучала в фильме "Волга-Волга" 1938 года.

Обыкновенное чудо, 1978

6. В самом начале съемок Олега Янковского сразил сердечный приступ. Съемки были отложены до тех пор, пока актер выйдет из больницы.