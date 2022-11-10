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Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию

Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию

Автор:
10 ноября 2022 10:23
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Япония   видео   новогодний стол   новый год   пища   фото   
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Холодец они предложили превратить в рамен, а селедку под шубой приняли за десерт.

Новогодний стол для человека из России традиционен: практически у всех на празднике бывает оливье, селедка под шубой, икра. Но как отнесутся к таким блюдам в других странах? Герои видеоролика живут в Японии, и они отважились попробовать традиционные новогодние блюда, к которым мы все привыкли.

В Японии есть своя культура еды, которая распространилась по всему миру. Например, суши сегодня — это настоящий культ, и едят их далеко за пределами Японии.

У японцев, конечно же, есть свои традиции, связанные с новогодним столом: например, герои видеоролика рассказали, что еда на праздничном столе должна быть символична. Так, черные бобы говорят о трудолюбии, они в качестве блюда появляются как пожелание быть старательным в наступающем году. У русских также есть своя традиционная еда, и без нее невозможно представить праздники, в особенности новогодние.

Так что же отведали герои видеоролика? Им удалось попробовать холодец, винегрет, оливье, блинчики с икрой и даже маринованные грибы. Эти блюда вызвали неожиданные реакции, в особенности удивил японцев холодец, который они предложили немного усовершенствовать. Узнать, что понравилось жителям Токио больше всего, вы можете из видео ниже.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Япония   видео   новогодний стол   новый год   пища   фото   
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9  комментариев
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9k
antonium Час назад
Если для них этот шашлык большой, то представляю если бы они увидели наш "стандартный размер")
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16k
Booka1a 2 минуты назад
ну если честно, этот холодец и для меня выглядит так себе
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12k
Александр 6 минут назад
Они запивают это всё... какой-то пародией на сангрию? Где шампанское? Где водка? Где коньячок?

Где мандарины? Холодец больше на желе с кукурузой похож! (он его ПЛАСТИКОВЫМ ножом разрезал!!!) Да ещё и без хрена/горчицы/уксуса? Мутоту с креветками даже не описали - это что вообще??? Где пирог с капустой? Где "Мясо по-французски" (лук-картофель-свинина-сыр послойно и в духовку)? Где помидоры кольцами с сыром и чесноком? Винегрет на НГ - вы серьёзно?

И вообще постанова - без конфети, ёлочных иголок и пены от шампанского все эти блюда - не то! Уже 31-е - а они трезвые и без дурацких костюмов...
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1k
ViktorSikret 20 минут назад
какие нах это японцы , это наши манси или ханты... сидят придуриваются, жрут это каждый новый год!
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
Да, помню еще со времен Грозного подавался салат из авокадо с креветками! Были же времена.
Я правильно понял, блюда готовили в Японии и назвали "русскими"? Я знаю, что японцы не совсем уверены, что представленная японская кухня в России на самом деле японская.
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23k
Serg2001 Полчаса назад
Эксперимент проведен не корректно... Нет главной составляющей любого русского праздничного стола.
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2k
Алекс Чебурашкин 45 минут назад
не понятно, что они так брезгливо относятся к этим блюдам. Если посмотреть эти продукты они кушают тоже, экзотики нет. Если взять их блюда то там все на много хуже.)))) Живых насекомых морских гадов и тд
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