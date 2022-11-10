Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию

В Японии есть своя культура еды, которая распространилась по всему миру. Например, суши сегодня — это настоящий культ, и едят их далеко за пределами Японии.

У японцев, конечно же, есть свои традиции, связанные с новогодним столом: например, герои видеоролика рассказали, что еда на праздничном столе должна быть символична. Так, черные бобы говорят о трудолюбии, они в качестве блюда появляются как пожелание быть старательным в наступающем году. У русских также есть своя традиционная еда, и без нее невозможно представить праздники, в особенности новогодние.