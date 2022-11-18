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Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть

Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть

Автор:
18 ноября 2022 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Япония   видео   ворона   камни   орехи   птицы   умные   фото   
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Умные птицы делают это рядом с пешеходными переходами.

Мы неоднократно рассказывали, насколько умны птицы семейства врановых. Они приносят подарки, если люди их спасают или кормят, а в Швеции ворон обучили собирать мусор на улицах, прозвав их крылатыми дворниками. Чтобы убедиться в их уме, проще всего понаблюдать за повадками этих удивительных птиц.

Многие пернатые приспосабливаются к жизни в городе и чувствуют себя в новой среде вполне комфортно. Вороны также живут в городских условиях, и иногда эти условия они используют в своих интересах. Так, в Японии эти птицы научились раскалывать орехи, бросая их прямо под колеса машин.

Этот видеоролик был сделан несколько лет назад, и явно говорит об уме и удивительной смекалке ворон. На видео птицы бросают орехи прямо на дорогу под колеса проезжающих машин, а после забирают расколотый орех. Причем они выбирают самые безопасные перекрестки, где есть светофор, регулирующий движение. Когда для машин загорается красный, а по пешеходному переходу идут люди, ворона быстро подлетает к своей добыче, забирает ее в мгновение и улетает наслаждаться обедом.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   видео   ворона   камни   орехи   птицы   умные   фото   
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9  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я, наверное, сейчас сильно удивлю поколение тиктока, но наши вороны давным давно так делают, чему я уже лет 30 назад был свидетелем
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17k
Dr.CrAzY 8 минут назад
постер - а при чем тут "японские" ???
наше что - хуже?
у нас вороны каштаны под колёса на светофоре кладут и грецкие орехи.
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5k
TirAn 55 минут назад
На Камчатке в п. Завойко вороны на отливе собирали мидий и разбрасывали на дороге, после прохода авто собирали готовую к употреблению еду.
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15k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
Сергей Час назад
Наши вороны интереснее время проводят!:)
Ссылка vk.com
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2k
73dnya Час назад
Какие отсталые у них вороны, у нас уже давно с людьми общаются, просят расколоть. Может быть, японцы у них орехи забирают и с ними лучше дело не иметь.
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