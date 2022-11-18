Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть

Умные птицы делают это рядом с пешеходными переходами.
Мы неоднократно рассказывали, насколько умны птицы семейства врановых. Они приносят подарки, если люди их спасают или кормят, а в Швеции ворон обучили собирать мусор на улицах, прозвав их крылатыми дворниками. Чтобы убедиться в их уме, проще всего понаблюдать за повадками этих удивительных птиц.
Многие пернатые приспосабливаются к жизни в городе и чувствуют себя в новой среде вполне комфортно. Вороны также живут в городских условиях, и иногда эти условия они используют в своих интересах. Так, в Японии эти птицы научились раскалывать орехи, бросая их прямо под колеса машин.
Этот видеоролик был сделан несколько лет назад, и явно говорит об уме и удивительной смекалке ворон. На видео птицы бросают орехи прямо на дорогу под колеса проезжающих машин, а после забирают расколотый орех. Причем они выбирают самые безопасные перекрестки, где есть светофор, регулирующий движение. Когда для машин загорается красный, а по пешеходному переходу идут люди, ворона быстро подлетает к своей добыче, забирает ее в мгновение и улетает наслаждаться обедом.
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АНТИФИШКИ
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наше что - хуже?
у нас вороны каштаны под колёса на светофоре кладут и грецкие орехи.