Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть

Этот видеоролик был сделан несколько лет назад, и явно говорит об уме и удивительной смекалке ворон. На видео птицы бросают орехи прямо на дорогу под колеса проезжающих машин, а после забирают расколотый орех. Причем они выбирают самые безопасные перекрестки, где есть светофор, регулирующий движение. Когда для машин загорается красный, а по пешеходному переходу идут люди, ворона быстро подлетает к своей добыче, забирает ее в мгновение и улетает наслаждаться обедом.