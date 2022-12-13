16 оригинальных закусок для новогоднего стола

Несмотря на то, что сегодня можно не стоять у плиты весь день перед праздником, а просто заказать готовые блюда, все равно порой хочется сделать что-то прикольное и вкусное своими руками. Мы собрали веселые и праздничные закуски, и сладкие, и с мясом, которые можно легко приготовить и еще гостей удивить.