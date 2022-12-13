FISHKINET
Сообщество Еда 1566 постов • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
16 оригинальных закусок для новогоднего стола

16 оригинальных закусок для новогоднего стола

Автор:
13 декабря 2022 11:45
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Закуски   блюда на компанию   блюда на новый год   новогодний закуски   новый год   праздничная еда   фото   
896
17

Несмотря на то, что сегодня можно не стоять у плиты весь день перед праздником, а просто заказать готовые блюда, все равно порой хочется сделать что-то прикольное и вкусное своими руками. Мы собрали веселые и праздничные закуски, и сладкие, и с мясом, которые можно легко приготовить и еще гостей удивить.

×
×

А какое у вас любимое новогоднее блюдо?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Закуски   блюда на компанию   блюда на новый год   новогодний закуски   новый год   праздничная еда   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
143
Николай 46 минут назад
Прикольно. Но это из разряда: возьмите все, что есть в холодосе, поипитесь 5-6 часов, я так делаю каждый день, мужа и детей за уши не оттянешь. Как говориться
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Copycat 44 минуты назад
Вот вам в копилку)
суши из картофельного пюре, филе селедки, соленого огурца и зеленого лука
завернуто конечно в обычные нори но при наличии слайсера можно и их заменить на вареную свеклу - фокус в том что бы нарезать очень тонко и вместо нори выкладывать "чешую" из кусочков свеклы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39565



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря
Набирающие популярность в сообществах
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего звездой в СССР в годы Холодной войны?
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего...
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера...
Как выглядели первые отечественные супермаркеты
Как выглядели первые отечественные супермаркеты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А я знал, знал...

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#СССР#Спорт#дтп#подборка#забавно#улыбнуло#люди#полиция
#Юмор#фотографии#позитив#история#автомир#Россия#картинки#аварии#олдтаймер#кино
#интересно#животные#факты#автомобили#новый год#интересное#Приколы#дети#авто аварии#ретро авто
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Простые и бюджетные закуски для празднования Нового года, которые украсят стол Простые и бюджетные закуски для празднования Нового года, которые украсят стол Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию Японцев угостили новогодней едой из России и сняли их реакцию О ватных елочных игрушках советской эпохи О ватных елочных игрушках советской эпохи 10 новогодних мультфильмов СССР 10 новогодних мультфильмов СССР Гребут деньги лопатой: неудачные образы звезд на очередном новогоднем концерте "Жара" Гребут деньги лопатой: неудачные образы звезд на очередном новогоднем концерте "Жара"

На что жалуетесь?

Вернуться