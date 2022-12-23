30 вкусных новогодних идей, в которые вложили фантазию

На новогодние праздники всегда хочется приготовить что-то интересное, чтобы удивить и порадовать домашних. Можно включить фантазию, и приготовить то, что долго хотели сделать. Вот некоторые закуски и выпечка с новогоднего стола, которые, возможно, и вас вдохновят на кулинарные шедевры.

0

Дед Мороз принимает ванну 0 Источник:

×

×

Торт в виде свечки 0 Источник:

Канапе 0 Источник:

Шоколадные шишки 0 Источник:

Печеньки с мишками 0 Источник:

Ёлка из закусок 0 Источник:

Пряничный дом 80 уровня 0 Источник:

Суши-ролл в виде Деда Мороза 0 Источник:

Торт в виде рыбы 0 Источник:

Печенье, которое кажется ненастоящим 0 Источник:

И это тоже печенье 0 Источник:

Тортик со съедобной желатиновой сферой 0 Источник:

Шоколадная колбаска с имбирем и фисташками 0 Источник:

Торт в стиле "Кошмара перед Рождеством" 0 Источник:

Креативные пряники 0 Источник:

Печенье в виде хот-догов 0 Источник:

Булочки с сыром и чесноком в виде ёлки 0 Источник:

Ещё одна ёлочка 0 Источник:

Новогодняя клубника в шоколаде 0 Источник:

Вот такие тортики 0 Источник:

Торт в виде полена 0 Источник:

0 Источник:

Зефирки 0 Источник:

Новогодняя сказка 0 Источник:

Кошачьи пряники 0 Источник:

Мини-пиццы 0 Источник:

Канапе с Гринчем 0 Источник:

Гора апельсинов и олень 0 Источник:

Крекеры с вялеными помидорами и сыром 0 Источник: