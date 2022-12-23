30 вкусных новогодних идей, в которые вложили фантазию

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На новогодние праздники всегда хочется приготовить что-то интересное, чтобы удивить и порадовать домашних. Можно включить фантазию, и приготовить то, что долго хотели сделать. Вот некоторые закуски и выпечка с новогоднего стола, которые, возможно, и вас вдохновят на кулинарные шедевры.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Заранее стала проверять рецепты, печь небольшие порции, чтобы точно определиться с ассортиментом. Так вот, что я заметила - чем красивее и вычурнее печенье, тем оно менее вкусное.
Например, шоколадные шишки. Чтобы такое печенье сохранило форму при выпечке, тесто должно быть очень крутым, а следовательно, через час после выпечки эти шишки будут как камень. Красиво, но несъедобно.
Или Печенье, которое кажется ненастоящим. Все краски, глазури и мастики, хоть и называются пищевыми, но я не знаю, из каких продуктов выделили золотой или серебряный колер. Я бы такое печенье своим внукам не дала, а вот на ёлку повесить, как игрушку, можно.
Больше всего понравились Крекеры с вялеными помидорами и сыром. Я в этом году навялила много помидор, надо попробовать сделать таких дедморозиков.