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30 вкусных новогодних идей, в которые вложили фантазию

30 вкусных новогодних идей, в которые вложили фантазию

Автор:
23 декабря 2022 08:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусная еда   вкусно   вкусные изделия   выпечка   идеи   новогодний стол   новый год   подборка   фото   
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На новогодние праздники всегда хочется приготовить что-то интересное, чтобы удивить и порадовать домашних. Можно включить фантазию, и приготовить то, что долго хотели сделать. Вот некоторые закуски и выпечка с новогоднего стола, которые, возможно, и вас вдохновят на кулинарные шедевры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   вкусная еда   вкусно   вкусные изделия   выпечка   идеи   новогодний стол   новый год   подборка   фото   
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Сол Гудман 2 минуты назад
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Татьяна Юсова 24 секунды назад
Я тут на Новый год решила своим соседкам и подруге сделать подарки в виде коробочек с домашним печеньем. По задумке печенье должно быть разное.
Заранее стала проверять рецепты, печь небольшие порции, чтобы точно определиться с ассортиментом. Так вот, что я заметила - чем красивее и вычурнее печенье, тем оно менее вкусное.
Например, шоколадные шишки. Чтобы такое печенье сохранило форму при выпечке, тесто должно быть очень крутым, а следовательно, через час после выпечки эти шишки будут как камень. Красиво, но несъедобно.
Или Печенье, которое кажется ненастоящим. Все краски, глазури и мастики, хоть и называются пищевыми, но я не знаю, из каких продуктов выделили золотой или серебряный колер. Я бы такое печенье своим внукам не дала, а вот на ёлку повесить, как игрушку, можно.

Больше всего понравились Крекеры с вялеными помидорами и сыром. Я в этом году навялила много помидор, надо попробовать сделать таких дедморозиков.
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