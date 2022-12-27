Японский стритфуд или как работают повара на улицах Японии

Предлагаем вам сегодня познакомиться с главным японским стритфудом, который называется окономияки. Даже его название переводится «то, что вы любите», так что наверняка каждый найдет свое окономияки.

Такой фастфуд можно встретить на улицах всех японских городов. На самом деле это блинчик, но только в Японии он не похож на привычные нам блины.