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Японский стритфуд или как работают повара на улицах Японии

Японский стритфуд или как работают повара на улицах Японии

Автор:
27 декабря 2022 09:41
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Улица   Япония   в мире   видео   повара   стритфуд   фото   
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Не только суши: чем можно перекусить в Стране восходящего солнца.

Предлагаем вам сегодня познакомиться с главным японским стритфудом, который называется окономияки. Даже его название переводится «то, что вы любите», так что наверняка каждый найдет свое окономияки.

Такой фастфуд можно встретить на улицах всех японских городов. На самом деле это блинчик, но только в Японии он не похож на привычные нам блины.

В России блинчики делают с различными начинками, собственно, так же разнообразны и окономияки. В составе этого блюда может быть все, что угодно, но все же есть основные ингредиенты: помимо стандартного состава блинного теста, в окономияки еще обязательно присутствует капуста и порошок тунца.

Ну а дальше к блинчику добавляется все, что угодно: это может быть мясо, птица, креветки, кальмары, овощи, рыба и даже лапша. Начинка часто варьируется в зависимости от области: например, в Киото традиционно делают окономияки с жареным яйцом и удоном, а в городе Хамамацу обязательно добавляют маринованную редьку.

Жарят лепешки на большой плите, называемой теппан. Повара, которые готовят окономияки на улице, иногда готовят до трех тысяч порций в день. Предлагаем вам посмотреть, как мастерски они это делают.


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Метки: Еда   Улица   Япония   в мире   видео   повара   стритфуд   фото   
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3  комментария
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4k
vasilykopkov 44 минуты назад
Ловко, видно профессионала.
Одно смутило - он начал лепёшки печь с правого края, к тому времени как закончил класть левые, правые уже поджарились.
А переворачивать их начал с левого края, хотя по логике надо начинать переворачивать тоже с правого края .
То есть справа получаются более пропечёные, а слева могут быть недожаренные.

Ну вот - жрать захотел...
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2k
ssdeep 41 минуту назад
Хрючево какое то.
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1k
Nico 52 минуты назад
люблю на ютубе смотреть уличных поваров, у нас только шаверма , чебуреки, сдоба всякая, удона и пр. не поесть(
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