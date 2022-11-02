Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать

Китовое сало, или мантак (иногда встречается написание «мактак») - это традиционное блюдо чукчей и эскимосов, коренных народов Чукотки. Оно представляет из себя нарезанную на кусочки кожу кита с жировой прослойкой. Некоторые люди могут его есть в сыром виде, некоторые сначала замораживают, некоторые варят. Однако наиболее популярный вариант - это замаринованное в соевом соусе сало. Да, родина соевого соуса находится от Чукотки довольно далеко, но в постсоветские годы его стали активно завозить, и в результате оказалось, что именно соевый соус хорошо подходит для мантака.

А вот копченый мантак встречается редко, все-таки в тундре деревья на вес золота.

Зачем это есть?

Коренные жители Чукотки одни из немногих народов мира, которым разрешена добыча китов. В коммерческих целях нельзя, а вот для пропитания можно, правда, определенное количество морских животных, по квотам.