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Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать

Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать

Автор:
02 ноября 2022 10:32
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   в мире   кит   люди   пища   факты   фото   чукотка   
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Его нельзя ни купить, ни продать, но любой местный житель о нем знает. Речь идет о мантаке, китовом сале.

От блюда под названием «сало», как правило, не ждешь подвоха, а зря. У северных коренных народов есть довольно странные блюда, если не сказать экстремальные. Вот и сало на Чукотке не обычное, а китовое. И выглядит довольно экзотически.


Что это такое?

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Китовое сало, или мантак (иногда встречается написание «мактак») - это традиционное блюдо чукчей и эскимосов, коренных народов Чукотки. Оно представляет из себя нарезанную на кусочки кожу кита с жировой прослойкой. Некоторые люди могут его есть в сыром виде, некоторые сначала замораживают, некоторые варят. Однако наиболее популярный вариант - это замаринованное в соевом соусе сало. Да, родина соевого соуса находится от Чукотки довольно далеко, но в постсоветские годы его стали активно завозить, и в результате оказалось, что именно соевый соус хорошо подходит для мантака.

А вот копченый мантак встречается редко, все-таки в тундре деревья на вес золота.


Зачем это есть?

Коренные жители Чукотки одни из немногих народов мира, которым разрешена добыча китов. В коммерческих целях нельзя, а вот для пропитания можно, правда, определенное количество морских животных, по квотам.

Китобои высматривают кита на берегу Берингова пролива. (с) Владимир Астапкович/Sputnik

Все дело в том, что жизнь в этом отдаленном регионе - очень суровая. Здесь всего один более-менее крупный город Анадырь (с 15 тысячами человек), два поменьше (Певек и Билибино с населением чуть более 5 тысяч человек), да несколько национальных поселений, разбросанных по берегам Чукотского и Берингова морей. На сотни километров вокруг только тундра и медведи. Магазины есть, но вот продукты завозят всего несколько раз в год, так что мясо морских животных - это чуть ли не единственный вид свежего мяса, доступный на Чукотке. Так сложилось исторически. Разумеется, едят здесь и курицу, и говядину, но это поступает в замороженном виде и стоит в три-четыре раза дороже, чем в центральной России. Местные жители считают мантак очень полезным. В первую очередь, сало содержит огромное количество витаминов C и D (от нехватки которого страдают все жители северных широт). Едят его весьма охотно, как правило, как закуску.


Какой мантак на вкус?

Международный фестиваль «Берингов пролив», Лорино, 2022 (с) Вячеслав Викторов/roscongress.org

Все зависит от того, как приготовить. У разных людей разные представления о гастрономии, разумеется. Хороший мантак имеет розоватый оттенок. Если сало пожелтело, оно, вероятнее всего, старое. Мантак в соевом соусе будет напоминать чипсы со вкусом соевого соуса или подобные снэки, только мягкие. Другие варианты - сильно на любителя.

«Мне же достался... то ли солёный, то ли сушёный вариант. Он был очень твердым, резался с трудом, - пишет блогер Дмитрий Петров. - Мантак трудно жуется, чуть ли не хрустит, и очень сильно отдаёт жиром. Плюс, он очень волокнистый (за счёт чего и не жуётся). Признаюсь, я с трудом дожевал и проглотил свой малюсенький кусок, и добавки мне не хотелось».


Почему его нельзя купить?

Когда бригада морских охотников добывает кита, мужчины разделывают его на берегу и делятся со всеми местными жителями. Каждый берет сколько нужно и мяса, и мантака. Ничего не должно пропасть.

Кожу нужно сразу же нарезать на тонкие кусочки и отправить в морозилку. В холодильнике для него слишком тепло, испортится. Готовить можно в тот день, когда планируется есть.

И главное - продавать китовое мясо запрещено. Вы не найдете его ни в одном магазине или ресторане, несмотря на то, что это одно из самых главных и известных местных блюд. Единственный вариант его попробовать - если вас угостят местные жители. А для этого вам придется приехать в гости. Добро пожаловать на Чукотку!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   блюдо   в мире   кит   люди   пища   факты   фото   чукотка   
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12  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
"И главное - продавать китовое мясо запрещено. Вы не найдете его ни в одном магазине" Серьезно?

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44
Iris Shafran 7 минут назад
Пробовала китовую копчёную колбасу из кита, была самая вкусная из предложенных вариантов их оленя и других домашних животных. В Норвегии продают.
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4k
Нуи Хусим 9 минут назад
А я такой древний, что мне довелось попробовать плов с китовым мясом! Ресторан в Черноморке, Одесса. Было это около 60 лет назад.
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2k
LK 23 минуты назад
Китовое мясо в Норвегии можно купить. Жесткое, все в сосудах (толстых, просто состоит из сосудов) по вкусу практически печень с запахом рыбы. Очень много крови (состоит из сосудов и крови, не зря же киты могут долго под водой находиться без воздуха)
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27k
Квантовый переход 37 минут назад
Какой то тупой блогер,этот Дмитрий Петров.Так нихуа и не понял какой он на вкус.
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8k
ron Час назад
нет уж, лучше вы к нам! © )))
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72k
Viktor Час назад
Относительно последней строчки!

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559k
АРОН 2 часа назад
А вот мне недели 3 назад довелось отведать этот , не побоюсь этого термина, деликатес. Достался нам самый популярный вариант: замаринованное в соевом соусе сало. Очень вкусно, ни на что не похоже.
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17
Катрин АРОН 45 минут назад
я б тоже не отказалась попробовать...
Отдает рыбой? это ближе к какому вкусу, рыбному, смясному или морского животного (типа мидии, кальмары и т.д.)?
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