Как громко ест голодная черепаха

Звуки, которые издает голодная черепаха, многим помогают уснуть и успокоиться.
Мы не всегда знаем, какой звук сможет нас успокоить: это может быть шуршание, дуновение ветра или звук, который издает… громко жующая черепаха! Это не шутка, у черепашки Рокки есть даже свой YouTube-канал, где она всего лишь с аппетитом поедает свои угощения, помогая этим поймать дзен зрителям.
У каждого человека этот звук свой, он помогает расслабиться, снизить уровень тревоги и даже крепко заснуть. Для кого-то таким триггером выступает Рокки, который мирно поедает овощи и фрукты.
Обычно черепаха наслаждается своими закусками около десяти минут, и всю трапезу записывает камера. Рокки ест с невероятным аппетитом, поедая по порядку все, что перед ним лежит: клубника, кусочек тыквы, соцветие брокколи. Милое животное выглядит довольным, а звуки, которые оно издает, словно показывают, насколько питательна и полезна его еда. Удивительно, но за 10 минут он справляется в среднем с 4-5 закусками, размер которых примерно с его голову. Согласитесь, это достаточно быстро?
Ролики с Рокки появляются каждую неделю, также иногда компанию ему составляют хомяк, морская свинка, игуана и даже улитка.
Видео трапез нашли большой отклик у зрителя, и это еще раз доказывает, что у каждого из нас есть свой особенный способ успокоения: посмотрите на трапезу Рокки, возможно, вы относитесь к числу людей, которых успокаивает, как ест черепашка?
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АНТИФИШКИ
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