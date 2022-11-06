Как громко ест голодная черепаха

Мы не всегда знаем, какой звук сможет нас успокоить: это может быть шуршание, дуновение ветра или звук, который издает… громко жующая черепаха! Это не шутка, у черепашки Рокки есть даже свой YouTube-канал, где она всего лишь с аппетитом поедает свои угощения, помогая этим поймать дзен зрителям.

У каждого человека этот звук свой, он помогает расслабиться, снизить уровень тревоги и даже крепко заснуть. Для кого-то таким триггером выступает Рокки, который мирно поедает овощи и фрукты.