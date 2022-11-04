"Наши военные - великие герои!": Николай Басков не смог сдержать слёз, рассказывая о посещении госпиталя

Артист неоднократно бывал в госпиталях, где лечатся после ранений военные из зоны СВО. В передаче Б.Корчевникова он рассказал о своём последнем визите в клинику.
С началом СВО многие артисты публично заявили о своём неприятии политики страны, другие же, напротив, поддержали свою Родину. Их можно увидеть на концертах в зоне СВО, в госпиталях, они организуют поставки гуманитарной помощи в освобожденные РФ регионы. Николай Басков, к примеру, одним из первых проявил активную гражданскую позицию. Артист никогда не отказывается от благотворительных концертов и по доброй воле сам организует выступления для раненых бойцов, которые находятся в госпиталях.
На передаче Б. Корчевникова исполнитель со слезами на глазах рассказал о том, как общался с военным с серьезным ранением.
«Зашел в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: „Можно я вас обниму?“ — „Да это я должен вас обнять!“» — рассказавает музыкант.
Николай Басковсчитает, что военнослужащие ВС России — "великие герои", которые делают все возможное для того, чтобы россияне "спокойно ходили по улицам" и могли радоваться жизни.
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Похоже, этой позиции придерживается и В. Пресняков. Гонорар за концерт, который артист дал в Крокус-Сити, он передал на нужды бойцов из зоны СВО.
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АНТИФИШКИ
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Когда на фоне слинявших Басков и Киркоров поехали с концертами в зону боевых действий.
МУЖИКИ.
И Бузова молодец.
Все таки человек познается в испытаниях.