"Наши военные - великие герои!": Николай Басков не смог сдержать слёз, рассказывая о посещении госпиталя

С началом СВО многие артисты публично заявили о своём неприятии политики страны, другие же, напротив, поддержали свою Родину. Их можно увидеть на концертах в зоне СВО, в госпиталях, они организуют поставки гуманитарной помощи в освобожденные РФ регионы. Николай Басков, к примеру, одним из первых проявил активную гражданскую позицию. Артист никогда не отказывается от благотворительных концертов и по доброй воле сам организует выступления для раненых бойцов, которые находятся в госпиталях.

На передаче Б. Корчевникова исполнитель со слезами на глазах рассказал о том, как общался с военным с серьезным ранением.

«Зашел в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: „Можно я вас обниму?“ — „Да это я должен вас обнять!“» — рассказавает музыкант.

Николай Басковсчитает, что военнослужащие ВС России — "великие герои", которые делают все возможное для того, чтобы россияне "спокойно ходили по улицам" и могли радоваться жизни.