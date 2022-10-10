"Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян

Сначала он поучил россиян правильному произношению слова "тенге" (национальная валюта в Казахстане), потом предупредил: "Так что помните, что вы в гостях. Я об этом в России никогда не забывал. Не надо со своим приходить сюда, понимаете, о чем я?"

Интересно, когда закончится СВО, приедет ли Сабуров на концерт в РФ, как считаете, уважаемые фишкяне?