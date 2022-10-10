"Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян

До недавнего времени дела у комика шли из рук вон плохо, и вот, наконец, настал момент, когда он смог "отомстить" этим русским.
Нурлан Сабуров - артист шоу Stand Up и «Открытый микрофон». Долгое время он хранил молчание о своем отношении к СВО, а потом на одном из концертов он пошутил над активисткой, выбежавшей на сцену в платье с красными пятнами - и началось. Сабурова стали травить в соцсетях, запланированные концерты в США и Европе отменили, и даже оправдание комика, что, конечно, он против СВО, не помогли.
А потом в России объявили частичную мобилизацию, и толпы мужчин призывного возраста внезапно захотели сменить место жительства. Казахстан стал одной из стран, в котором осели тысячи наших соотечественников. Теперь им приходится на своей шкуре почувствовать рвзные оттенки гостеприимства. А Сабуров на концерте в Алматы не отказал себе в удовольствии потроллить сбежавших от мобилизации.
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Сначала он поучил россиян правильному произношению слова "тенге" (национальная валюта в Казахстане), потом предупредил: "Так что помните, что вы в гостях. Я об этом в России никогда не забывал. Не надо со своим приходить сюда, понимаете, о чем я?"
Интересно, когда закончится СВО, приедет ли Сабуров на концерт в РФ, как считаете, уважаемые фишкяне?
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АНТИФИШКИ
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Учитывая его манеру выступления над бегунками не поиздеваться вполне ожидаемо
Даже если временно.
Любой стране выгоден приезд молодых, здоровых, образованных и квалифицированных людей.
Даже если работать не будут, а будут только деньги привезённые с собой тратить - это тоже выгодно для хозяйства принимающей страны.
Очень сомнительное заявление. Скорее хитрожопых, обоссавшихся, псевдоинтеллектуалов и ... блогеров.
Эти отбросы будут тратить деньги там, в Казахстане - это выгодно Казахстану.