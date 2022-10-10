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"Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян

"Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян

Автор:
10 октября 2022 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: stand up   Казахстан   Концерт   видео   политика   русские в Казахстане   сабуров   сво   частичная мобилизация   эмигранты   
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До недавнего времени дела у комика шли из рук вон плохо, и вот, наконец, настал момент, когда он смог "отомстить" этим русским.

Нурлан Сабуров - артист шоу Stand Up и «Открытый микрофон». Долгое время он хранил молчание о своем отношении к СВО, а потом на одном из концертов он пошутил над активисткой, выбежавшей на сцену в платье с красными пятнами - и началось. Сабурова стали травить в соцсетях, запланированные концерты в США и Европе отменили, и даже оправдание комика, что, конечно, он против СВО, не помогли.


А потом в России объявили частичную мобилизацию, и толпы мужчин призывного возраста внезапно захотели сменить место жительства. Казахстан стал одной из стран, в котором осели тысячи наших соотечественников. Теперь им приходится на своей шкуре почувствовать рвзные оттенки гостеприимства. А Сабуров на концерте в Алматы не отказал себе в удовольствии потроллить сбежавших от мобилизации.


Сначала он поучил россиян правильному произношению слова "тенге" (национальная валюта в Казахстане), потом предупредил: "Так что помните, что вы в гостях. Я об этом в России никогда не забывал. Не надо со своим  приходить сюда, понимаете, о чем я?"


Интересно, когда закончится СВО, приедет ли Сабуров на концерт в РФ, как считаете, уважаемые фишкяне?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: stand up   Казахстан   Концерт   видео   политика   русские в Казахстане   сабуров   сво   частичная мобилизация   эмигранты   
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19  комментариев
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20k
babuby 44 минуты назад
Поучил .... Сказать честно, то он имеет право делать это там! Ни кого не оскорблял, не призывал к ненависти или действиям против кого-то, а просто поучил поведению.
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1k
JulZh 8 минут назад
А мне кажется, всё правильно сказал!
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18k
anpetrof 11 минут назад
Я бы этих сбежавших обратно не пустил...
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28k
Aqueronte 11 минут назад
Все он правильно сказал, он же не к мужчинам обращался а к трусам. Мне Нурлан нравится, он норм человек, особенно когда хохлов прессанул
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14k
сеньор Леонсио 12 минут назад
Даже моих познаний в казахском достаточно,для того чтобы сказать,что он чочха!
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717
Александр Зотов 21 минуту назад
троллит и троллит, чё.
Учитывая его манеру выступления над бегунками не поиздеваться вполне ожидаемо
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5k
Котэ Полчаса назад
Мамбет тупорылый
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120
Александр Зубарев Полчаса назад
РОЖА КАЗАХСКАЯ
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3
Major Payne Полчаса назад
Его троллили и спрашивали за отношение к боевыми действиям в на Украине бендеровские прихвостни, а не русские.Пуская за мову спрашивает с них.
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9k
Izrin Maria Полчаса назад
И язык выучат, и на благо принимающей страны поработают.
Даже если временно.
Любой стране выгоден приезд молодых, здоровых, образованных и квалифицированных людей.
Даже если работать не будут, а будут только деньги привезённые с собой тратить - это тоже выгодно для хозяйства принимающей страны.
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70k
Доктор Джонс 38 минут назад
А он сам-то знает казахский язык? Или только на уровне "Менын атым Кожа"?
Ссылка www.youtube.com
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3
Major Payne Доктор Джонс Полчаса назад
Чапай!Патронарлы жох пулемёт тра-та-та.
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1k
ChePaev 42 минуты назад
Пришло время когда любая косорылая обезьяна может хихикать и считает что умеет подкалывать русских. Ты сам то, полено с глазами, что тут делаешь? Почему у себя не живешь в своем Говностане?? Почему там бабло не зарабатываешь, не поднимаешь свою степь и говно из средневековья??? Да потому то ты там ничем от барана не отличаешься и никому ты там не уперся, поэтому не тебе рот открывать и подкалывать и осуждать, ты сам тут на правах куска гавна, который ни на что не имеет права.
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12k
Kostick 45 минут назад
в слове "комик" - ошибка. с буквы "г" следует писать в адрес сего туловища.
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49k
dima423 46 минут назад
да бегунов уже сложно унизить, они сами себя унизили по максимуму)
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