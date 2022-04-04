Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель

Юбилейный концерт Сергея Трофимова в Театре Российской Армии в Москве прошёл не по плану. В конце выступления во втором отделении гостям предложили подняться на сцену. Мужчина, который весь концерт пел и пританцовывал на своем месте, решил спуститься с балкона и, споткнувшись, потерял равновесие. Он схватился за зрительницу, которая стояла рядом и полетел вниз.