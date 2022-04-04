Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель

Мужчина при попытке спуститься с балкона потерял равновесие и упал вниз.
Юбилейный концерт Сергея Трофимова в Театре Российской Армии в Москве прошёл не по плану. В конце выступления во втором отделении гостям предложили подняться на сцену. Мужчина, который весь концерт пел и пританцовывал на своем месте, решил спуститься с балкона и, споткнувшись, потерял равновесие. Он схватился за зрительницу, которая стояла рядом и полетел вниз.
37-летняя дама не смогла удержаться и тоже упала с балкона. Однако ей повезло больше - женщина отделалась травмами, а вот отчаянный и веселый зритель погиб на месте. Врачи, прибывшие в театр лишь констатировали смерть и ничем помочь фанату Трофима уже не смогли.
Впрочем, выступление из-за несчастного случая Трофим не прерывал и концерт шёл своим чередом. Сам певец заявил, что он лично не видел случившегося из-за яркого света софитов, однако ему доложили об «инциденте».
По сообщениям в СМИ, погибший был пьян. У женщины, которая упала вместе с ним, обнаружили сотрясение мозга и трещину в кости лица. По факту случившегося проводится проверка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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