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Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель

Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель (2 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Концерт   Трофим   балкон   видео   выступление   смерть   шоу бизнес   
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Мужчина при попытке спуститься с балкона потерял равновесие и упал вниз.

Юбилейный концерт Сергея Трофимова в Театре Российской Армии в Москве прошёл не по плану. В конце выступления во втором отделении гостям предложили подняться на сцену. Мужчина, который весь концерт пел и пританцовывал на своем месте, решил спуститься с балкона и, споткнувшись, потерял равновесие. Он схватился за зрительницу, которая стояла рядом и полетел вниз.


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37-летняя дама не смогла удержаться и тоже упала с балкона. Однако ей повезло больше - женщина отделалась травмами, а вот отчаянный и веселый зритель погиб на месте. Врачи, прибывшие в театр лишь констатировали смерть и ничем помочь фанату Трофима уже не смогли.


Впрочем, выступление из-за несчастного случая Трофим не прерывал и концерт шёл своим чередом. Сам певец заявил, что он лично не видел случившегося из-за яркого света софитов, однако ему доложили об «инциденте».


По сообщениям в СМИ, погибший был пьян. У женщины, которая упала вместе с ним, обнаружили сотрясение мозга и трещину в кости лица. По факту случившегося проводится проверка.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Концерт   Трофим   балкон   видео   выступление   смерть   шоу бизнес   
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6  комментариев
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70
Uganda 3 часа назад
Музыка Трофима берет за душу когда ты пьян, трезвым такое слушать - совершенно иное ощущение.
Вот сами оцените:

Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
Россия открывает путь к успеху
Крутому и отвязанному чмо.
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217
Валерий 10 минут назад
Высоцкого Владимира Семеновича знаю, а кто такой Трофим?
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3k
petrozza 19 минут назад
Вот это я понимаю слэм и стейдж дайвинг!
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84k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Убойный концерт!
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