Люди увидели пса, брошенного на лежанке с кормом и игрушками

Люди случайно увидели этого пёсика в лесу во Флориде, США. Ему было всего 8 месяцев, когда хозяева бросили его там на произвол судьбы.. Бедняга сидел в собачьей лежанке, а возле него была пачка корма и игрушки. Когда прохожие подошли к нему, он никак не реагировал. Он как будто ждал возвращения своих хозяев, но уже потерял надежду и способность радоваться..