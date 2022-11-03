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Люди увидели пса, брошенного на лежанке с кормом и игрушками

Люди увидели пса, брошенного на лежанке с кормом и игрушками

Автор:
03 ноября 2022 15:27
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
1029
16
Этот бедняга сидел в лесу на старой собачьей лежанке.. Возле него лежали пачка корма, миска с водой и игрушки. Но пёс даже не мог до них добраться - он не двигался, как будто ожидая своих хозяев.
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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5  комментариев
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28k
Макарыч 2 часа назад
Самое мразотное существо на планете - человек.
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3k
Константин 8 минут назад
Удачи тебе пёсель и добрых ласковых рук!!!
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12k
Кыся Полчаса назад
Какие же все таки твари есть среди людей...
Лечить дорого - давайте выкинем, пусть сдохнет, а мы тут как бы не при чем.
Я не очень люблю собак, я спец по грызунам и кошкам. Но мимо такого не смог бы пройти, вызвал бы приют, если не приедут, забрал бы к себе, вылечил и пристроил. Себе нереально оставлять - уже 14 разных животных дома(коты, шиншиллы, крысы, песчанки, белки, свинки...), найденных или взятых от нерадивых хозяев. Живут дружно.
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2k
Старожил Полчаса назад
Вот свезло так свезло

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4k
Александр Час назад
Сразу видно - хороший мальчик! Добра тебе, пёсель!
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