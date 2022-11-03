Люди увидели пса, брошенного на лежанке с кормом и игрушками

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Этот бедняга сидел в лесу на старой собачьей лежанке.. Возле него лежали пачка корма, миска с водой и игрушки. Но пёс даже не мог до них добраться - он не двигался, как будто ожидая своих хозяев.
Люди случайно увидели этого пёсика в лесу во Флориде, США. Ему было всего 8 месяцев, когда хозяева бросили его там на произвол судьбы.. Бедняга сидел в собачьей лежанке, а возле него была пачка корма и игрушки. Когда прохожие подошли к нему, он никак не реагировал. Он как будто ждал возвращения своих хозяев, но уже потерял надежду и способность радоваться..
Прохожие сразу связались с местными спасателями животных, и те приехали в тот же день. Осмотрев пса, они поняли, что он мог испытывать сильную боль - у него было что-то с задней лапой. Всё это время пёс, получивший кличку Хэнк, вёл себя очень спокойно - будто зная, что ему помогают. Сотрудники центра спасения влюбились в этого скромнягу.
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Позже врачи выяснили, что оказывается, Хэнк сломал лапу около двух недель назад. Из-за перелома он и не мог шевелиться, и поэтому неподвижно сидел в лежанке, где его оставили. Тогда пёсику сделали операцию, для которой пришлось скооперироваться с ещё одной клиникой. Хэнк успешно прошёл через операцию, и начал понемногу восстанавливаться..
Теперь Хэнку необходимо набрать вес и полностью восстановиться. Для этого его отправили на передержку к заботливым волонтёрам, где он живёт на данный момент, учится ходить и быть любимым питомцем. Позже, когда он окончательно встанет на лапки, для Хэнка подыщут постоянных хозяев. Будь счастлив, малыш!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото
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Лечить дорого - давайте выкинем, пусть сдохнет, а мы тут как бы не при чем.
Я не очень люблю собак, я спец по грызунам и кошкам. Но мимо такого не смог бы пройти, вызвал бы приют, если не приедут, забрал бы к себе, вылечил и пристроил. Себе нереально оставлять - уже 14 разных животных дома(коты, шиншиллы, крысы, песчанки, белки, свинки...), найденных или взятых от нерадивых хозяев. Живут дружно.