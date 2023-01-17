Во время прогулки пёс упал в пещеру, перепугав хозяйку

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Во время прогулки по побережью в Австралии пёс провалился между валунами, и упал в пещеру. Его хозяйка перепугалась и сразу забила тревогу - но не могла самостоятельно вытащить любимца. Она уже думала, что никогда его не увидит..
Эта история случилась недавно в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Во время прогулки с хозяйкой стаффордширский терьер по кличке Джекс упал между валунами в глубокую пещеру. Хозяйка перепугалась - любимец провалился так, что достать его самостоятельно не было возможности. К тому же, её волновало, как пёсик себя чувствует, и не повредил ли чего.
Хозяева пса решили оперативно сделать посты в соцсетях. "Просим помощи. Нужна тяжелая техника и волонтёры, чтобы достать нашего застрявшего в пещере пса," - написали они на просторах сети. К счастью, нашлась целая команда добровольцев, готовых помочь - это были и простые люди, и специалисты. К тому моменту пёс находился в пещере уже 48 часов, и хозяева волновались за его состояние, боясь, что никогда больше его не увидят..
Но благодаря помощи и усилиям волонтёров, Джекса удалось вытащить из пещеры. Сотрудники местной спасательной организации раскопали ход в пещеру, и вытащили перепуганного и измождённого, но счастливого пса наружу. "Мы благодарим всю команду за помощь и всех людей поддержку. Наш мальчик спасён. Мы сразу его искупали, и теперь он целый день спит после пережитого," - написала хозяйка пса.
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото
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