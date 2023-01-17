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Во время прогулки пёс упал в пещеру, перепугав хозяйку

Во время прогулки пёс упал в пещеру, перепугав хозяйку

Автор:
17 января 2023 21:52
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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Во время прогулки по побережью в Австралии пёс провалился между валунами, и упал в пещеру. Его хозяйка перепугалась и сразу забила тревогу - но не могла самостоятельно вытащить любимца. Она уже думала, что никогда его не увидит..

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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Трям 2 часа назад
Да он сам обосрался на всю жизнь, насрать на хозяйку.
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