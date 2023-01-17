Во время прогулки пёс упал в пещеру, перепугав хозяйку

Эта история случилась недавно в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Во время прогулки с хозяйкой стаффордширский терьер по кличке Джекс упал между валунами в глубокую пещеру. Хозяйка перепугалась - любимец провалился так, что достать его самостоятельно не было возможности. К тому же, её волновало, как пёсик себя чувствует, и не повредил ли чего.