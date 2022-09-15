Прохожие шли мимо хромой собачки, но женщина решила ей помочь

К сожалению, у бедняжки настолько сильная деформация лапки, что в будущем, по прогнозам ветеринаров, её придётся ампутировать. Сейчас Винни под опекой на передержке - о ней заботятся, делают физиотерапию и поддерживают. Она будет готова к операции только примерно через три месяца, поэтому опекуны активно заняты заботой о ней и её социализацией.