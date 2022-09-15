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Прохожие шли мимо хромой собачки, но женщина решила ей помочь

Прохожие шли мимо хромой собачки, но женщина решила ей помочь

Автор:
15 сентября 2022 16:04
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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Женщина заметила эту перепуганную собачку на улице, и сразу заметила, что она хромает на одну лапку. Неизвестно, кто выбросил это милое чудо на произвол судьбы - но женщина решила помочь.
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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