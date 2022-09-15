Прохожие шли мимо хромой собачки, но женщина решила ей помочь

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Женщина заметила эту перепуганную собачку на улице, и сразу заметила, что она хромает на одну лапку. Неизвестно, кто выбросил это милое чудо на произвол судьбы - но женщина решила помочь.
Жительница английского городка Глостер нашла эту малышку на улице. Маленькое перепуганное создание не могло нормально передвигаться - у крохи была повреждена и искривлена передняя лапка. Увидев, в каком состоянии щенок, женщина тут же связалась с местными приютами.
Забрать щенка согласился приют Cotswolds Dogs & Cats. Там у нее не нашли микрочипа, и определили, что скорее всего, предыдущие хозяева оставили её на улице. Деформация лапки серьезная, и собачке требовался должный уход - возможно, испугавшись ответственности, люди просто её выбросили. Маленькая кокер-спаниель получила кличку Винни, и её начали восстанавливать.
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Винни - очень милое, ласковое и дружелюбное создание. Сейчас сотрудники приюта собирают средства на её лечение, а сама собачка каждый день исследует дом опекунов, много играет и просто наслаждается жизнью. Спасибо за спасение этого чуда!
К сожалению, у бедняжки настолько сильная деформация лапки, что в будущем, по прогнозам ветеринаров, её придётся ампутировать. Сейчас Винни под опекой на передержке - о ней заботятся, делают физиотерапию и поддерживают. Она будет готова к операции только примерно через три месяца, поэтому опекуны активно заняты заботой о ней и её социализацией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото
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