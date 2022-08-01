Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу

К сожалению, многие собаки оказываются брошенными на улицах или оставленными в приютах. Счёт идет на миллионы собак, и только некоторым из них очень везёт, и они попадают в заботливые любящие руки. В этой подборке - как раз такие истории, которые согревают душу. А вы как относитесь к спасению животных из приютов?

0

Эту пугливую голодную собаку нашли на улице, когда она искала еду для своих щенков. Вот какая трансформация! 0 Источник:

×

×

Чудесное преображение 0 Источник:

"Мне всегда сложно поверить, что это одна и та же собака. Вот что может сотворить любовь" 0 Источник:

Худощавый пёсик превратился в счастливого красавца 0 Источник:

Добрые люди спасли собачку с улицы, и восстановили её здоровье. Такое счастье! 0 Источник:

"Мы с мужем спасли эту маленькую прелесть на улицах. Он был покрыт блохами и букашками, и две задние лапы были сломаны. Ему было всего 2 месяца. Сейчас ему 6 месяцев, и все вокруг души в нём не чают!" 0 Источник:

Разница в два месяца 0 Источник:

До и после спасения с улиц 0 Источник:

Невероятное преображение хорошего мальчика 0 Источник:

Из клетки приюта в любящий дом 0 Источник:

Эту собаку, кормящую щенков, бросили в приюте. Сейчас она живет в теплом доме с заботливыми хозяевами 0 Источник:

Из потрёпанного больного пса в главного любимца семьи 0 Источник:

Спасибо добрым людям! 0 Источник:

Метис таксы и чихуахуа, спасённый с улицы 0 Источник:

А это чудо спасли с улиц Румынии 0 Источник:

Двух уличных собачек спасли в Катаре, и перевезли в Канаду. Спасибо за спасение! 0 Источник:

Не узнать! 0 Источник:

Пёсика подобрали в деревне Мьянмы 0 Источник:

До и после спасения 0 Источник:

Девушка из США спасла эту собаку в Китае, а потом перевезла к себе 0 Источник:

Из приюта в любящие руки 0 Источник:

Малыш узнал, что такое настоящая любовь и забота 0 Источник:

Трехлапую собаку спасли, и забрали в новый дом 0 Источник:

Преображение красавчика 0 Источник:

Из запуганного пёсика в счастливого мальчика 0 Источник:

Потрепанная собака преобразилась 0 Источник:

Сколько счастья в глазах! 0 Источник:

Два дружных пожилых пса из приюта обрели дом 0 Источник:

Трансформация уличного пёсика 0 Источник:

Пёс из приюта снова научился доверять людям 0 Источник:

Вот на что способна любовь! 0 Источник: