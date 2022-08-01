Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу

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К сожалению, многие собаки оказываются брошенными на улицах или оставленными в приютах. Счёт идет на миллионы собак, и только некоторым из них очень везёт, и они попадают в заботливые любящие руки. В этой подборке - как раз такие истории, которые согревают душу. А вы как относитесь к спасению животных из приютов?
Эту пугливую голодную собаку нашли на улице, когда она искала еду для своих щенков. Вот какая трансформация!
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"Мы с мужем спасли эту маленькую прелесть на улицах. Он был покрыт блохами и букашками, и две задние лапы были сломаны. Ему было всего 2 месяца. Сейчас ему 6 месяцев, и все вокруг души в нём не чают!"
Эту собаку, кормящую щенков, бросили в приюте. Сейчас она живет в теплом доме с заботливыми хозяевами
Источник:
АНТИФИШКИ
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