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Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу

Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу

Автор:
01 августа 2022 19:32
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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К сожалению, многие собаки оказываются брошенными на улицах или оставленными в приютах. Счёт идет на миллионы собак, и только некоторым из них очень везёт, и они попадают в заботливые любящие руки. В этой подборке - как раз такие истории, которые согревают душу. А вы как относитесь к спасению животных из приютов?
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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homerchik 54 минуты назад
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