Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку

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Некоторые люди заводят животных просто так, для развлечения. А когда приходит время по-настоящему заботиться о питомце, им это кажется слишком сложным - и проще выбросить животное, как плюшевую игрушку.. Этого слепого пса просто кинули в чужой двор, оставив записку.
Уличные камеры в центре Буэнос-Айреса, Аргентина, засняли печальную сцену. Женщина выгуливала своего пса породы кокер-спаниель по улице, и в один момент взяла его на руки и кинула через забор в чужой двор.. Позже дама удалилась, но как выяснилось, ещё и оставила письмо в почтовом ящике, которое нашли позже.
В письме говорилось: "Меня зовут Адриано. Мне 14 лет, и я уже три года слепой. Я не кастрирован. Я хороший. Не кусаю людей и животных. От еды со стола меня тошнит. Не умею есть косточки". Позже хозяева дома прочитали письмо, взяли бедного перепуганного пса, и сразу связались с местным приютом.
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"Его оставили вот так - как будто его жизнь не имела значения, как будто он был плюшевой игрушкой, как будто он ничего не понимает и не чувствует," - написали в отчаянии сотрудники приюта. Они забрали Адриано и позаботились о нем. Когда он немного восстановился, для него начали искать постоянных хозяев, которые уже никогда его не обидят.
Долго ждать не пришлось. Особенного пёсика через некоторое время забрала заботливая женщина. Сейчас Адриано счастлив. Он живет рядом с любящей хозяйкой, которая души в нём не чает, несмотря на его слепоту и пожилой возраст. Спасибо добрым людям за спасение этого милого создания!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото
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