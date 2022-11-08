Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку

"Его оставили вот так - как будто его жизнь не имела значения, как будто он был плюшевой игрушкой, как будто он ничего не понимает и не чувствует," - написали в отчаянии сотрудники приюта. Они забрали Адриано и позаботились о нем. Когда он немного восстановился, для него начали искать постоянных хозяев, которые уже никогда его не обидят.