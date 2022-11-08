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Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку

Женщина кинула слепого пса в чужой сад, и оставила грустную записку

Автор:
08 ноября 2022 15:24
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
468
9
Некоторые люди заводят животных просто так, для развлечения. А когда приходит время по-настоящему заботиться о питомце, им это кажется слишком сложным - и проще выбросить животное, как плюшевую игрушку.. Этого слепого пса просто кинули в чужой двор, оставив записку.
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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6  комментариев
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26k
Ego sum qui sum Час назад
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Григорий 17 минут назад
да, отдать всю свою жизнь и быть в беспомощности выброшенным как мусор, слов нет!
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747
Александр 59 минут назад
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146
Михаил Александр 11 минут назад
Да-да, собаки такие милые, когда не кусают, убивают и кушают людей. http://www.nexplorer.ru/news__13193.htmhttp://www.nexplorer.ru/news__13193.htm
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72k
Viktor Час назад
Собаки должны быть чипированы, по этому чипу можно найти хозяйку и высказать ей много нехороших слов (это в лучшем случае)! Подруга жены гуляла со своим пёселем (хаски) и к ним прибилась девочка (тоже хаски!). По чипу нашли хозяйку, оказалась такой же мразью - сказала, если хотите оставьте себе. Так и жили у неё две собаки, пока не померли от старости.
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