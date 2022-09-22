Люди заметили в лесу бродячую перепуганную собаку

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В суете дней мы не должны забывать о добрых делах, и братьях наших меньших. Ведь именно они дарят нам ту безусловную любовь и тепло, которых порой так не хватает. Эту перепуганную собачку нашли на обочине у небольшого леса. Она пугливо оглядывалась по сторонам, и как будто кого-то ждала..
Эту бродячую по лесу молодую собачку случайно заметили в американском округе Адамс. Прохожие сразу увидели, что собака напугана и явно боится людей, но при этом она выглядела ухоженной. Возможно, она потерялась, или хозяева решили от неё избавиться и оставить в лесу. Когда её заметили, собака оглядывалась по сторонам, и как будто ждала кого-то.
Жители увидели её, накормили и решили связаться с местным центром спасения животных. Сотрудники отреагировали быстро, и приехали на место - правда, собака никак не подпускала их к себе. "Она очень перепугалась, и много лаяла на меня. Я решила медленно завоевать её доверие - вернулась в ту же ночь, оставила ей еды, и разговаривала с ней," - рассказывает волонтёр приюта.
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Когда волонтёр принесла ей еды на следующий день, её ждала уже совсем другая реакция. Собака вышла из укрытия, в котором пряталась, и завиляла хвостиком. В этот раз она была очень рада и благодарна за помощь: "Она была так рада меня видеть. Она даже начала прыгать," - рассказала волонтер. После этого собачку легко удалось поместить в машину и отвезти в приют.
Сотрудники определили, что собаке около четырёх месяцев, и она - метис породы родезийский риджбек. Она получила кличку Зуми (Zoomie). К сожалению, у неё не было микрочипа, поэтому видимо, собачку никто не ждал. Волонтер забрала её к себе на передержку, чтобы показать, что такое настоящая любовь. Сначала Зуми долго привыкала к новой обстановке, но вскоре доверилась своей опекунше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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