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Люди заметили в лесу бродячую перепуганную собаку

Люди заметили в лесу бродячую перепуганную собаку

Автор:
22 сентября 2022 20:39
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
453
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В суете дней мы не должны забывать о добрых делах, и братьях наших меньших. Ведь именно они дарят нам ту безусловную любовь и тепло, которых порой так не хватает. Эту перепуганную собачку нашли на обочине у небольшого леса. Она пугливо оглядывалась по сторонам, и как будто кого-то ждала..
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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5  комментариев
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20k
homerchik Час назад
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3k
Трям 12 минут назад
Эти гуглопереводы ради кармадрочерства... хочется гвоздь в башку вбить! И автору и дрочеру!
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4k
elllfa Полчаса назад
Объясните, что значит "жить на передержке"? Берут домой, пока не найдётся хозяин?
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