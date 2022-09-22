Люди заметили в лесу бродячую перепуганную собаку

Когда волонтёр принесла ей еды на следующий день, её ждала уже совсем другая реакция. Собака вышла из укрытия, в котором пряталась, и завиляла хвостиком. В этот раз она была очень рада и благодарна за помощь: "Она была так рада меня видеть. Она даже начала прыгать," - рассказала волонтер. После этого собачку легко удалось поместить в машину и отвезти в приют.