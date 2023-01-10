Собака привела спасателей к своему хозяину, который потерялся в пустыне

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Собак не просто так называют лучшими друзьями человека. Они - не просто друзья, а настоящие компаньоны, а иногда - спасатели. Недавно пёс по кличке Паломо спас своего престарелого хозяина, который потерялся в пустыне.
27 ноября 84-летний мексиканец Грегорио Ромеро вышел из своего дома в Моктесуме на прогулку, но не вернулся. Сначала родные мужчины не беспокоились, так как он часто уезжает в деревни неподалеку. Но спустя четыре дня семья Ромеро обратилась в полицию, и для поиска дедушки собрали группу.
Люди осмотрели окрестности дома мужчины, но так его и не нашли. Неожиданно спасателям помог пёс старика, Паломо (Palomo). Тот появился перед ними недалеко от дома, и повёл всю группу в сторону холмов. Через холмы и овраги пёс провёл группу спасателей к месту, где был его хозяин. Оказалось, мужчина заблудился в небольшой пустыне, и несколько дней не мог найти дорогу обратно домой.
Племянница Ромеро рассказала властям, что у него иногда случаются проблемы с памятью из-за возраста, но такого не происходило никогда. Мужчину отвезли в больницу, где он провел два дня, а затем вернулся домой. Паломо был счастлив возвращению своего хозяина из больницы, он всё это время ждал его. Вот так, благодаря верному псу, этого мужчину спасли!
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото
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