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Собака привела спасателей к своему хозяину, который потерялся в пустыне

Собака привела спасателей к своему хозяину, который потерялся в пустыне

Автор:
10 января 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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Собак не просто так называют лучшими друзьями человека. Они - не просто друзья, а настоящие компаньоны, а иногда - спасатели. Недавно пёс по кличке Паломо спас своего престарелого хозяина, который потерялся в пустыне.

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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