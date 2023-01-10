Собака привела спасателей к своему хозяину, который потерялся в пустыне

Люди осмотрели окрестности дома мужчины, но так его и не нашли. Неожиданно спасателям помог пёс старика, Паломо (Palomo). Тот появился перед ними недалеко от дома, и повёл всю группу в сторону холмов. Через холмы и овраги пёс провёл группу спасателей к месту, где был его хозяин. Оказалось, мужчина заблудился в небольшой пустыне, и несколько дней не мог найти дорогу обратно домой.