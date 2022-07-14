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Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой

Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой

Автор:
14 июля 2022 20:59
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   свадьба   собака   собаки   фото   
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На свадьбе одной пары из Бразилии появился неожиданный гость - бродячий пёс. Тот сидел у церкви на протяжении всей церемонии, а потом радостно поздравил молодых. После такого молодожёны решили - а вдруг, судьба?..
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   свадьба   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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ZORRO Полчаса назад
и псу повезло, и ребятам. а РПЦ считает собак нечистыми и в церковь ни за что их не пустят
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