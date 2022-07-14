Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой

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На свадьбе одной пары из Бразилии появился неожиданный гость - бродячий пёс. Тот сидел у церкви на протяжении всей церемонии, а потом радостно поздравил молодых. После такого молодожёны решили - а вдруг, судьба?..
Пара из Бразилии, невеста Тамирис и жених Дуглас, недавно сыграли свадьбу - и на ней побывал неожиданный гость. Прямо у входа в церковь с самого начала церемонии сидел бездомный пёс. Он сначала проводил невесту до алтаря, а затем вернулся обратно - ждать конца церемонии. Организаторы попытались убрать собаку от входа, но потом решили, что наверное, это судьба - пёсик очень хотел быть там.
Пёсик прождал у входа всю церемонию, скромно наблюдая за ней и прилежно сидя на месте. Когда молодожёны вышли из церкви, пёс с радостью их встретил и как будто поздравил, начав целовать их и радостно вилять хвостом. Он поднял настроение и молодожёнам, и всем гостям. Муж и жена были очарованы этим милым созданием!
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Затем все отправились праздновать, но на следующий день невеста Тамирис позвонила организатору с просьбой - найти того пса. "Они сказали мне, что постоянно думали об этом пёсике, и хотели его забрать себе. Они пытались искать его у церкви, но не нашли," - рассказала организатор свадьбы. К счастью, в тот день организатор сделала пару фото и видео с псом - она опубликовала их в сети, чтобы поскорее его найти.
Уже через шесть часов после публикации в соцсетях, с женщиной связались люди, которые видели пса. Молодожёны приехали на то место - и нашли нам этого пёсика! Они забрали его с собой, и сразу отвезли к ветеринару. У бездомного пёсика обнаружили сломанную лапу, но в остальном его здоровье было в порядке. Ему наложили повязку, и он отправился домой с новыми хозяевами!
Тамирис и Дуглас счастливы, что теперь у них есть любимец, который так судьбоносно появился в их самый важный день. Кстати, он получил кличку Карамело (Caramelo). Сам Карамело, конечно же, рад не меньше - теперь у него есть любящая семья. Вот такая счастливая история!
Источник:
АНТИФИШКИ
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