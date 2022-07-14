Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой

Затем все отправились праздновать, но на следующий день невеста Тамирис позвонила организатору с просьбой - найти того пса. "Они сказали мне, что постоянно думали об этом пёсике, и хотели его забрать себе. Они пытались искать его у церкви, но не нашли," - рассказала организатор свадьбы. К счастью, в тот день организатор сделала пару фото и видео с псом - она опубликовала их в сети, чтобы поскорее его найти.