Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора

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Собаки - лучшие друзья человека. Но некоторые люди очень печально и даже жестоко поступают со своими лучшими друзьями - так, что наворачиваются слёзы от несправедливости. Псу по кличке Коко досталась такая нелёгкая судьба.
Жители города Нуэво-Леон в Мексике заметили этого тощего пса на берегу реки. Тощий, измождённый пёс сидел на куче мусора, и на него нельзя было взглянуть без жалости - у бедняги торчали кости, и он был покрыт блохами. К счастью, на его пути чудом встретились неравнодушные люди. Они сразу обратили внимание на это печальное создание, и решили помочь.
Пса накормили, напоили, и отвезли в местную ветеринарную клинику DELKA. Позже людям, спасшим пса, удалось узнать, что вероятнее всего его бросили на улице безответственные хозяева, которые не могли за ним ухаживать. Кроме того, жители района, где он жил, относились к нему с пренебрежением и гоняли. Но благодаря сотрудникам клиники пёс впервые за долгое время узнал, что такое любовь.
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В клинике ему дали кличку Коко (Coco), и начали полностью восстанавливать его здоровье - лечили от блох, восстанавливали кожу и шерсть, откармливали. Сотрудники делали всё, чтобы он скорее поправился и научился доверять, чтобы он не волновался при встречах с незнакомыми людьми. Коко прошёл медленный, но результативный путь к выздоровлению. Даже изменения за месяц уже говорили сами за себя:
Чуть больше месяца спустя Коко приютил один из сотрудников клиники, который ухаживал за ним. Он решил оставить пса в своей семье навсегда. Сейчас у Коко большая семья, где его любят всей душой - а он благодарит их в ответ. Хотя пёс почти полностью здоров, хозяева всё еще ставят ему уколы для лечения инфекции. Но несмотря на это, Коко счастлив в новом доме.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото
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Мужику БОЛЬШОЙ и ЖИРНЫЙ плюс в карму
Ну выкладывай
Во-вторых, собаке все равно ради "бложика" или нет. Ей хочется жить и в нормальных условиях.
В-третьих такой вот "бложик" может помочь другим собакам.
И, в-четвертых, ты-то что сделал полезного? Хоть ради "бложика", хоть ради чего?