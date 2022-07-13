Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора

Чуть больше месяца спустя Коко приютил один из сотрудников клиники, который ухаживал за ним. Он решил оставить пса в своей семье навсегда. Сейчас у Коко большая семья, где его любят всей душой - а он благодарит их в ответ. Хотя пёс почти полностью здоров, хозяева всё еще ставят ему уколы для лечения инфекции. Но несмотря на это, Коко счастлив в новом доме.