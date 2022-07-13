FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12481 пост • 1325 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора

Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора

Автор:
13 июля 2022 19:34
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
1052
19
Собаки - лучшие друзья человека. Но некоторые люди очень печально и даже жестоко поступают со своими лучшими друзьями - так, что наворачиваются слёзы от несправедливости. Псу по кличке Коко досталась такая нелёгкая судьба.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
Viktor Час назад
Люди, сука, хуже животных! Дай Бог всего хорошим человекам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
a_komolow 48 минут назад
Мы в ответе за тех, кого приручили!
Мужику БОЛЬШОЙ и ЖИРНЫЙ плюс в карму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Час назад
Всё это замечательно, но судя по тому что он сохранил все шприцы, всё это делалось ради бложика, а не ради спасения пса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51784



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
Всегда есть нюанс... а порой и не один
Всегда есть нюанс... а порой и не один
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Средневековье - это так романтично
Средневековье - это так романтично
Один из самых живописных речных районов Москвы, Нагатинский Затон⁠⁠
Один из самых живописных речных районов Москвы, Нагатинский Затон⁠⁠
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ещё одно "отличное" название

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#картинки#люди#кино#красота#авто аварии#Ynews#дети
#Юмор#факты#история#интересное#автомир#СССР#аварии#позитив#Жизнь#Еда
#интересно#прикол#в мире#автомобили#природа#удивительно#дтп#Приколы#Россия#истории
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни «Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть Застрявшую в болотах собаку спасли сосисками и дроном Застрявшую в болотах собаку спасли сосисками и дроном В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку Для бездомного пса устроили вечеринку - но никто не пришел Для бездомного пса устроили вечеринку - но никто не пришел Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники

На что жалуетесь?

Вернуться