Не было бы счастья, да несчастье помогло: промышленная революция в Англии началась из-за засухи

Изначально ученые считали, что паровая энергия сместила гидроэнергетику из-за дешевой себестоимости. Но на самом деле, это лишь часть причины. К тому же к большему внедрению паровых двигателей англичан привело истощение "рабочих" рек. Впрочем, недавние исследования шотландских ученых опровергают и эту гипотезу. Изменения уровня воды из-за снижения осадков приводило к тому, что промышленность и сельское хозяйство могло останавливаться не несколько недель. Также им мешали наводнения, которые систематически происходили осенью.