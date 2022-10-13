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Не было бы счастья, да несчастье помогло: промышленная революция в Англии началась из-за засухи

Не было бы счастья, да несчастье помогло: промышленная революция в Англии началась из-за засухи

Автор:
13 октября 2022 21:29
Сообщество : Наука
Метки: Англия   Паровой двигатель   гидроэлектроэнергия   интересно   исследование   наука   реки   
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В наше время все озабочены изменением климата, сетуя на ухудшение уровня жизни. История помнит примеры, когда климатические проблемы побуждали людей приспосабливаться.

Шотландские ученые изучили метеорологические отчеты за 1800-ые годы, после чего пришли к выводу, что Англия перешла на паровую энергию из-за участившихся в те времена засух.

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Изначально ученые считали, что паровая энергия сместила гидроэнергетику из-за дешевой себестоимости. Но на самом деле, это лишь часть причины. К тому же к большему внедрению паровых двигателей англичан привело истощение "рабочих" рек. Впрочем, недавние исследования шотландских ученых опровергают и эту гипотезу. Изменения уровня воды из-за снижения осадков приводило к тому, что промышленность и сельское хозяйство могло останавливаться не несколько недель. Также им мешали наводнения, которые систематически происходили осенью.

Из-за того, что гидроэнергию использовали крупные производства многих отраслей, проблема была очень масштабной — вся экономика могла рухнуть. Это обстоятельство ускорило переход на паровую энергию, приведший к промышленной революции.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Паровой двигатель   гидроэлектроэнергия   интересно   исследование   наука   реки   
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1  комментарий
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Дядюшка Ау 59 минут назад
А в другие века, так понимаю, в Англии не было. Иначе почему паровую энергию стали применять только в 19 веке? А может все проще? А именно: уровень науки и техники достиг нужного уровня только в 19 веке. И засуха тут непричем.
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