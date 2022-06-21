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"Планета обезъян" или "Arctic Monkeys": исследование показало, что выбирают приматы

"Планета обезъян" или "Arctic Monkeys": исследование показало, что выбирают приматы

Автор:
21 июня 2022 23:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Музыка   интересно   исследование   наука   новости   обезьяны   фильмы   
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Как известно, согласно теории Дарвина человек в результате эволюции произошел от обезьяны (ну или по крайней мере от нашего общего предка).

Именно на этом основании многие социальные и психологические исследования происходят на приматах.

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Недавнее совместное исследование ученых из Шотландии и Финляндии тому не исключение. Они адаптировали для обезьян Spotify и Netflix. Цель изучения заключалась в том, чтобы выяснить, что предпочтут приматы в выборе из музыки и видео.

Естественно, все они были обвешаны приборами с реакцией на их направление взгляда, так как помещение было обвешено инфракрасными датчиками. Приматы сами могли включить на выбор или музыку, или видео. В итоге в эксперименте, проводимом в хельсинском зоопарке, бледные саки сделали выбор в пользу музыки Arctic Monkeys вместо того, чтобы смотреть "Планету обезьян".

В защиту творчества Мэта Ривза, аудиофайлы включались в два раза чаще, чем видео. И, что удивительно, обезьяны выбирали видео с подводным миром и червями. Среди аудиофайлов, природные звуки проиграли конкуренцию музыкальным произведениям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   интересно   исследование   наука   новости   обезьяны   фильмы   
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2  комментария
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30k
MatveiVainrub 54 минуты назад
Не хочу вас беспокоить , но человек не токма произошёл от обезьяны , он и есть обезьяна . Ну а кто думает иначе - забвение и вечные муки ему судья . А ещё с точки зрения биологии абсолютно все виды обитающие на нашей планете являются равными . Другими словами человек не является венцом творения , но лишь одной ветвью на древе жизни . И это потому что они все включая нас с вами одержали победу в эволюционной гонке . Более того у всех - абсолютно всех видов флоры и фауны совершенно одинаковая система ДНКи отвечающая за переработку сахаров .
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Трям 10 минут назад
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