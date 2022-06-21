"Планета обезъян" или "Arctic Monkeys": исследование показало, что выбирают приматы

Как известно, согласно теории Дарвина человек в результате эволюции произошел от обезьяны (ну или по крайней мере от нашего общего предка).
Именно на этом основании многие социальные и психологические исследования происходят на приматах.
Недавнее совместное исследование ученых из Шотландии и Финляндии тому не исключение. Они адаптировали для обезьян Spotify и Netflix. Цель изучения заключалась в том, чтобы выяснить, что предпочтут приматы в выборе из музыки и видео.
Естественно, все они были обвешаны приборами с реакцией на их направление взгляда, так как помещение было обвешено инфракрасными датчиками. Приматы сами могли включить на выбор или музыку, или видео. В итоге в эксперименте, проводимом в хельсинском зоопарке, бледные саки сделали выбор в пользу музыки Arctic Monkeys вместо того, чтобы смотреть "Планету обезьян".
В защиту творчества Мэта Ривза, аудиофайлы включались в два раза чаще, чем видео. И, что удивительно, обезьяны выбирали видео с подводным миром и червями. Среди аудиофайлов, природные звуки проиграли конкуренцию музыкальным произведениям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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