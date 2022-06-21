"Планета обезъян" или "Arctic Monkeys": исследование показало, что выбирают приматы

Естественно, все они были обвешаны приборами с реакцией на их направление взгляда, так как помещение было обвешено инфракрасными датчиками. Приматы сами могли включить на выбор или музыку, или видео. В итоге в эксперименте, проводимом в хельсинском зоопарке, бледные саки сделали выбор в пользу музыки Arctic Monkeys вместо того, чтобы смотреть "Планету обезьян".