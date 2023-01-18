FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Психология 427 постов • 241 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Психология
Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё

Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё

Автор:
18 января 2023 10:40
Сообщество : Психология
Метки: Животное   интересно   исследование   наука   преодоление   препятствие   психология   условие   человек   эксперимент Кэлхуна   
2165
7

«Мышиный рай». Так назвал это исследование американский учёный и этолог Джон Кэлхун. В итоге эксперимент обернулся «адом», но смог доказать кое-что интересное.

В ходе исследования была оборудована настоящая мышиная ферма, рассчитанная для проживания грызунов численностью 3840 особей. Для них  создали своего рода колонию с поилками, кормушками и уютными гнёздами.

×
×

«Спальные места» мышей всегда своевременно чистились, ферма регулярно снабжалась нужным количеством материала для их обустройства. Еды и чистой воды было вдоволь. Осваивать «рай» пустили четыре пары мышей. Они быстро и успешно стали размножаться, но заданной контрольной точки достичь не смогли.

Почему? Ведь условия идеальные. К тому же после достижения числа поселенцев 2200 штук рост популяции остановился. А потом и вообще начался спад. Причём, неумолимый. Спустя 4 года в колонии осталось всего 122 хвостатых обитателя. В силу почтенного возраста они оказались неспособны к репродукции. Когда они погибли, эксперимент автоматически завершился.

Какой напрашивается вывод, применимый и к нам, людям, тоже: если всё ровно, гладко, без проблем, то жизнь становится пресной и скучной. Ведь для облегчения этой самой жизни не нужно прилагать никаких усилий.

Если попытаться представить возможность проживания на такой «человеческой» райской ферме, то многие, возможно, с энтузиазмом и воспримут эту идею: ешь, пей, спи, наслаждайся жизнью. Работать не надо, преодолевать многочисленные трудности быта не надо. Развлечения типа компьютерных игр или телевизора имеются. Привлекательного полового партнёра тоже можно выбрать из числа соседей.

У всех по-разному, но в определённый момент наступит осознание, что так жить дальше невозможно. И захочется что-то изменить. Ведь умение преодолевать трудности заложено в базовые настройки человеческой личности. Собственно, так человек ощущает себя живым. Эта программа заложена в каждом из нас. В ком-то в большей, в ком-то в меньшей степени.

И даже если получится создать искусственный рай, то его обитатели скоро зачахнут в тоске без возможности ставить цели и преодолевать препятствия. Ибо это позволяет чувствовать себя живым.

Как вы считаете, будь возможность повторить эксперимент Кэлхуна с людьми, создав им идеальные условия жизни, он закончился бы так же как и с мышами? Или у него был бы другой результат?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: Животное   интересно   исследование   наука   преодоление   препятствие   психология   условие   человек   эксперимент Кэлхуна   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
sedoisever Час назад
Очень скудно и неинформативно описан эксперимент. На Пикабу есть подробнее и гораздо интересней.
https://pikabu.ru/story/yeksperiment_vselennaya25_kak_ray_stal_adom_2875659https://pikabu.ru/story/yeksperiment_vselennaya25_kak_ray_stal_adom_2875659
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlad 5 минут назад
Чё то мажоры не вырождаются. Эксперимент показателен только для мышей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex_Ato 11 минут назад
эти умные эксперименты и выводы делают те же люди которые сейчас считают что лучшей идеей если у мужика заклинило мозг и он начал считать себя девочкой отхреначить ему член?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Hema2gen 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 24 минуты назад
Многие идиоты автоматически переносят этот эксперимент на человеческое общество.
Но у человека, в отличии от животных, в качестве базовой мотивации могут выступать культурная программа, воля, совесть.
Культура подавляет инстинкты, воля может менять культурное содержание человека, совесть может контролировать волю.

Человек не животное, хотя очень много тех, кто живёт исключительно животными инстиктами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan Полчаса назад
У моей жены бы получилось. Ей трудности нахер не нужны. Спать, жрать, смотреть говноконтент, мои деньги тратить, мозг мне иб.ть, все что нужно для счастья. Как наверное и многим современным бабам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Голос Вселенной Полчаса назад
В общем-то, ничего принципиально нового.
В физике и химии есть понятие энтропия - мера неупорядочения системы (антоним - энтальпия). Так вот когда энтропия стремиться к нулю - это смерть. Это же просто элементарный закон жизни. А ученый на мышах показал наглядно, что и для живых существ этот закон тоже применим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
synco 36 минут назад
Уровень анализа результатов экспиремента у автора - английский учёный
Мышам, оказывается, скучно просто стало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
max20 41 минуту назад
Попытки отменить естественный отбор приводят к деградации. Привет коммунизму и детям олигархов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ивлар 41 минуту назад
Вот только экспеемент проходил не так радужно, как написано в статье.
Вот тут можно почитать, о том как этот гореэксперементатор проводил свой опыт:
https://dzen.ru/a/X5aw67JhMzKwJa2dhttps://dzen.ru/a/X5aw67JhMzKwJa2d
Начать с того,что "своевременная уборка" производилась раз в месяц, а доступ к гнездам могли получать только небольшое количество самцов из общего количества, та же проблема и с кормом доступ к которому был практически под постоянным контролем, прибавте к этому не постоянную температуру, в этом раю иной раз бывало весьма жарковато..Ну и вишенка на торте отбор мышей для эксперемента. Большая часть из них имела родственные связи, т.е. была из одного помета, так как подбор мышей не имеющих родственных связей стоит дороже, а Кэлхун решил сэкономить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
russger 43 минуты назад
Сравнить мышей и человека это просто "гениально" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад 44 минуты назад
Какое отношение имеют мыши к людям? Т.е., по логике автора, если куча мышей не сможет (при наличии ресурсов) произвести айфон, то значит и люди не смогут? И зачем объяснять результаты экспиремента над мышами с точки зрения психологии и поведенческих реакций такого высокоразвитого существа, как человек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ф Ив 51 минуту назад
Люди имеют принципиальное отличие от мышей, а именно разум, с его тягой к чему-то новому, к исследованиям. Думаю смысл тиражирования результатов подобных экспериментов в том, чтобы люди не требовали качественного улучшения условий жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 57 минут назад
Так и без мышей все понятно. Есть такая (надеюсь недолго ей осталось) страна, как США. Все в ней казалось бы хорошо: развитие, достаток, прогресс...НО, стало ей скучно , неинтересно жить сытой и спокойной жизнью, и решила она "научить" своей жизни весь мир! Только вот ни одной "освобождённой от тирании/диктата/коммунистов" США страны, которая стала бы успешнее и счастливей мир пока не знает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
А что не на бактериях? Аналогия была бы ещё достовернее.
"Петька приходит к Чапаеву и говорит: Василий Иваныч, дай три рубля на научные опыты! Чапаев дает. На следующий день повторяется та же история. Через день то же. На третий день Чапаев не вытерпел - пошел посмотреть, что за опыты Петька проводит. Приходит в сарай, а там Петька пьяный лежит и рядом блокнот. Чапаев берет блокнот и читает: -опыт №1: берем таракана, отрываем ему две лапки, свистим - таракан убегает; -опыт №2: берем таракана, отрываем ему четыре лапки, свистим - таракан убегает; -опыт №3: отрываем таракану все лапки, свистим - таракан на месте. ВЫВОД: таракан без лапок не слышит!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Вася Час назад
У нас был подобный эксперемент над людьми. Дом-2 называется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68794



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома
Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
Набирающие популярность в сообществах
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день The Beatles
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день...
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Легко

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#подборка#позитив#автомобили#авто аварии#Прошлое#автомир#Приколы
#Юмор#Прикол#аварии#история#забавно#кино#Россия#США#Украина#Фотографии
#интересно#дтп#люди#животные#Ynews#СССР#в мире#улыбнуло#картинки#Девушка
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых Подробная модель клетки человека Подробная модель клетки человека Разлученные, но не обреченные: близнецы, прожившие одинаковые жизни вдали друг от друга Разлученные, но не обреченные: близнецы, прожившие одинаковые жизни вдали друг от друга Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории Чрезмерная самоуверенность приводит к вере в антинаучные теории Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу

На что жалуетесь?

Вернуться