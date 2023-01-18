Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё

«Мышиный рай». Так назвал это исследование американский учёный и этолог Джон Кэлхун. В итоге эксперимент обернулся «адом», но смог доказать кое-что интересное.
В ходе исследования была оборудована настоящая мышиная ферма, рассчитанная для проживания грызунов численностью 3840 особей. Для них создали своего рода колонию с поилками, кормушками и уютными гнёздами.
«Спальные места» мышей всегда своевременно чистились, ферма регулярно снабжалась нужным количеством материала для их обустройства. Еды и чистой воды было вдоволь. Осваивать «рай» пустили четыре пары мышей. Они быстро и успешно стали размножаться, но заданной контрольной точки достичь не смогли.
Почему? Ведь условия идеальные. К тому же после достижения числа поселенцев 2200 штук рост популяции остановился. А потом и вообще начался спад. Причём, неумолимый. Спустя 4 года в колонии осталось всего 122 хвостатых обитателя. В силу почтенного возраста они оказались неспособны к репродукции. Когда они погибли, эксперимент автоматически завершился.
Какой напрашивается вывод, применимый и к нам, людям, тоже: если всё ровно, гладко, без проблем, то жизнь становится пресной и скучной. Ведь для облегчения этой самой жизни не нужно прилагать никаких усилий.
Если попытаться представить возможность проживания на такой «человеческой» райской ферме, то многие, возможно, с энтузиазмом и воспримут эту идею: ешь, пей, спи, наслаждайся жизнью. Работать не надо, преодолевать многочисленные трудности быта не надо. Развлечения типа компьютерных игр или телевизора имеются. Привлекательного полового партнёра тоже можно выбрать из числа соседей.
У всех по-разному, но в определённый момент наступит осознание, что так жить дальше невозможно. И захочется что-то изменить. Ведь умение преодолевать трудности заложено в базовые настройки человеческой личности. Собственно, так человек ощущает себя живым. Эта программа заложена в каждом из нас. В ком-то в большей, в ком-то в меньшей степени.
И даже если получится создать искусственный рай, то его обитатели скоро зачахнут в тоске без возможности ставить цели и преодолевать препятствия. Ибо это позволяет чувствовать себя живым.
Как вы считаете, будь возможность повторить эксперимент Кэлхуна с людьми, создав им идеальные условия жизни, он закончился бы так же как и с мышами? Или у него был бы другой результат?
Источник:
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https://pikabu.ru/story/yeksperiment_vselennaya25_kak_ray_stal_adom_2875659https://pikabu.ru/story/yeksperiment_vselennaya25_kak_ray_stal_adom_2875659
Но у человека, в отличии от животных, в качестве базовой мотивации могут выступать культурная программа, воля, совесть.
Культура подавляет инстинкты, воля может менять культурное содержание человека, совесть может контролировать волю.
Человек не животное, хотя очень много тех, кто живёт исключительно животными инстиктами.
В физике и химии есть понятие энтропия - мера неупорядочения системы (антоним - энтальпия). Так вот когда энтропия стремиться к нулю - это смерть. Это же просто элементарный закон жизни. А ученый на мышах показал наглядно, что и для живых существ этот закон тоже применим.
Хороший пример это термодинамика, когда падает энтропия, происходит структурирование потока.
Вот тут можно почитать, о том как этот гореэксперементатор проводил свой опыт:
https://dzen.ru/a/X5aw67JhMzKwJa2dhttps://dzen.ru/a/X5aw67JhMzKwJa2d
Начать с того,что "своевременная уборка" производилась раз в месяц, а доступ к гнездам могли получать только небольшое количество самцов из общего количества, та же проблема и с кормом доступ к которому был практически под постоянным контролем, прибавте к этому не постоянную температуру, в этом раю иной раз бывало весьма жарковато..Ну и вишенка на торте отбор мышей для эксперемента. Большая часть из них имела родственные связи, т.е. была из одного помета, так как подбор мышей не имеющих родственных связей стоит дороже, а Кэлхун решил сэкономить
Цель эксперимента в том, чтобы показать плебсу, что их надо держать в голоде, и постоянно создавать трудности.
"Петька приходит к Чапаеву и говорит: Василий Иваныч, дай три рубля на научные опыты! Чапаев дает. На следующий день повторяется та же история. Через день то же. На третий день Чапаев не вытерпел - пошел посмотреть, что за опыты Петька проводит. Приходит в сарай, а там Петька пьяный лежит и рядом блокнот. Чапаев берет блокнот и читает: -опыт №1: берем таракана, отрываем ему две лапки, свистим - таракан убегает; -опыт №2: берем таракана, отрываем ему четыре лапки, свистим - таракан убегает; -опыт №3: отрываем таракану все лапки, свистим - таракан на месте. ВЫВОД: таракан без лапок не слышит!"