Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё

У всех по-разному, но в определённый момент наступит осознание, что так жить дальше невозможно. И захочется что-то изменить. Ведь умение преодолевать трудности заложено в базовые настройки человеческой личности. Собственно, так человек ощущает себя живым. Эта программа заложена в каждом из нас. В ком-то в большей, в ком-то в меньшей степени.

И даже если получится создать искусственный рай, то его обитатели скоро зачахнут в тоске без возможности ставить цели и преодолевать препятствия. Ибо это позволяет чувствовать себя живым.