Разлученные, но не обреченные: близнецы, прожившие одинаковые жизни вдали друг от друга

Удивительно, но встретившиеся только в возрасте 39 лет братья прожили настолько похожие жизни, что совпадением это назвать сложно. Если только мистическим.
Малышам было всего по три недели от роду, когда 15-летняя мамаша отказалась от них. Дети попали в приемные семьи. И, что поразительно, обе выбрали для усыновленных мальчиков одно и то же имя – Джим. Разница была лишь в том, что Льюис знал, что у него есть брат (рассказала приемная мама), а от Спрингера эту информацию скрыли.
Они встретились в 1979 году. Почти через 40 лет после рождения. Видимо, время настало. И мир должен был узнать о череде поразительных совпадений в жизни Джимов. Исследователи, разбиравшие случай разлученных близнецов, были настолько поражены, что, по признанию, не поверили бы в такое количество совпадений, не будь очевидцами.
Оба брата дважды вступали в брак. Первых избранниц парней звали Линда. Имена вторых жен близнецов – Бетти. У обоих Джеймсов родились сыновья, которых назвали похожими именами, почти одинаково – Джеймс Алан и Джеймс Аллан. В детстве у мальчиков были питомцы – псы с одинаковой кличкой Той.
Но и на этом совпадения не заканчиваются: братья предпочитали отдыхать в одном и том же месте во Флориде, водили голубые Chevrolet, не мыслили жизни без газировки и пива и были злостными курильщиками. А еще оба страдали мигренями и при стрессе грызли ногти.
История разошлась по всей стране, а потом и по миру. Братья дали согласие на участие в программе Minnesota Twin Family Study, по итогам которой было установлено, что минимум половина черт личности, от характера до способностей и привычек, являются врожденными и зависят от генетики. И даже такие качества как верность традициями и уважение к власти в 60% случаев передаются по наследству.
Источник:
АНТИФИШКИ
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