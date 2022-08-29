Разлученные, но не обреченные: близнецы, прожившие одинаковые жизни вдали друг от друга

Малышам было всего по три недели от роду, когда 15-летняя мамаша отказалась от них. Дети попали в приемные семьи. И, что поразительно, обе выбрали для усыновленных мальчиков одно и то же имя – Джим. Разница была лишь в том, что Льюис знал, что у него есть брат (рассказала приемная мама), а от Спрингера эту информацию скрыли.