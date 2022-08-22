Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу

В статье для журнала Nature д-р Лара Мани, эксперт по глобальным рискам из Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета, написала: «Каждый год в предотвращение астероидной угрозы вкладываются сотни миллионов долларов, однако существует острая нехватка глобального финансирования и координации для обеспечения готовности к извержениям вулканов.

Это срочно нужно изменить. Мы очень недооцениваем риск для нашего общества, который представляют вулканы».

Она добавила, что, если бы извержение на Тонге продолжалось дольше, выбрасывало больше пепла и газа или происходило в районе с критической инфраструктурой, таком как Средиземное море, гигантские цунами могли бы быть ужасно разрушительными. Так что извержение на Тонге было вулканическим эквивалентом астероида, который только что пролетел мимо Земли, и его нужно рассматривать как тревожный сигнал», — сказала она.