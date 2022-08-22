Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу

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Исследователи, собиравшие данные об извержении подводного вулкана Тонга с метеостанций по всему миру, заявляют, что извержение на Тонге было эквивалентно примерно 61 Мт тротила.
Для сравнения, ядерная бомба «Царь-бомба» - самая мощная в истории человечества - сбросила возрвалась с мощностью 50–58 Мт. Таким образом, извержение Тонги стало самым мощным энергетическим событием в истории человечества.
Для сравнения, ядерная бомба «Царь-бомба» - самая мощная в истории человечества - сбросила возрвалась с мощностью 50–58 Мт. Таким образом, извержение Тонги стало самым мощным энергетическим событием в истории человечества.
Согласно ноедавнему исследованию британских ученых, извержение подводного вулкана в Тонге, вызвавшее цунами в начале 2022 года, высвободило больше энергии, чем Царь-бомба — самая мощная ядерная бомба из когда-либо взорванных. Исследователи из Университета Шеффилда собрали данные с метеостанций и социальных сетей по всему миру и сравнили их с историческими данными. Они определили, что извержение Тонги было эквивалентно примерно 61 Мт в тротиловом эквиваленте, в то время как Царь-бомба выпустила от 50 до 58 Мт.
«Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай - таково полное название вулкана Тонга - без сомнения, было одним из самых энергетически мощных событий, произошедших за последнее столетие, более мощным, чем самая большая ядерная бомба, когда-либо взорванная, — заявил доктор Сэм Ригби, старший преподаватель кафедры ударной инженерии в Университете Шеффилда и соавтор исследования.
15 января 2022 года произошло извержение вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, вызвавшее разрушительное цунами и вулканические шлейфы, достигшие стратосферы.
Недавнее исследование показало, что взрыв породил акустико-гравитационные волны, которые достигли края исследованного космоса и были зарегистрированы спутниками и приборами по всему миру, в том числе в Великобритании. Метеостанции в разных городах, в том числе в Лондоне, Файфе и на шотландском нагорье, зарегистрировали прохождение акустико-гравитационной волны, называемой волной Лэмба.
Недавнее исследование показало, что взрыв породил акустико-гравитационные волны, которые достигли края исследованного космоса и были зарегистрированы спутниками и приборами по всему миру, в том числе в Великобритании. Метеостанции в разных городах, в том числе в Лондоне, Файфе и на шотландском нагорье, зарегистрировали прохождение акустико-гравитационной волны, называемой волной Лэмба.
Данные с мест показывают, что местное атмосферное давление внезапно увеличивалось, затем следовала отрицательная фаза, после которой давление возвращалось к средним заченииям примерно за 45 минут. Для сравнения, землетрясения обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Любители наблюдений за погодой на всех континентах тут же начали делиться скриншотами своих измерений в социальных сетях, включая местоположение, местное время прихода волны Лэмба и данные о давлении. Эти ценные источники научной информации помогли исследователям определить масштабы извержения вулкана.
«Извержение было эквивалентно примерно 61 Мт тротила, тогда как Царь-бомба выбросила 50-58 Мт», — сказал доктор Ригби.
«Извержение вулкана Тонга высвободило энергию, эквивалентную землетрясению магнитудой 8,4, и волна давления несколько раз прошла вокруг земного шара», - добавил ученый.
Хорхе Диас, физик-теоретик и соавтор исследования из Университета Индианы, добавил: «15 января природа заставила нас почувствовать себя маленькими, спровоцировав крупномасштабное событие с трагическими последствиями».
«Это мощное извержение также породило спонтанный и глобальный научный проект, объединивший энтузиастов и профессионалов, открыто делящихся своими ценными измерениями со всех уголков планеты для характеристики свойств данного события. Наше исследование подчеркивает потенциал данных «гражданской науки» для предоставления ключевых научных сведений о взрывной силе вулканических извержений», - говорит Диас.
Ранее на этой неделе появилась информация о том, что вероятность крупного извержения вулкана, способного резко изменить климат в мире и подвергнуть опасности миллионы жизней, в этом столетии составляет один к шести, Анализ ледяных кернов в Гренландии и Антарктиде, проведенный группой из Института Нильса Бора в Копенгагене, показал, что извержение вулкана силой 7 баллов — в 10–100 раз больше, чем извержение в Тонге — вполне возможно в этом столетии. Извержения такого масштаба в прошлом вызывали резкое изменение климата и крах цивилизаций. При этом один из ведущих вулканологов Великобритании предупредил, что мир «категорически» не готов к такому событию.
Ранее на этой неделе появилась информация о том, что вероятность крупного извержения вулкана, способного резко изменить климат в мире и подвергнуть опасности миллионы жизней, в этом столетии составляет один к шести, Анализ ледяных кернов в Гренландии и Антарктиде, проведенный группой из Института Нильса Бора в Копенгагене, показал, что извержение вулкана силой 7 баллов — в 10–100 раз больше, чем извержение в Тонге — вполне возможно в этом столетии. Извержения такого масштаба в прошлом вызывали резкое изменение климата и крах цивилизаций. При этом один из ведущих вулканологов Великобритании предупредил, что мир «категорически» не готов к такому событию.
В статье для журнала Nature д-р Лара Мани, эксперт по глобальным рискам из Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета, написала: «Каждый год в предотвращение астероидной угрозы вкладываются сотни миллионов долларов, однако существует острая нехватка глобального финансирования и координации для обеспечения готовности к извержениям вулканов.
Это срочно нужно изменить. Мы очень недооцениваем риск для нашего общества, который представляют вулканы».
Она добавила, что, если бы извержение на Тонге продолжалось дольше, выбрасывало больше пепла и газа или происходило в районе с критической инфраструктурой, таком как Средиземное море, гигантские цунами могли бы быть ужасно разрушительными. Так что извержение на Тонге было вулканическим эквивалентом астероида, который только что пролетел мимо Земли, и его нужно рассматривать как тревожный сигнал», — сказала она.
Это срочно нужно изменить. Мы очень недооцениваем риск для нашего общества, который представляют вулканы».
Она добавила, что, если бы извержение на Тонге продолжалось дольше, выбрасывало больше пепла и газа или происходило в районе с критической инфраструктурой, таком как Средиземное море, гигантские цунами могли бы быть ужасно разрушительными. Так что извержение на Тонге было вулканическим эквивалентом астероида, который только что пролетел мимо Земли, и его нужно рассматривать как тревожный сигнал», — сказала она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Тонга интересно исследование мощность наука новости подводный вулкан познавательно самый мощный ученые
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Что-что она сделала?
Вранье и отсебятина.
Извержение вулкана Тамбора в 1815г было событием на 33 Гига-тонны, т.е. в 500 раз мощнее.
чиво, бл...
Чё?! Края чего достигла?! Переводите нормально!