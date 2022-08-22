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Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу

Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу

Автор:
22 августа 2022 14:11
Сообщество : Наука
Метки: Тонга   интересно   исследование   мощность   наука   новости   подводный вулкан   познавательно   самый мощный   ученые   
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Исследователи, собиравшие данные об извержении подводного вулкана Тонга с метеостанций по всему миру, заявляют, что извержение на Тонге было эквивалентно примерно 61 Мт тротила.
Для сравнения, ядерная бомба «Царь-бомба» - самая мощная в истории человечества - сбросила возрвалась с мощностью 50–58 Мт. Таким образом, извержение Тонги стало самым мощным энергетическим событием в истории человечества.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тонга   интересно   исследование   мощность   наука   новости   подводный вулкан   познавательно   самый мощный   ученые   
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23  комментария
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43k
Карандаш 9 часов назад
Как дохожу до фразы "согласно недавнему исследованию британских ученых..." - всё, интерес сразу пропадает.
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10k
a_komolow 2 часа назад
### ядерная бомба «Царь-бомба» - самая мощная в истории человечества - сбросила возрвалась с мощностью 50–58 Мт ###

Что-что она сделала?
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11k
Мистер Фикс 5 часов назад
Автор - из этой копипасты ты забыл отжать воду...
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5k
Fishki_surfer 5 часов назад
>> Таким образом, извержение Тонги стало самым мощным энергетическим событием в истории человечества.

Вранье и отсебятина.
Извержение вулкана Тамбора в 1815г было событием на 33 Гига-тонны, т.е. в 500 раз мощнее.
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1k
Daemonkin 6 часов назад
Переплюную? Это на каком?
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327
adssaf afasffdsga 6 часов назад
Итак, как сбросить этот вулкан на Вашингтон?
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26
СугробOFF 6 часов назад
Больше вулканов хороших и разных!
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2k
Роман 7 часов назад
"акустико-гравитационные волны, которые достигли края исследованного космоса"
чиво, бл...
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3k
Дункан Маклауд 7 часов назад
А про Тунгусский метеорит британские ученые ни чего не сказали?
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26
СугробOFF Дункан Маклауд 6 часов назад
Чего говорить? Осколок кометы и точка.
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176
240324 7 часов назад
разница в том что при взрыве бомбы вся мощность выделяется мгновенно.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
Русский не родной???
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5k
Hugo_RnD 8 часов назад
"...сбросила возрвалась с мощностью..."(с) шта?!
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29k
BuG 8 часов назад
Недавнее исследование показало, что взрыв породил акустико-гравитационные волны, которые достигли края исследованного космоса и были зарегистрированы спутниками и приборами по всему миру, в том числе в Великобритании.

Чё?! Края чего достигла?! Переводите нормально!
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18k
Corvus Corax 9 часов назад
"извержение на Тонге было эквивалентно примерно 61 Мт тротила. ... Таким образом, извержение Тонги стало самым мощным энергетическим событием в истории человечества" Кракатау. 1883 г. Сила взрыва вулкана оценивается в 100 - 200 мегатонн тротила. Помощнее "энергетическое событие" будет, нет?
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39k
KiploksAKS 9 часов назад
"Дай денег!"
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