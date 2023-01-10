Ученые выяснили, что лабораторные крысы смеются от щекотки

Интересно, что щекотка воздуха также вызывала у крыс "смех", но не вызывала прыжков радости. А когда им включали запись щекотки на экране телевизора, это почти не вызывало у них реакции. А вот при виде щекотки вживую реакция была самой сильной. "Примечательно, что заражение игривостью передается не только звуком и изображением, но и требует присутствия живого демонстранта", — пишут ученые в своей статье.