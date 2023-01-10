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Ученые выяснили, что лабораторные крысы смеются от щекотки

Ученые выяснили, что лабораторные крысы смеются от щекотки

Автор:
10 января 2023 15:19
Сообщество : Наука
Метки: изучение   интересно   исследование   лабораторные животные   лабораторные исследования   лабораторные крысы   наука   поведение животных   ученые   щекотка   
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Новое исследование показывает, что крысам не только нравится, когда их щекочут люди, но также нравится наблюдать, как щекочут других крыс. Специалисты говорят, что грызуны испытывают возбуждение, прыгают от радости и даже "смеются" — издают особенный звук на частоте 50 кГц, недоступный человеческому уху.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изучение   интересно   исследование   лабораторные животные   лабораторные исследования   лабораторные крысы   наука   поведение животных   ученые   щекотка   
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2  комментария
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17k
Александр 2 часа назад
Немецкие учёные решили превзойти британских
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14k
_delphin_ 45 минут назад
Немецкие учёные идут вслед за британскими?)
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