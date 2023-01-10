Ученые выяснили, что лабораторные крысы смеются от щекотки

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Новое исследование показывает, что крысам не только нравится, когда их щекочут люди, но также нравится наблюдать, как щекочут других крыс. Специалисты говорят, что грызуны испытывают возбуждение, прыгают от радости и даже "смеются" — издают особенный звук на частоте 50 кГц, недоступный человеческому уху.
Исследование было проведено учеными Бернштейновского центра вычислительной неврологии (Берлин), Шимпеем Исиямой и группой его коллег.
По словам Исиямы, сегодня хорошо и подробно изучаются негативные переживания лабораторных животных, такие как боль, страх или болезни. А позитивные переживания, такие как веселье, изучены недостаточно. Исследование игривости крыс, по мнению ученых, поможет понять мозговые механизмы их игрового поведения.
Исияма и его коллеги считают, что крысы способны к социальному взаимодействию и эмоциональной связи с людьми.
По словам Исиямы, сегодня хорошо и подробно изучаются негативные переживания лабораторных животных, такие как боль, страх или болезни. А позитивные переживания, такие как веселье, изучены недостаточно. Исследование игривости крыс, по мнению ученых, поможет понять мозговые механизмы их игрового поведения.
Исияма и его коллеги считают, что крысы способны к социальному взаимодействию и эмоциональной связи с людьми.
Перед началом экспериментов всех крыс по отдельности брали на руки в течение 20 минут, щекотали в течение 10 минут раз в день на протяжении недели. Это была подготовка.
Для экспериментов исследователи использовали коробку, разделенную прозрачным барьером на два отсека, в каждом из которых были установлены ультразвуковые микрофоны.
Для экспериментов исследователи использовали коробку, разделенную прозрачным барьером на два отсека, в каждом из которых были установлены ультразвуковые микрофоны.
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Экспериментальная установка
Крыс-наблюдателей поместили в один из отсеков. Сначала крыса-наблюдатель видела "щекотку воздуха": экспериментатор делал щекочущие движения во втором — пустом — отсеке коробки.
"Щекотка воздуха"
Затем ей включали аудиовизуальную запись на экране телевизора, на которой щекочут крысу. Далее во второй отсек помещали еще одну крысу (крысу-демонстратора), и крыса-наблюдатель видела, как ту щекочут.
Аудиовизуальная запись на экране телевизора
Исследователи изучали реакцию крыс-наблюдателей и пришли к выводу, что при виде того, как других крыс щекочут, крысы-наблюдатели испытывали возбужденное состояние Freudensprunge, что переводится как "прыгать от радости". Они проявляли интерес к происходящему и демонстрировали игривое поведение (более быстрые движения, погоню за рукой человека и те самые "прыжки радости").
Более того, простое наблюдение за щекоткой своих собратьев вызывало у крыс "смех", неслышный человеческому уху. Именно для улавливания этих звуков нужны были ультразвуковые микрофоны.
Более того, простое наблюдение за щекоткой своих собратьев вызывало у крыс "смех", неслышный человеческому уху. Именно для улавливания этих звуков нужны были ультразвуковые микрофоны.
Интересно, что щекотка воздуха также вызывала у крыс "смех", но не вызывала прыжков радости. А когда им включали запись щекотки на экране телевизора, это почти не вызывало у них реакции. А вот при виде щекотки вживую реакция была самой сильной. "Примечательно, что заражение игривостью передается не только звуком и изображением, но и требует присутствия живого демонстранта", — пишут ученые в своей статье.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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