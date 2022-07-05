Добурились: учёные случайно нашли в Антарктике подводный мир

Но в действительности порой истории об Антарктиде бывают гораздо интереснее и даже в какой-то степени комичнее. Но начнём издалека.

Учёные давно исследуют самую южную область Земли, в состав которой входят Антарктида и акватории прилегающих океанов с их островами (всё вместе это и есть Антарктика). Ледяной щит тут достигает невероятных 4,5 тысячи м, тогда как в той же Гренландии он "всего" 3 тысячи. Таяние этого льда чревато серьёзным подъёмом уровня воды в Мировом океане.