FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9194 поста • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Добурились: учёные случайно нашли в Антарктике подводный мир

Добурились: учёные случайно нашли в Антарктике подводный мир

Автор:
05 июля 2022 23:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Антарктика   интересно   исследование   наука   океанология   подводный мир   
1053
5

Знаете ли вы, что Антарктика, хоть и открыта уже не один век, остаётся одним из наименее изученных континентов нашей планеты?

Как раз из-за этого о самом южном континенте ходит множество теорий и загадок. В частности, есть теория, что подо льдами Антарктиды хранятся свидетельства существования инопланетян, а ещё об Атлантиде.

×
×

Но в действительности порой истории об Антарктиде бывают гораздо интереснее и даже в какой-то степени комичнее. Но начнём издалека.


Учёные давно исследуют самую южную область Земли, в состав которой входят Антарктида и акватории прилегающих океанов с их островами (всё вместе это и есть Антарктика). Ледяной щит тут достигает невероятных 4,5 тысячи м, тогда как в той же Гренландии он "всего" 3 тысячи. Таяние этого льда чревато серьёзным подъёмом уровня воды в Мировом океане.

Это демилитаризованная зона, в которой постоянно проходят исследования, которые поощряет Договор об Антарктике.

И вот, одни из таких исследователей из Новой Зеландии. Там они планировали взяться за изучение одного из подводных эстуариев (похожее на воронку устье реки), а ещё проверить, как там оно вообще с изменением климата.

Учёные взялись за свой любимый предмет — бур, и начали бурить. Бурить пришлось аж на 500 метров, а когда поверхность реки была достигнута, на камере бура скопились мелкие ракообразные, напоминающие лобстеров.

По словам океанографа доктора Крейга Стивенса, «некоторое время мы думали, что с камерой что-то случилось, однако, когда фокус улучшился, мы заметили стаю бокоплавов, каждый размеров примерно 5 мм».

Выяснилось, что подлёдная река — не просто река. Там — целый подводный мир, в котором есть животные. Стивенс отмечает, что прежде новозеландцы уже экспериментировали с шельфом, и думали, что всё под контролем. Но оказалось, Антарктика не так проста, как кажется. Ведь по сути своей подводный мир с животными в таком месте означает целую экосистему.

Конечно, исследователи знают, что подо льдами Антарктики множество скрытых рек и озёр, в которых течёт пресная вода. Но никто особо не изучал их поверхность и не брал образцы таких мест.

Сейчас за найденной экосистемой наблюдают специальные инструменты. А в лабораториях изучают состав воды и выделяют уникальные свойства экстуария.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Антарктика   интересно   исследование   наука   океанология   подводный мир   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31872



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере
Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере
Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека
Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Наган: легендарное оружие НКВД
Наган: легендарное оружие НКВД
Потратил 28 миллионов и пожалел: Бумыч рассказал о неудавшемся браке с порномоделью
Потратил 28 миллионов и пожалел: Бумыч рассказал о неудавшемся браке с порномоделью
Я художник, я так вижу
Я художник, я так вижу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жаль

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#кино#Разное#дтп#аварии#кот#авто аварии#Жизнь
#Юмор#интересное#прикол#интересно#природа#новости#автомобили#забавно#истории#Россия
#животные#в мире#подборка#картинки#история#удивительно#автомир#Приколы#СССР#кошка
Я художник, я так вижу Я художник, я так вижу Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв Когда на планете Земля появились первые живые организмы Когда на планете Земля появились первые живые организмы Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос Киберпанк на пороге: учёные научились управлять плотоядными растениями Киберпанк на пороге: учёные научились управлять плотоядными растениями

На что жалуетесь?

Вернуться