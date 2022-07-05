Добурились: учёные случайно нашли в Антарктике подводный мир

Знаете ли вы, что Антарктика, хоть и открыта уже не один век, остаётся одним из наименее изученных континентов нашей планеты?
Как раз из-за этого о самом южном континенте ходит множество теорий и загадок. В частности, есть теория, что подо льдами Антарктиды хранятся свидетельства существования инопланетян, а ещё об Атлантиде.
Но в действительности порой истории об Антарктиде бывают гораздо интереснее и даже в какой-то степени комичнее. Но начнём издалека.
Учёные давно исследуют самую южную область Земли, в состав которой входят Антарктида и акватории прилегающих океанов с их островами (всё вместе это и есть Антарктика). Ледяной щит тут достигает невероятных 4,5 тысячи м, тогда как в той же Гренландии он "всего" 3 тысячи. Таяние этого льда чревато серьёзным подъёмом уровня воды в Мировом океане.
Это демилитаризованная зона, в которой постоянно проходят исследования, которые поощряет Договор об Антарктике.
И вот, одни из таких исследователей из Новой Зеландии. Там они планировали взяться за изучение одного из подводных эстуариев (похожее на воронку устье реки), а ещё проверить, как там оно вообще с изменением климата.
Учёные взялись за свой любимый предмет — бур, и начали бурить. Бурить пришлось аж на 500 метров, а когда поверхность реки была достигнута, на камере бура скопились мелкие ракообразные, напоминающие лобстеров.
По словам океанографа доктора Крейга Стивенса, «некоторое время мы думали, что с камерой что-то случилось, однако, когда фокус улучшился, мы заметили стаю бокоплавов, каждый размеров примерно 5 мм».
Выяснилось, что подлёдная река — не просто река. Там — целый подводный мир, в котором есть животные. Стивенс отмечает, что прежде новозеландцы уже экспериментировали с шельфом, и думали, что всё под контролем. Но оказалось, Антарктика не так проста, как кажется. Ведь по сути своей подводный мир с животными в таком месте означает целую экосистему.
Конечно, исследователи знают, что подо льдами Антарктики множество скрытых рек и озёр, в которых течёт пресная вода. Но никто особо не изучал их поверхность и не брал образцы таких мест.
Сейчас за найденной экосистемой наблюдают специальные инструменты. А в лабораториях изучают состав воды и выделяют уникальные свойства экстуария.
Источник:
АНТИФИШКИ
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