Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой

Комичный и одновременно пугающий эпизод произошёл с форвардом клуба «Хемпи Лейпциг» Денисом Йепелем.
Случалось ли вам ощущать себя неудачником? Похоже, Денис Йепель сумел бы на этот вопрос ответить утвердительно. Футболист во время игры едва не расстался с жизнью, повстречавшись с бетонной стеной.
Йепель так сильно сильно разогнался, что не смог затормозить на мокром газоне,. В результате спортсмен врезался головой в бетонную стену и получил нокаут. Через некоторое время футболист встал, и тогда его партнеры по команде, а также медики вздохнули с облегчением.
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Кстати, в той игре "Хеми Лейпциг" переиграл своего соперника со счётом 1:0, даже несмотря на нокаут основного нападающего.
В последнее время новости с футбольных полей заставляют понервничать. Так, в выходные пришла весть из Индонезии, где после футбольного матча фанаты устроили переполох, в результате которого погибло свыше 120 человек.
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АНТИФИШКИ
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