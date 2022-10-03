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Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой

Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой

Автор:
03 октября 2022 17:09
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Денис Йепель   Спорт   Хеми Лейпциг   видео   врезался   нокаут   скорость   форвард   футбол   
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Комичный и одновременно пугающий эпизод произошёл с форвардом клуба «Хемпи Лейпциг» Денисом Йепелем.

Случалось ли вам ощущать себя неудачником? Похоже, Денис Йепель сумел бы на этот вопрос ответить утвердительно. Футболист во время игры едва не расстался с жизнью, повстречавшись с бетонной стеной.


Йепель так сильно сильно разогнался, что не смог затормозить на мокром газоне,. В результате спортсмен врезался головой в бетонную стену и получил нокаут. Через некоторое время футболист встал, и тогда его партнеры по команде, а также медики вздохнули с облегчением.


Кстати, в той игре "Хеми Лейпциг" переиграл своего соперника со счётом 1:0, даже несмотря на нокаут основного нападающего.

В последнее время новости с футбольных полей заставляют понервничать. Так, в выходные пришла весть из Индонезии, где после футбольного матча фанаты устроили переполох, в результате которого погибло свыше 120 человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Денис Йепель   Спорт   Хеми Лейпциг   видео   врезался   нокаут   скорость   форвард   футбол   
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9  комментариев
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3k
Трям 5 часов назад
Фраза "убейся ап стену" заиграла новыми красками!
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39k
Бабай 19 минут назад
Были бы мозги, было б сотрясение.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Денис Йепель вЙепелился...
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23k
Егор 2 часа назад
А вот его жена:
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21k
BiZ 2 часа назад
стене
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6k
М С 5 часов назад
Вот она, плиточка. Бутсами не затормозишь! Додумался же кто-то так строить...
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3k
Pechenegiatakuyt 6 часов назад
один из редких случаев, когда футболист не симулировал
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32k
ACU900 6 часов назад
Стена vs Голова:
1-0
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