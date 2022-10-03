Бежал и прибежал: футболист едва не убился, врезавшись во время матча в стену головой

Йепель так сильно сильно разогнался, что не смог затормозить на мокром газоне,. В результате спортсмен врезался головой в бетонную стену и получил нокаут. Через некоторое время футболист встал, и тогда его партнеры по команде, а также медики вздохнули с облегчением.