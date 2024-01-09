Умер чемпион мира 1974 года футболист Франц Беккенбауэр

Интересно, что Беккенбауэр завоёвывал главный трофей ЧМ и в качестве футболиста, и как тренер - помимо него этих успехов добивались еще лишь два человека в мире: Загалло и француз Дидье Дешама, кто выигрывал мундиаль в качестве игрока (в 1974 году) и главного тренера в (1990-м).





Беккенбауэр за свои заслуги получил прозвищ Der Kaiser - Кайзер (Император) - под таким именем он фигурировал в прессе и в околофутбольных кругах.





По окончанию тренерской карьеры Беккенбауэр занимал пост главы оргкомитета чемпионата мира 2006 года. Его имя связывают со скандалом, случившимся в 2006 году, когда в результате переговоров Футбольная ассоциация Мальты получила 250 тысяч долларов взятки за «правильный» выбор страны-хозяйки ЧМ-2006. Именно благодаря Беккенбауэру, как до сих пор считают многие околофутбольные функционеры, чемпионат мира 2006 года прошёл в Германии.



