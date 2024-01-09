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Умер чемпион мира 1974 года футболист Франц Беккенбауэр

Умер чемпион мира 1974 года футболист Франц Беккенбауэр

Автор:
09 января 2024 11:02
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Беккенбауэр   Видео   Спорт   бавария   смерть   футбол   
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Легендарный немецкий спортсмен четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ, трижды становился победителем Кубка европейских чемпионов и обладателем Кубка мира.

Франца Беккенбауэра считают одним из величайших игроков футбола.


Родившись в послевоенной Германии, Беккенбауэр мечтал стать известным футболистом и играть за команду «Мюнхен 1860», однако волею случая он попал в "Баварию", где и остался на долгие годы. Говорят, что Беккенбауэр прожил с этой командой три жизни: как игрок в 1960-х и 1970-х годах, вторую - как тренер во второй половине 1980-х и третью - в качестве президента в 1990-е и 2000-е годы.


Именно в составе "Баварии" Беккенбауэр провел более 400 матчей,, четыре раза стал чемпионом Германии и дважды забирал «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы.


Интересно, что Беккенбауэр завоёвывал главный трофей ЧМ и в качестве футболиста, и как тренер - помимо него этих успехов добивались еще лишь два человека в мире: Загалло и француз Дидье Дешама, кто выигрывал мундиаль в качестве игрока (в 1974 году) и главного тренера в (1990-м).


Беккенбауэр за свои заслуги получил прозвищ Der Kaiser - Кайзер (Император) - под таким именем он фигурировал в прессе и в околофутбольных кругах.


По окончанию тренерской карьеры Беккенбауэр занимал пост главы оргкомитета чемпионата мира 2006 года. Его имя связывают со скандалом, случившимся в 2006 году, когда в результате переговоров Футбольная ассоциация Мальты получила 250 тысяч долларов взятки за «правильный» выбор страны-хозяйки ЧМ-2006. Именно благодаря Беккенбауэру, как до сих пор считают многие околофутбольные функционеры, чемпионат мира 2006 года прошёл в Германии.


Дело о коррупции расследовали вплоть до 2020 года, после чего его закрыли за истечением срока давности. Беккенбауэра же вообще сделали свидетелем, а не обвиняемым, приняв во внимание почтенный возраст немца. (на тот момент ему было 74 года).


В 2015 году умер сын Беккенбауэра, и с тех пор здоровье Кайзера стало стремительно ухудшаться. Он боролся с болезнью Паркинсона, слабоумием, а также перенес операции на сердце. 2 января брат легенды футбола сообщил об ухудшении его состояния, а в минувшее воскресенье Беккенбауэр умер во сне в окружении членов своей семьи. Знаменитому футболисту было 78 лет.

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Метки: Ynews   Беккенбауэр   Видео   Спорт   бавария   смерть   футбол   
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Zmey8838 2 часа назад
Легенда! Помню
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Feathery 3 минуты назад
Это не его ли Хосе выбрал?

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